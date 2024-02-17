"Валенсия" продолжает неспешно катать мяч у центрального круга. Соперники в высокий прессинг не идут.

Гайя слева навесил к воротам. Мяч упал в ноги к Яремчуку, который с пяти метров несильно пробил. Нюланд сумел отбить мяч, опустившись на газон.

Баде у чужой штрафной площади толкнул в спину Дьякаби.

Фулкье не пошёл вперёд по правому флангу и откатил мяч на свою половину поля.

Каньос слева сделал пас вперёд на Яремчука, который оказался в офсайде.

Фран Перес на правом фланге забежал в офсайд.

"Севилья" подержала мяч на своей половине поля. Переход на чужую половину поля гостям не удался.

Навас и Гайя в центре поля сошлись в верховой борьбе. Оба не смогли быстро подняться с газона, а арбитр определил фол со стороны Наваса.

Заброс Фулкье по правому флангу вперёд оказался сильным и безадресным.

Торрес слева ушёл от соперников, но простреливал к воротам уже из-за пределов поля.

Акунья от углового флага навесил к ближней штанге, После пары рикошетов мяч оказался в ногах у Баде, который не смог развернуться и нанести удар.

"Валенсия" всё менее стремительно переходит в атаку. Стартовый запал постепенно проходит, количество поперечных передач возрастает.

У Гайя подача слева получилась слабой и низкой. Соперники мяч перехватили.

7' Хозяева разыграли угловой удар. Пепелу слева сделал пас в штрафную площадь на Каньоса, который низом пробил рядом с ближней штангой.

6' Первые минуты встречи проходят с преимуществом "Валенсии". Гостям доводить свои атаки до какого-либо завершения не удаётся.

5' Каньос с двадцати семи метров пробил в правый угол. Нюланд в прыжке забрал мяч в руки.

4' Каньос по центру попытался вывести к воротам Дуро, но передачу на партнёра сделал немного сильно.

3' Фулкье справа прошёл вперёд и сделал пас на Переса, который сместился немного к центру и с восемнадцати метров пробил выше ворот.

2' "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Севилья" - в красной форме.