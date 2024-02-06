Тур: 4. Стадион: Хоум Парк.
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хазард
Конор
26
Филлипс
Эшли
17
Гибсон
Льюис
20
Рэнделл
Адам
11
Райт
Каллум
25
Байрам
Сэм
14
Родон
Джо
44
Груев
Илия
- Основной состав
-
21 Хазард КонорВратарь
-
26 Филлипс ЭшлиЗащитник
-
17 Гибсон ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рэнделл АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Райт КаллумПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ян Фостер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Байрам СэмЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Грэй АрчиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
История личных встреч
Плимут
Лидс
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Плимут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандл Люк
|1
|0.5
|Рэнделл Адам
|1
|0.5
|Уиттакер Морган
|1
|0.5
|Гарди Райан
|1 (1)
|0.5
|Бунду Мустафа
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ампаду Этан
|2
|1
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.5
|Энтони Джейдон
|1
|0.5
|Байрам Сэм
|0
|0
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Карточки
Плимут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Джо
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Плимут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Плимут
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Суонси - Плимут 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Плимут - Кардифф Сити 3:1 Хаддерсфилд Таун - Плимут 1:1
Плимут - Саттон 3:1 Плимут - Уотфорд 3:3 Саутгемптон - Плимут 2:1 Кардифф Сити - Плимут 2:2 Плимут - Бирмингем 3:3 Плимут - Ротерхэм 3:2 КПР - Плимут 0:0 Лестер - Плимут 4:0 Плимут - Сток Сити 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Плимут - Сандерленд 2:0 Лидс - Плимут 2:1 Плимут - Мидлсбро 3:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Вест Бромвич - Плимут 0:0
Лидс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1
Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0
Результаты матчей
Плимут
Лидс
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Плимут
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Ковентри
— Астон Вилла
— Ноттингем Форест
— Плимут
— Ньюкасл
— Саутгемптон
— Блэкберн
— Лутон Таун
— Манчестер Сити
— Вулверхэмптон
— Брайтон
— Борнмут
— Лестер
— Мейдстон Юнайтед
— Манчестер Юнайтед
— Ливерпуль
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Плимут - Лидс
Исход игры
Плимут
6.1% (7)
Ничья
10.4% (12)
Лидс
83.5% (96)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (76)
Меньше
29.63% (32)
Обе команды забьют
Да
76.85% (83)
Нет
23.15% (25)
Популярный счёт
1:2 Лидс
54.8% (63)
0:1 Лидс
11.3% (13)
1:1 Ничья
8.7% (10)
0:2 Лидс
5.2% (6)
1:3 Лидс
3.5% (4)
2:1 Плимут
3.5% (4)
0:3 Лидс
1.7% (2)
1:0 Плимут
1.7% (2)
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