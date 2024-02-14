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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Севилья
Прогнозы 36
Валенсия 66.7% (24)
X 27.8% (10)
Севилья 5.6% (2)
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Валенсия
Ничья
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Валенсия
Севилья

История личных встреч

Валенсия
Севилья

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 14 побед

41 матч

31.7%
19.5%
48.8%
13 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

26.8%
39%
34.2%
11 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
КК
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
1:1
П
0:2
П
4:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:0
П
0:0
П
3:1
П
4:3
П
2:0
П
1:2
КК
2:1
КК
1:0
П
1:0
П
0:1
П
2:0
П
2:1
П
2:0
ТМС
2:0
П
3:1
КК
2:1
КК
3:2
П
0:0
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.63
0.68

Среднее время на гол

55
132

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

1.55
0.95

Среднее время на гол

58
95

Всего голов

65
33

Голов в среднем за матч

1.59
0.8

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

56
111

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 10 0.42
Герра Хавьер 4 0.17
Пепелу 4 (4) 0.17
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.13
Яремчук Роман 2 0.08
Перес Фран 1 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Каньос Серхи 1 0.04
Васкес Хесус 1 0.04
Дьякаби Муктар 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.29
Окампос Лукас 3 (1) 0.13
Берналь Исаак Ромеро 3 0.13
Ракитич Иван 2 0.08
Лукебакио Доди 2 0.08
Ламела Эрик 2 0.08
Мир Рафа 2 0.08
Салас Кике 2 0.08
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Герра Хавьер 3 1
Перес Фран 4 0
Гильямон Уго 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Гайя Хосе 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Яремчук Роман 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 4 1
Окампос Лукас 4 0
Соу Джибрил 4 0
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Валенсия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
9
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Севилья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

12
12
Валенсия
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Севилья
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
27%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
6
35%
1-15
1
17%
5
29%
29%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
6%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
20%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Пропущено

22
20
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
8
36%
6
30%
76-90

Забито

30
30
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
7
23%
5
17%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
6
20%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
5
17%
7
23%
76-90

Пропущено

28
37
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
2
7%
7
19%
1-15
2
7%
10
27%
16-30
5
18%
3
8%
31-45
7
25%
7
19%
46-60
3
11%
3
8%
61-75
9
32%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1
Севилья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0
Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0

Результаты матчей

Валенсия
Севилья

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
2
4
7
1.5
3
10
2
9
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
9
1.5
4
7
1
12
2.5
2
9
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
18
6
8
16
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 24 15 6 3 50 - 33 51
4.
Атлетико М
 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 24 8 9 7 32 - 33 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Валенсия.
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    • Прогнозы 36
    Валенсия 66.7% (24)
    X 27.8% (10)
    Севилья 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Севилья
    2.30
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    3.40
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    3.45
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    Прогнозы на матч Валенсия - Севилья

    Исход игры
    Валенсия
    66.7% (24)
    Ничья
    27.8% (10)
    Севилья
    5.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (20)
    Меньше
    41.18% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (28)
    Нет
    17.65% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    41.7% (15)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    1:0 Валенсия
    16.7% (6)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
    1:2 Севилья
    5.6% (2)
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