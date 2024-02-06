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  3. Англия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 19359
Ковентри
4:1
Конец матча
Шеффилд Уэнсдей
0'
1:0
3' Гол
Палмер Кейси
1:1
10' Гол
Кадамартери Бэйли
19' Желтая карточка
Сикейра Гильерме
45' Желтая карточка
Уилкс Маллик
2:1
50' Гол
О'Хейр Каллум
53' Желтая карточка
Диаби Мохамед
3:1
56' Гол
О'Хейр Каллум
4:1
58' Гол
Райт Хаджи
90' Желтая карточка
Флетчер Эшли
90'+4

Ход матча

3'
Палмер Кейси
(О'Хейр Каллум)
1:0
10'
1:1
Кадамартери Бэйли
19'
 
Сикейра Гильерме
45'
 
Уилкс Маллик
46'
 
Палмер Лиам
Сикейра Гильерме
46'
 
Бернард Ди'Шон
Фамево Акин
50'
О'Хейр Каллум
(Палмер Кейси)
2:1
53'
 
Диаби Мохамед
56'
О'Хейр Каллум
(Дасилва Джей)
3:1
58'
Райт Хаджи
(Дасилва Джей)
4:1
61'
 
Хендрик Джефф
Диаби Мохамед
62'
 
Пхути Джоуи
Уилкс Маллик
62'
 
Sam Reed
Мусаба Антони
66'
Таварес Фабио
Сакамото Тацухиро
 
66'
Симмс Эллис
Райт Хаджи
 
77'
Аллен Джейми
О'Хейр Каллум
 
77'
Годден Мэтт
Палмер Кейси
 
85'
Келли Лайам
Торп Виктор
 
90'
 
Флетчер Эшли

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Уилсон
Бен
27
Ван
Эвейк
Милан
22
Латибодьер
Жоэль
2
Бинкс
Луис
3
Дасилва
Джей
29
Торп
Виктор
28
Экклз
Джош
7
Сакамото
Тацухиро
10
О'Хейр
Каллум
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
47
Чарльз
Пирс
25
Сикейра
Гильерме
20
Ихьекве
Майкл
23
Фамево
Акин
33
Джеймс
Рис
7
Уилкс
Маллик
44
Диаби
Мохамед
4
Воулкс
Уилл
45
Мусаба
Антони
42
Кадамартери
Бэйли
27
Флетчер
Эшли
Ковентри
4-2-3-1
Шеффилд Уэнсдей
4-4-2

История личных встреч

Ковентри
Шеффилд Уэнсдей

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
165

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Хейр Каллум 3 (1) 1
Палмер Кейси 2 0.67
Годден Мэтт 2 0.67
Шиф Бен 1 0.33
Торп Виктор 1 0.33
Райт Хаджи 1 0.33
Латибодьер Жоэль 1 0.33
Аллен Джейми 0 0
Дасилва Джей 0 0
Экклз Джош 0 0
Симмс Эллис 0 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Лиам 1 0.33
Виндасс Джош 1 0.33
Уилкс Маллик 1 0.33
Гассама Джейди 1 0.33
Кадамартери Бэйли 1 0.33
Бэннан Барри 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Шиф Бен 1 0
Китчинг Лиам 1 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мохамед 1 0
Сикейра Гильерме 1 0
Флетчер Эшли 1 0
Фамево Акин 1 0
Уилкс Маллик 1 0
Бернард Ди'Шон 1 0

Результаты матчей

Ковентри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ковентри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
30%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
27%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2
Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Миллуолл - Ковентри 0:3 Ковентри - Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Ковентри - Вест Бромвич 0:2 Ротерхэм - Ковентри 2:0
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - КПР 2:1 Норвич - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл 0:4 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шеффилд Уэнсдей - Ротерхэм 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0

Результаты матчей

Ковентри
Шеффилд Уэнсдей

Точный счет

4:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Шеффилд Уэнсдей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
5 Лидс
2 Плимут
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
4 Блэкберн
1 Рексхэм
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1/8 финала
Ковентри
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Лидс
Ньюкасл
Саутгемптон
Блэкберн
Лутон Таун
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Брайтон
Борнмут
Лестер
Мейдстон Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - О'Хейр Каллум бьет в цель!
    • 46'
      Фамево Акин уходит с поля. Ди'Шон Бернард выходит вместо него
    • 46'
      Guilherme Siqueira уходит с поля. Палмер Лиам выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Уилкс Маллик получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Guilherme Siqueira получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Кадамартери Бэйли бьет в цель!
    • 3'
      О'Хейр Каллум сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Палмер Кейси бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coventry Building Society Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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