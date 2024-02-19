Пауло Гассанига разыграл мяч от ворот со своими защитниками, а те устроили подарок соперникам, выбив снаряд за боковую. Аут получился в пользу "Атлетика".

Новая подача с левого фланга у хозяев, на этот раз более удачная. С головой Иньяки Уильямса мяч капитально соприкасается. Тот пробивает в падении в руки Пауло Гассаниге.

Что-то у "Жироны" много брака сегодня, часто в аут пуляют мяч игроки гостей. Сейчас снова такая ситуация у визитёров на правом фланге чужой половины поля.

Обрезались гости на чужой половине поля и накликали контратаку "Атлетика", в которой Иньяки Уильямс прострелил из зоны правого инсайда и заработал угловой удар.

Иньиго Руис подал корнер справа на дальнюю штангу, где Йерай Альварес головой в падении несильно переправил мяч в перчатки Пауло Гассаниги.

Свисток на перерыв. 1:0. С таким счётом благодаря быстрому голу Алекса Беренгера "Атлетик" из Бильбао выигрывает в матче чемпионата Испании у "Жироны" по итогам первого тайма.

Трибуны завелись пронзительным свистом, поскольку считали, что Гассанига продолжил играть руками за пределами своей штрафной площадки, когда бросился наперерез Беренгеру. Имеется ввиду предыдущий эпизод, а не гол. Но судья счёл иначе.

Янгель Эррера пробивал из-за пределов штрафной площади. Обводящий удар был в его исполнении. Метил в правый угол игрок "Жироны", только не попал в створ.

Алеш Гарсия сфолил на своей половине поля против Беньята Прадоса. Арбитр мог бы показывать больше жёлтых карточек сегодня.

Положение "вне игры" зафиксировано на левом фланге у "Атлетика" из Бильбао. Алекс Беренгер оказался там в небольшом офсайде.

Свистят трибуны. Хотят они жёлтой карточки для Янгеля Эрреры за фол против соперника. Но рефери ограничивается устным внушением.

В последние минуты мяч больше находится во владении "Атлетико", хотя если посмотреть на счёт, видно, что отыгрываться надо "Жироне".

С левого фланга закидывается мяч у "Атлетика" в чужую штрафную площадь на линию вратарской, где не удаётся дотянуться до сферы головой Иньяки Уильямсу.

Иньяки Уильямс пустился в прорыв по правому флангу со смещением в штрафную площадь и пробил рядом с ближним углом створа. Мяч немного облизнул штангу и отскочил за лицевую.

Иньиго Лекуе пришел по центру к чужой штрафной площади, чтобы срубить там Хуана Хуанпе и получить жёлтую карточку.

"Атлетик" быстро сделал своё дело и теперь преимущественно обороняет минимальный счёт. "Жироне", естественно, хочется отыграться, но недостаточно давит она на оборону соперника.

Мигель Гутьеррес не прочитал, что оппонент перехватит адресованную ему передачу близко к левому флангу "Жироны". Как-то слишком просто гости на поле действуют.

Медицинская пауза. Иньиго Лекуе оказался на газоне, и появились на поле медики, чтобы оказать ему помощь по своему профилю. Кажется, замена будет из-за травмы.

Да, это вынужденная замена у "Атлетика". Оскар де Маркос появляется на поле в составе команды из Бильбао вместо Иньиго Лекуе.

Иньяки Уильямс слишком обрадовался свободному пространству в правой части чужой штрафной площади, далеко отпустил от себя мяч и нарвался на перехват игрового снаряда.

Иньиго Руис сфолил на правом фланге на половине поля соперника против Алеша Гарсии, чтобы внести коррективы в атаку "Жироны", прервать её.

Ох, а это что было! Пауло Гассанига ошибся на правом углу своей штрафной площадки, куда он двинулся навстречу сопернику, но всё нормально обошлось для "Жироны", без опасного момента "Атлетика".

xG давал удару Алексу Беренгера 5% вероятности забить гол, когда он отправил мяч в ворота соперника. Не самый очевидный момент в начале встречи реализовал "Атлетик".

24' Низом диагональная передача на правый фланг последовала у "Жироны". Виктор Цыганков не смог обеспечить сохранение мяча в поле.

