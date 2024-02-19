Тур: 25. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Санчес Хосе
0'
1:0
2' ГолБеренгер Алекс
23' Желтая карточкаХуан Карлос Мартин
25' Желтая карточкаЛекуе Иньиго
Ход матча
2'
1:0
25'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
173 Количество передач 368
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
30
Гомес
Унаи
25
Гарсия
Эрик
15
Хуанпе
Хуан
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 СавиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фунес Сальвадор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Жирона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|9
|0.36
|Уильямс Иньяки
|8
|0.32
|Беренгер Алекс
|5 (1)
|0.2
|Уильямс Нико
|3
|0.12
|Сансет Ойян
|3
|0.12
|Юри Берчиче
|3
|0.12
|Весга Микель
|3 (2)
|0.12
|Гомес Унаи
|2
|0.08
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Руис Иньиго
|1
|0.04
|Вильялибре Асьер
|1
|0.04
|Муньяин Икер
|1
|0.04
|Гарсия Дани
|1
|0.04
|Паредес Айтор
|1
|0.04
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.56
|Стуани Кристиан
|7
|0.28
|Савио III
|5
|0.2
|Цыганков Виктор
|4
|0.16
|Мартин Иван
|4
|0.16
|Эррера Янгель
|4
|0.16
|Гарсия Алеш
|3
|0.12
|Порту Кристиан
|3
|0.12
|Давид Лопес
|2
|0.08
|Фернандес Валери
|2
|0.08
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Гарсия Эрик
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|2
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Вивиан Даниэль
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Гарсия Алеш
|3
|1
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Савио III
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Мичел Мигель
|0
|1
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Жирона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
4
2
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Жирона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
12
30
Атлетик Б
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Жирона
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
30
22
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
10%
1
5%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
6
20%
5
23%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
8
27%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Забито
12
30
8 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
3
25%
4
13%
1-15
5
42%
4
13%
16-30
0
0%
8
27%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
2
17%
7
23%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Забито
42
52
21 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
6
14%
5
10%
1-15
9
21%
8
15%
16-30
6
14%
13
25%
31-45
3
7%
8
15%
46-60
9
21%
6
12%
61-75
9
21%
12
23%
76-90
Пропущено
21
29
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
2
10%
7
24%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
5
24%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Жирона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2
Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Жирона
Точный счет
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:4
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
4
4 раза 17%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
5
3 раза 13%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
102
75
66
66
48
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
48
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
204
1410
1311
717
915
420
717
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|0:1 Заявка
|25
|17
|5
|3
|52 - 30
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|1:0 Заявка
|25
|14
|7
|4
|43 - 21
|49
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|34 - 23
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|24 - 31
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|22 - 33
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|1:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 12
|32
|4.
|0:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Жирона
Исход игры
Атлетик Б
42% (73)
Ничья
29.9% (52)
Жирона
28.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
81.36% (96)
Нет
18.64% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.7% (36)
2:1 Атлетик Б
18.4% (32)
1:2 Жирона
9.8% (17)
1:0 Атлетик Б
8.6% (15)
2:2 Ничья
4.6% (8)
2:0 Атлетик Б
1.7% (3)
2:3 Жирона
1.1% (2)
0:1 Жирона
1.1% (2)
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