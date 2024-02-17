Тур: 25. Стадион: Месталья. Главный судья: Сото Сесар
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Севилья
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 14 побед
41 матч
31.7%
19.5%
48.8%
13 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
26.8%
39%
34.2%
11 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.63
0.68
Среднее время на гол
55
132
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
1.55
0.95
Среднее время на гол
58
95
Всего голов
65
33
Голов в среднем за матч
1.59
0.8
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
56
111
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|10
|0.4
|Герра Хавьер
|4
|0.16
|Пепелу
|4 (4)
|0.16
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.12
|Яремчук Роман
|2
|0.08
|Перес Фран
|1
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Каньос Серхи
|1
|0.04
|Васкес Хесус
|1
|0.04
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.28
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.12
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.12
|Ракитич Иван
|2
|0.08
|Лукебакио Доди
|2
|0.08
|Ламела Эрик
|2
|0.08
|Мир Рафа
|2
|0.08
|Салас Кике
|2
|0.08
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Соу Джибрил
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Гудель Неманья
|1
|0.04
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Перес Фран
|4
|0
|Гильямон Уго
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Сумаре Бубакари
|6
|0
|Навас Хесус
|4
|1
|Сусо Хесус
|4
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Соу Джибрил
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
9
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Севилья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
12
12
Валенсия
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Севилья
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
27%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
6
17
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
6
35%
1-15
1
17%
5
29%
29%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
6%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
20%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Пропущено
22
20
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
8
36%
6
30%
76-90
Забито
30
30
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
7
23%
5
17%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
6
20%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
5
17%
7
23%
76-90
Пропущено
28
37
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
2
7%
7
19%
1-15
2
7%
10
27%
16-30
5
18%
3
8%
31-45
7
25%
7
19%
46-60
3
11%
3
8%
61-75
9
32%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1
Севилья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0
Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0
Результаты матчей
Валенсия
Севилья
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
112
47
310
29
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
74
49
47
112
29
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
186
816
717
321
321
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|0:0 Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|26 - 48
|13
|20.
|Заявка
|24
|0
|7
|17
|22 - 51
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Реал Мадрид
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|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Севилья
Исход игры
Валенсия
57.5% (69)
Ничья
37.5% (45)
Севилья
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
33.3% (40)
1:1 Ничья
32.5% (39)
1:0 Валенсия
15% (18)
2:2 Ничья
5% (6)
1:2 Севилья
2.5% (3)
0:1 Севилья
1.7% (2)
3:2 Валенсия
1.7% (2)
3:1 Валенсия
1.7% (2)
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