23' Больше десяти минут уже не возникало моментов у одних и у других ворот. В матче устаканился вполне себе спокойный темп без игровых взрывов.

22' Запасной вратарь "Жироны" Хуан Карлос Мартин получил жёлтую карточку. Наверняка за несогласие с решением арбитра.

21' Новый фол фиксируется в середине поля. Два футболиста потом не сразу поднимаются с газона. Это стык ногами Иньиго Руиса и Янгеля Эрреры. Судья постановляет, что фолил игрок "Жироны".

20' Против Горки Гурусеты было совершено небольшое нарушение правил на половине поля "Атлетика". Хуан Хуанпе сфолил, чтобы сорвать зарождавшуюся атаку "Атлетика".

19' Виктор Цыганков прикладывался обводящим ударом с подступов к штрафной площадке "Жироны". Значительно выше и левее створа получилось.

18' С левого фланга последовал у гостей навес в центр чужой штрафной площади, откуда вторым этажом вынес мяч Даниэль Вивиан.

17' 78 процентов игрового времени контролирует мяч "Жирона". Но давно понятно, что не это главный показатель, а то, какой счёт горит на табло.

16' Если предположить, что "Жирона" станет стабильно терять очки, то может она покинуть еврокубковую зону и пропустить вперёд себя в том числе "Атлетик".

15' Хозяева вроде как не прочь позиционно обороняться, пока "Жирона" не приближается к их штрафной площади. Долго запрягает команда со второго места.

14' Последние три-четыре минуты мяч находится в распоряжении "Жироны", которая контролирует его слишком далеко от ворот "Атлетика" из Бильбао.

13' Мичел, правда, не может сегодня руководить "Жироной" со скамейки из-за дисквалификации. Его в технической зоне подменяет Сальвадор Фунес.

12' "Барселона", кстати, снизу подбирается к "Жироне" в таблице. Более именитые каталонские соседи отстают на данный момент от команды Мичела на два балла.

11' В центре поля какое-то время владела мячом "Жирона", а потом у хозяев последовал безадресный заброс вперёд на правый фланг, и мяч обрёл Пауло Гассанига.

10' Корнер с правого фланга также не принёс сейчас успеха гостевой команде. Виктор Цыганков выполнил подачу, а Йерай Альварес вынес мяч.

9' Артём Довбик не стал забирать себе мяч в центре и продлил его вправо на Виктора Цыганкова. Тот приложился под перекладину, а Унай Симон перевёл его на угловой. Первый острый момент "Жироны".

8' Иньяки Уильямс опасно пробивал по воротам гостей. С правой стороны передачу ему отдал Горка Гурусета, а Уильямс отправил мяч дробить по газону левее створа.

7' "Жирона" пока никак себя в атаке не проявляет. "Атлетик" хорошо себя чувствует на родном поле под взором своих болельщиков, заполонивших трибуны.

6' Корнер с правого фланга не принёс сейчас успеха команде из Бильбао. Иньиго Руис выполнял подачу со стандартного положения, однако ничего опасного не получилось.

5' Второй быстрый гол не прочь забить "Атлетик". Иньяки Уильямс получает мяч на правом полуфланге из ближней фланговой зоны от Унаи Гомеса, но защитник гостей отправляет снаряд на угловой.

4' Но пока сценарий другой получается на "Сан-Мамесе". Если "Жирона" реально хочет бороться за чемпионство, то должна она выигрывать и такие матчи.

3' Вчера мадридский "Реал" сыграл вничью с "Райо Вальекано" и предоставил "Жироне" возможность приблизиться к нему на расстояние трёх очков. Для этого "Жироне" нужна победа в Бильбао.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Алекс Беренгер!

Ошибка на своей половине поля стоила "Жироне" быстро пропущенного гола. Гости вбросили аут на левом фланге, последовала безадресная поперечная передача от Алеша Гарсии, и мяч подхватил Алекс Беренгер, примерно с линии штрафной площади вонзивший сферу в левый угол створа.

1' "Жирона" играет в бело-голубой форме, а у "Атлетика" из Бильбао красно-бело-чёрная экипировка.