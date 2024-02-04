Тур: 4. Стадион: Хоум Парк.
История личных встреч
Плимут
Лидс
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Плимут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандл Люк
|1
|0.5
|Рэнделл Адам
|1
|0.5
|Уиттакер Морган
|1
|0.5
|Гарди Райан
|1 (1)
|0.5
|Бунду Мустафа
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ампаду Этан
|2
|1
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.5
|Энтони Джейдон
|1
|0.5
|Байрам Сэм
|0
|0
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Карточки
Плимут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Джо
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Плимут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Плимут
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Суонси - Плимут 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Плимут - Кардифф Сити 3:1 Хаддерсфилд Таун - Плимут 1:1
Плимут - Саттон 3:1 Плимут - Уотфорд 3:3 Саутгемптон - Плимут 2:1 Кардифф Сити - Плимут 2:2 Плимут - Бирмингем 3:3 Плимут - Ротерхэм 3:2 КПР - Плимут 0:0 Лестер - Плимут 4:0 Плимут - Сток Сити 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Плимут - Сандерленд 2:0 Лидс - Плимут 2:1 Плимут - Мидлсбро 3:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Вест Бромвич - Плимут 0:0
Лидс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1
Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0
Результаты матчей
Плимут
Лидс
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Плимут
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Ковентри
— Астон Вилла
— Ноттингем Форест
— Плимут
— Саутгемптон
— Лутон Таун
— Манчестер Сити
— Вулверхэмптон
— Брайтон
— Борнмут
— Лестер
— Мейдстон Юнайтед
— Манчестер Юнайтед
— Ливерпуль
Блэкберн
Ньюкасл
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
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