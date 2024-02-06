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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Ковентри
4:1
Второй тайм: 60'
Шеффилд Уэнсдей
0'
1:0
3' Гол
Палмер Кейси
1:1
10' Гол
Кадамартери Бэйли
19' Желтая карточка
Сикейра Гильерме
45' Желтая карточка
Уилкс Маллик
2:1
50' Гол
О'Хейр Каллум
53' Желтая карточка
Диаби Мохамед
3:1
56' Гол
О'Хейр Каллум
4:1
57' Гол
Райт Хаджи

Ход матча

3'
Палмер Кейси
(О'Хейр Каллум)
1:0
10'
1:1
Кадамартери Бэйли
19'
 
Сикейра Гильерме
45'
 
Уилкс Маллик
46'
 
Палмер Лиам
Сикейра Гильерме
46'
 
Бернард Ди'Шон
Фамево Акин
50'
О'Хейр Каллум
(Палмер Кейси)
2:1
53'
 
Диаби Мохамед
56'
О'Хейр Каллум
3:1
57'
Райт Хаджи
4:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ковентри
Ничья
Шеффилд Уэнсдей
4.15
4.30
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88.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Уилсон
Бен
27
Ван
Эвейк
Милан
22
Латибодьер
Жоэль
2
Бинкс
Луис
3
Дасилва
Джей
29
Торп
Виктор
28
Экклз
Джош
7
Сакамото
Тацухиро
10
О'Хейр
Каллум
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
47
Чарльз
Пирс
25
Сикейра
Гильерме
20
Ихьекве
Майкл
23
Фамево
Акин
33
Джеймс
Рис
7
Уилкс
Маллик
44
Диаби
Мохамед
4
Воулкс
Уилл
45
Мусаба
Антони
42
Кадамартери
Бэйли
27
Флетчер
Эшли
Ковентри
4-2-3-1
Шеффилд Уэнсдей
4-4-2

История личных встреч

Ковентри
Шеффилд Уэнсдей

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
165

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годден Мэтт 2 0.67
Палмер Кейси 2 0.67
Шиф Бен 1 0.33
О'Хейр Каллум 1 (1) 0.33
Торп Виктор 1 0.33
Латибодьер Жоэль 1 0.33
Аллен Джейми 0 0
Экклз Джош 0 0
Симмс Эллис 0 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Лиам 1 0.33
Виндасс Джош 1 0.33
Уилкс Маллик 1 0.33
Гассама Джейди 1 0.33
Кадамартери Бэйли 1 0.33
Бэннан Барри 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Шиф Бен 1 0
Китчинг Лиам 1 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикейра Гильерме 1 0
Фамево Акин 1 0
Уилкс Маллик 1 0
Бернард Ди'Шон 1 0

Результаты матчей

Ковентри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ковентри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2
Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Миллуолл - Ковентри 0:3 Ковентри - Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Ковентри - Вест Бромвич 0:2 Ротерхэм - Ковентри 2:0
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - КПР 2:1 Норвич - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл 0:4 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шеффилд Уэнсдей - Ротерхэм 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0

Результаты матчей

Ковентри
Шеффилд Уэнсдей

Точный счет

6:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Шеффилд Уэнсдей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
5.5
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
1/16 финала
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
1 Лидс
1 Плимут
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Уотфорд
1 Саутгемптон
4 Блэкберн
1 Рексхэм
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1/8 финала
Ковентри
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Плимут
Ньюкасл
Саутгемптон
Блэкберн
Лутон Таун
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Брайтон
Борнмут
Лестер
Мейдстон Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Уилкс Маллик получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Guilherme Siqueira получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Г О О О О Л - Кадамартери Бэйли бьет в цель!
  • 3'
    О'Хейр Каллум сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Палмер Кейси бьет в цель!
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ковентри
    Ничья
    Шеффилд Уэнсдей
    4.15
    4.30
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    Шеффилд Уэнсдей
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