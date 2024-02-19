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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Атлетик Б
1:0
Перерыв
Жирона
0'
1:0
2' Гол
Беренгер Алекс
23' Желтая карточка
Хуан Карлос Мартин
25' Желтая карточка
Лекуе Иньиго

Ход матча

2'
Беренгер Алекс
1:0
23'
 
Хуан Карлос Мартин
25'
Лекуе Иньиго
 
31'
Де Маркос Оскар
Лекуе Иньиго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 173 Количество передач 368
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 174
Атлетик Б 42% (73)
X 29.9% (52)
Жирона 28.2% (49)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Жирона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
30
Гомес
Унаи
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
15
Хуанпе
Хуан
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
8
Цыганков
Виктор
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
Атлетик Б
4-2-3-1
Жирона
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Жирона

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 9 0.36
Уильямс Иньяки 8 0.32
Беренгер Алекс 5 (1) 0.2
Уильямс Нико 3 0.12
Сансет Ойян 3 0.12
Юри Берчиче 3 0.12
Весга Микель 3 (2) 0.12
Гомес Унаи 2 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Муньяин Икер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.56
Стуани Кристиан 7 0.28
Савио III 5 0.2
Цыганков Виктор 4 0.16
Мартин Иван 4 0.16
Эррера Янгель 4 0.16
Гарсия Алеш 3 0.12
Порту Кристиан 3 0.12
Давид Лопес 2 0.08
Фернандес Валери 2 0.08
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Гарсия Эрик 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 2 2
Руис Иньиго 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Уильямс Нико 3 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Гарсия Алеш 3 1
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Коуто Ян 4 0
Савио III 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Мичел Мигель 0 1
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Жирона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

4
2
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Жирона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

12
30
Атлетик Б
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Жирона
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

16
32

Голы по времени матча

Забито

30
22
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
10%
1
5%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
6
20%
5
23%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
8
27%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Забито

12
30
8 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
3
25%
4
13%
1-15
5
42%
4
13%
16-30
0
0%
8
27%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
2
17%
7
23%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Забито

42
52
21 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
6
14%
5
10%
1-15
9
21%
8
15%
16-30
6
14%
13
25%
31-45
3
7%
8
15%
46-60
9
21%
6
12%
61-75
9
21%
12
23%
76-90

Пропущено

21
29
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
2
10%
7
24%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
5
24%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Жирона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2
Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Жирона

