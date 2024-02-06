Тур: 4. Стадион: Ковентри Билдинг Сосайети Арена. Зрители: 19359
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолПалмер Кейси
1:1
10' ГолКадамартери Бэйли
19' Желтая карточкаСикейра Гильерме
45' Желтая карточкаУилкс Маллик
2:1
50' ГолО'Хейр Каллум
53' Желтая карточкаДиаби Мохамед
3:1
56' ГолО'Хейр Каллум
4:1
58' ГолРайт Хаджи
90' Желтая карточкаФлетчер Эшли
90'+4
Ход матча
3'
1:0
10'
19'
45'
50'
2:1
53'
56'
3:1
58'
4:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
13
Уилсон
Бен
29
Торп
Виктор
28
Экклз
Джош
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
47
Чарльз
Пирс
23
Фамево
Акин
33
Джеймс
Рис
27
Флетчер
Эшли
- Основной состав
-
13 Уилсон БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Палмер КейсиПолузащитник
-
11 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Годден МэттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинс Марк
- Основной состав
-
47 Чарльз ПирсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фамево АкинЗащитник
-
33 Джеймс РисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Флетчер ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Пхути ДжоуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Смит МайклПолузащитник
-
12 Угбо ИкеНападающий
-
46 Jack Hall
-
39 Sam Reed
-
-
Главный тренер: Рёль Данни
История личных встреч
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
165
Бомбардиры внутри турнира
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Хейр Каллум
|3 (1)
|1
|Палмер Кейси
|2
|0.67
|Годден Мэтт
|2
|0.67
|Шиф Бен
|1
|0.33
|Торп Виктор
|1
|0.33
|Райт Хаджи
|1
|0.33
|Латибодьер Жоэль
|1
|0.33
|Аллен Джейми
|0
|0
|Дасилва Джей
|0
|0
|Экклз Джош
|0
|0
|Симмс Эллис
|0
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Лиам
|1
|0.33
|Виндасс Джош
|1
|0.33
|Уилкс Маллик
|1
|0.33
|Гассама Джейди
|1
|0.33
|Кадамартери Бэйли
|1
|0.33
|Бэннан Барри
|0
|0
Карточки
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дасилва Джей
|1
|0
|Палмер Кейси
|1
|0
|Шиф Бен
|1
|0
|Китчинг Лиам
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мохамед
|1
|0
|Сикейра Гильерме
|1
|0
|Флетчер Эшли
|1
|0
|Фамево Акин
|1
|0
|Уилкс Маллик
|1
|0
|Бернард Ди'Шон
|1
|0
Результаты матчей
Ковентри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Ковентри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
30%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
27%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ковентри
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2
Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Миллуолл - Ковентри 0:3 Ковентри - Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Ковентри - Вест Бромвич 0:2 Ротерхэм - Ковентри 2:0
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - КПР 2:1 Норвич - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл 0:4 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шеффилд Уэнсдей - Ротерхэм 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0
Результаты матчей
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
4:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
12
12
12
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Ковентри
— Астон Вилла
— Ноттингем Форест
— Лидс
— Ньюкасл
— Саутгемптон
— Блэкберн
— Лутон Таун
— Манчестер Сити
— Вулверхэмптон
— Брайтон
— Борнмут
— Лестер
— Мейдстон Юнайтед
— Манчестер Юнайтед
— Ливерпуль
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3