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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 5'
Бристоль Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Бристоль Сити
1.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
32
Омобамиделе
Эндрю
18
Фелипе
Аугусто
IV
19
Ньякат
Мусса
29
Монтьель
Гонсало
8
Куяте
Шейху
28
Данило
Ларанжера
15
Тоффоло
Харри
10
Гиббс-Уайт
Морган
27
Ориги
Дивок
21
Эланга
Энтони
1
О'Лири
Макс
2
Маккрори
Росс
26
Винер
Зак
16
Дикки
Роберт
24
Робертс
Хэйдон
10
Кинг
Энди
8
Уильямс
Джо
20
Белл
Сэм
12
Найт
Джейсон
11
Мехмети
Анис
15
Конуэй
Томми
Ноттингем Форест
3-4-3
Бристоль Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Бристоль Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

25 матчей

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

12%
68%
20%
3 победы 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

К
0:0
Ч
2:0
Ч
1:2
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
2:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
0.85

Среднее время на гол

90
106

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.75

Среднее время на гол

78
120

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.08
0.8

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

83
112

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.33
Данило Ларанжера 1 0.33
Гиббс-Уайт Морган 1 0.33
Домингес Николас 1 0.33
Омобамиделе Эндрю 1 0.33
Йейтс Райан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конуэй Томми 2 0.67
Уильямс Джо 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йейтс Райан 2 0
Домингес Николас 2 0
Вуд Крис 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Бристоль Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Джо 2 0
Принг Кэмерон 2 0
Гарднер-Хикман Тэйлор 2 0
Джеймс Мэтти 1 0
Конуэй Томми 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бристоль Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бристоль Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2
Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Бристоль Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бристоль Сити - Лидс 0:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Бристоль Сити - Уотфорд 1:1
Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Престон Норт Энд - Бристоль Сити 2:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Миллуолл 0:1 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 КПР - Бристоль Сити 0:0 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Бристоль Сити

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Бристоль Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
2 Суонси
0 Моркам
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
1/16 финала
Борнмут
Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
1 Эвертон
2 Лутон Таун
5 Лидс
2 Плимут
3 Лестер
0 Бирмингем
Фулхэм
Суонси
Ньюкасл
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Блэкберн
Рексхэм
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити
Брайтон
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Тоттенхэм
1/8 финала
?
Мейдстон Юнайтед
Лутон Таун
Лидс
Лестер
?
?
?
?
?
?
?
Манчестер Юнайтед
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
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