Точный счет

2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:4
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
4
4 раза 17%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
5
3 раза 13%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
10
2
1.5
7
5
6
6
2.5
6
6
4
8
3.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
20
4
14
10
1.5
13
11
7
17
2.5
9
15
4
20
3.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 0:1 Заявка 25 17 5 3 52 - 30 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 25 14 7 4 43 - 21 49
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 10 10 5 34 - 23 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 13 10 2 1 32 - 12 32
4.
Жирона
 0:1 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 0:1 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:0. С таким счётом благодаря быстрому голу Алекса Беренгера "Атлетик" из Бильбао выигрывает в матче чемпионата Испании у "Жироны" по итогам первого тайма.
  • 45'
    Иньиго Руис подал корнер справа на дальнюю штангу, где Йерай Альварес головой в падении несильно переправил мяч в перчатки Пауло Гассаниги.
  • Угловой
    45'
    Обрезались гости на чужой половине поля и накликали контратаку "Атлетика", в которой Иньяки Уильямс прострелил из зоны правого инсайда и заработал угловой удар.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • 44'
    Что-то у "Жироны" много брака сегодня, часто в аут пуляют мяч игроки гостей. Сейчас снова такая ситуация у визитёров на правом фланге чужой половины поля.
  • Опасный момент
    43'
    Новая подача с левого фланга у хозяев, на этот раз более удачная. С головой Иньяки Уильямса мяч капитально соприкасается. Тот пробивает в падении в руки Пауло Гассаниге.
  • 42'
    Пауло Гассанига разыграл мяч от ворот со своими защитниками, а те устроили подарок соперникам, выбив снаряд за боковую. Аут получился в пользу "Атлетика".
  • 41'
    С левого фланга закидывается мяч у "Атлетика" в чужую штрафную площадь на линию вратарской, где не удаётся дотянуться до сферы головой Иньяки Уильямсу.
  • 40'
    В последние минуты мяч больше находится во владении "Атлетико", хотя если посмотреть на счёт, видно, что отыгрываться надо "Жироне".
  • Фол, нарушение
    39'
    Свистят трибуны. Хотят они жёлтой карточки для Янгеля Эрреры за фол против соперника. Но рефери ограничивается устным внушением.
  • Офсайд
    37'
    Положение "вне игры" зафиксировано на левом фланге у "Атлетика" из Бильбао. Алекс Беренгер оказался там в небольшом офсайде.
  • Фол, нарушение
    37'
    Юрий Цыганков отметился нарушением правил на правом фланге чужой половины поля в отношении Юри Берчиче.
  • Фол, нарушение
    36'
    Алеш Гарсия сфолил на своей половине поля против Беньята Прадоса. Арбитр мог бы показывать больше жёлтых карточек сегодня.
  • Опасный момент
    34'
    Янгель Эррера пробивал из-за пределов штрафной площади. Обводящий удар был в его исполнении. Метил в правый угол игрок "Жироны", только не попал в створ.
  • Судья
    34'
    Трибуны завелись пронзительным свистом, поскольку считали, что Гассанига продолжил играть руками за пределами своей штрафной площадки, когда бросился наперерез Беренгеру. Имеется ввиду предыдущий эпизод, а не гол. Но судья счёл иначе. 
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    • 33'
      xG давал удару Алексу Беренгера 5% вероятности забить гол, когда он отправил мяч в ворота соперника. Не самый очевидный момент в начале встречи реализовал "Атлетик".
    • 32'
      Ох, а это что было! Пауло Гассанига ошибся на правом углу своей штрафной площадки, куда он двинулся навстречу сопернику, но всё нормально обошлось для "Жироны", без опасного момента "Атлетика".
    • Фол, нарушение
      31'
      Иньиго Руис сфолил на правом фланге на половине поля соперника против Алеша Гарсии, чтобы внести коррективы в атаку "Жироны", прервать её.
    • 31'
      Иньяки Уильямс слишком обрадовался свободному пространству в правой части чужой штрафной площади, далеко отпустил от себя мяч и нарвался на перехват игрового снаряда.
    • Замена
      30'
      Да, это вынужденная замена у "Атлетика". Оскар де Маркос появляется на поле в составе команды из Бильбао вместо Иньиго Лекуе.
    • Травма, повреждение
      29'
      Медицинская пауза. Иньиго Лекуе оказался на газоне, и появились на поле медики, чтобы оказать ему помощь по своему профилю. Кажется, замена будет из-за травмы.
    • 28'
      Мигель Гутьеррес не прочитал, что оппонент перехватит адресованную ему передачу близко к левому флангу "Жироны". Как-то слишком просто гости на поле действуют.
    • 27'
      "Атлетик" быстро сделал своё дело и теперь преимущественно обороняет минимальный счёт. "Жироне", естественно, хочется отыграться, но недостаточно давит она на оборону соперника.
    • Желтая карточка
      25'
      Иньиго Лекуе пришел по центру к чужой штрафной площади, чтобы срубить там Хуана Хуанпе и получить жёлтую карточку. 
    • Штанга
      24'
