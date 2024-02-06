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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Плимут
 
Позже
Лидс
Прогнозы 114
Плимут 6.1% (7)
X 10.5% (12)
Лидс 83.3% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Плимут
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21
Хазард
Конор
26
Филлипс
Эшли
17
Гибсон
Льюис
22
Гэллоуэй
Брендан
2
Мумба
Бали
29
Соринола
Мэттью
20
Рэнделл
Адам
8
Эдвардс
Джо
10
Уиттакер
Морган
11
Райт
Каллум
9
Гарди
Райан
1
Мелье
Иллан
25
Байрам
Сэм
14
Родон
Джо
6
Купер
Лиам
3
Фирпо
Жуниор
29
Ньонто
Вильфред
44
Груев
Илия
49
Фернандес
Матео
8
Камара
Глен
12
Энтони
Джейдон
7
Пиру
Йоэл
Плимут
3-4-2-1
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Плимут
Лидс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:1
Ч
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Плимут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандл Люк 1 0.5
Рэнделл Адам 1 0.5
Уиттакер Морган 1 0.5
Гарди Райан 1 (1) 0.5
Бунду Мустафа 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ампаду Этан 2 1
Бэмфорд Патрик 1 0.5
Энтони Джейдон 1 0.5
Байрам Сэм 0 0
Джеймс Дэниэл 0 0

Карточки

Плимут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Джо 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Плимут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Плимут
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Суонси - Плимут 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Плимут - Кардифф Сити 3:1 Хаддерсфилд Таун - Плимут 1:1
Плимут - Саттон 3:1 Плимут - Уотфорд 3:3 Саутгемптон - Плимут 2:1 Кардифф Сити - Плимут 2:2 Плимут - Бирмингем 3:3 Плимут - Ротерхэм 3:2 КПР - Плимут 0:0 Лестер - Плимут 4:0 Плимут - Сток Сити 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Плимут - Сандерленд 2:0 Лидс - Плимут 2:1 Плимут - Мидлсбро 3:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Вест Бромвич - Плимут 0:0
Лидс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1
Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0

Результаты матчей

Плимут
Лидс

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Плимут
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
1/16 финала
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
1 Лидс
1 Плимут
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Уотфорд
1 Саутгемптон
4 Блэкберн
1 Рексхэм
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1/8 финала
Ковентри
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Плимут
Ньюкасл
Саутгемптон
Блэкберн
Лутон Таун
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Брайтон
Борнмут
Лестер
Мейдстон Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Плимут - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2024, осталось 22 минуты.



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    • Прогнозы 114
    Плимут 6.1% (7)
    X 10.5% (12)
    Лидс 83.3% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Плимут
    Ничья
    Лидс
    5.36
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Плимут - Лидс

    Исход игры
    Плимут
    6.1% (7)
    Ничья
    10.4% (12)
    Лидс
    83.5% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (76)
    Меньше
    29.63% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лидс
    54.8% (63)
    0:1 Лидс
    11.3% (13)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    0:2 Лидс
    5.2% (6)
    1:3 Лидс
    3.5% (4)
    2:1 Плимут
    3.5% (4)
    0:3 Лидс
    1.7% (2)
    1:0 Плимут
    1.7% (2)
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