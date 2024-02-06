Тур: 4. Стадион: Ковентри Билдинг Сосайети Арена.
4:1
Второй тайм: 60'
0'
1:0
3' ГолПалмер Кейси
1:1
10' ГолКадамартери Бэйли
19' Желтая карточкаСикейра Гильерме
45' Желтая карточкаУилкс Маллик
2:1
50' ГолО'Хейр Каллум
53' Желтая карточкаДиаби Мохамед
3:1
56' ГолО'Хейр Каллум
4:1
57' ГолРайт Хаджи
Ход матча
3'
1:0
10'
19'
45'
50'
2:1
53'
56'
3:1
57'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.57 Победа «Ковентри»
-
13
Уилсон
Бен
29
Торп
Виктор
28
Экклз
Джош
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
47
Чарльз
Пирс
23
Фамево
Акин
33
Джеймс
Рис
27
Флетчер
Эшли
- Основной состав
-
13 Уилсон БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Палмер КейсиПолузащитник
-
11 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Годден МэттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинс Марк
- Основной состав
-
47 Чарльз ПирсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фамево АкинЗащитник
-
33 Джеймс РисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Флетчер ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Пхути ДжоуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Смит МайклПолузащитник
-
12 Угбо ИкеНападающий
-
46 Jack Hall
-
39 Sam Reed
-
-
Главный тренер: Рёль Данни
История личных встреч
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
165
Бомбардиры внутри турнира
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годден Мэтт
|2
|0.67
|Палмер Кейси
|2
|0.67
|Шиф Бен
|1
|0.33
|О'Хейр Каллум
|1 (1)
|0.33
|Торп Виктор
|1
|0.33
|Латибодьер Жоэль
|1
|0.33
|Аллен Джейми
|0
|0
|Экклз Джош
|0
|0
|Симмс Эллис
|0
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Лиам
|1
|0.33
|Виндасс Джош
|1
|0.33
|Уилкс Маллик
|1
|0.33
|Гассама Джейди
|1
|0.33
|Кадамартери Бэйли
|1
|0.33
|Бэннан Барри
|0
|0
Карточки
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дасилва Джей
|1
|0
|Палмер Кейси
|1
|0
|Шиф Бен
|1
|0
|Китчинг Лиам
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикейра Гильерме
|1
|0
|Фамево Акин
|1
|0
|Уилкс Маллик
|1
|0
|Бернард Ди'Шон
|1
|0
Результаты матчей
Ковентри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Ковентри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ковентри
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2
Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Миллуолл - Ковентри 0:3 Ковентри - Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Ковентри - Вест Бромвич 0:2 Ротерхэм - Ковентри 2:0
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - КПР 2:1 Норвич - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл 0:4 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шеффилд Уэнсдей - Ротерхэм 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0
Результаты матчей
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
6:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Ковентри
— Астон Вилла
— Ноттингем Форест
— Плимут
— Ньюкасл
— Саутгемптон
— Блэкберн
— Лутон Таун
— Манчестер Сити
— Вулверхэмптон
— Брайтон
— Борнмут
— Лестер
— Мейдстон Юнайтед
— Манчестер Юнайтед
— Ливерпуль
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.57 Победа «Ковентри»
-