      Иньяки Уильямс пустился в прорыв по правому флангу со смещением в штрафную площадь и пробил рядом с ближним углом створа. Мяч немного облизнул штангу и отскочил за лицевую.
    • 24'
      Низом диагональная передача на правый фланг последовала у "Жироны". Виктор Цыганков не смог обеспечить сохранение мяча в поле.
    • 23'
      Больше десяти минут уже не возникало моментов у одних и у других ворот. В матче устаканился вполне себе спокойный темп без игровых взрывов.
    • Желтая карточка
      22'
      Запасной вратарь "Жироны" Хуан Карлос Мартин получил жёлтую карточку. Наверняка за несогласие с решением арбитра.
    • Фол, нарушение
      21'
      Новый фол фиксируется в середине поля. Два футболиста потом не сразу поднимаются с газона. Это стык ногами Иньиго Руиса и Янгеля Эрреры. Судья постановляет, что фолил игрок "Жироны".
    • Фол, нарушение
      20'
      Против Горки Гурусеты было совершено небольшое нарушение правил на половине поля "Атлетика". Хуан Хуанпе сфолил, чтобы сорвать зарождавшуюся атаку "Атлетика".
    • 19'
      Виктор Цыганков прикладывался обводящим ударом с подступов к штрафной площадке "Жироны". Значительно выше и левее створа получилось.
    • 18'
      С левого фланга последовал у гостей навес в центр чужой штрафной площади, откуда вторым этажом вынес мяч Даниэль Вивиан.
    • 17'
      78 процентов игрового времени контролирует мяч "Жирона". Но давно понятно, что не это главный показатель, а то, какой счёт горит на табло.
    • 16'
      Если предположить, что "Жирона" станет стабильно терять очки, то может она покинуть еврокубковую зону и пропустить вперёд себя в том числе "Атлетик".
    • 15'
      Хозяева вроде как не прочь позиционно обороняться, пока "Жирона" не приближается к их штрафной площади. Долго запрягает команда со второго места.
    • 14'
      Последние три-четыре минуты мяч находится в распоряжении "Жироны", которая контролирует его слишком далеко от ворот "Атлетика" из Бильбао.
    • 13'
      Мичел, правда, не может сегодня руководить "Жироной" со скамейки из-за дисквалификации. Его в технической зоне подменяет Сальвадор Фунес.
    • 12'
      "Барселона", кстати, снизу подбирается к "Жироне" в таблице. Более именитые каталонские соседи отстают на данный момент от команды Мичела на два балла. 
    • 11'
      В центре поля какое-то время владела мячом "Жирона", а потом у хозяев последовал безадресный заброс вперёд на правый фланг, и мяч обрёл Пауло Гассанига.
    • Угловой
      10'
      Корнер с правого фланга также не принёс сейчас успеха гостевой команде. Виктор Цыганков выполнил подачу, а Йерай Альварес вынес мяч.
    • Опасный момент
      9'
      Артём Довбик не стал забирать себе мяч в центре и продлил его вправо на Виктора Цыганкова. Тот приложился под перекладину, а Унай Симон перевёл его на угловой. Первый острый момент "Жироны".
    • Опасный момент
      8'
      Иньяки Уильямс опасно пробивал по воротам гостей. С правой стороны передачу ему отдал Горка Гурусета, а Уильямс отправил мяч дробить по газону левее створа. 
    • 7'
      "Жирона" пока никак себя в атаке не проявляет. "Атлетик" хорошо себя чувствует на родном поле под взором своих болельщиков, заполонивших трибуны.
    • 6'
      Корнер с правого фланга не принёс сейчас успеха команде из Бильбао. Иньиго Руис выполнял подачу со стандартного положения, однако ничего опасного не получилось.
    • Угловой
      5'
      Второй быстрый гол не прочь забить "Атлетик". Иньяки Уильямс получает мяч на правом полуфланге из ближней фланговой зоны от Унаи Гомеса, но защитник гостей отправляет снаряд на угловой.
    • 4'
      Но пока сценарий другой получается на "Сан-Мамесе". Если "Жирона" реально хочет бороться за чемпионство, то должна она выигрывать и такие матчи.
    • 3'
      Вчера мадридский "Реал" сыграл вничью с "Райо Вальекано" и предоставил "Жироне" возможность приблизиться к нему на расстояние трёх очков. Для этого "Жироне" нужна победа в Бильбао.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Алекс Беренгер!
      Ошибка на своей половине поля стоила "Жироне" быстро пропущенного гола. Гости вбросили аут на левом фланге, последовала безадресная поперечная передача от Алеша Гарсии, и мяч подхватил Алекс Беренгер, примерно с линии штрафной площади вонзивший сферу в левый угол створа.
    • 1'
      "Жирона" играет в бело-голубой форме, а у "Атлетика" из Бильбао красно-бело-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Жирона

    Исход игры
    Атлетик Б
    42% (73)
    Ничья
    29.9% (52)
    Жирона
    28.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.69% (61)
    Меньше
    48.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (96)
    Нет
    18.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.7% (36)
    2:1 Атлетик Б
    18.4% (32)
    1:2 Жирона
    9.8% (17)
    1:0 Атлетик Б
    8.6% (15)
    2:2 Ничья
    4.6% (8)
    2:0 Атлетик Б
    1.7% (3)
    2:3 Жирона
    1.1% (2)
    0:1 Жирона
    1.1% (2)
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