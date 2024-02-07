Тур: 4. Стадион: Сити Граунд.
1:1
Итог после пенальти
5
3
0'
1:0
8' ГолОриги Дивок
1:1
14' ГолНайт Джейсон
58' Желтая карточкаКонуэй Томми
5 3
2:2
3:2
4:2
4:3
5:3
5:4
6:4
Ход матча
8'
1:0
14'
1:1
58'
121'
121'
2:2
121'
121'
3:2
121'
4:2
121'
4:3
121'
5:3
121'
5:4
121'
6:4
Пен
5:3
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
19
Ньякат
Мусса
27
Ориги
Дивок
26
Винер
Зак
16
Дикки
Роберт
10
Кинг
Энди
20
Белл
Сэм
12
Найт
Джейсон
11
Мехмети
Анис
15
Конуэй
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
56 Абботт ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Осонг ДетлефНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Винер ЗакЗащитник
-
16 Дикки РобертЗащитник
- Защитник
-
10 Кинг ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Белл СэмПолузащитник
-
12 Найт ДжейсонПолузащитник
-
11 Мехмети АнисПолузащитник
-
15 Конуэй ТоммиНападающий
- Запасные игроки
-
23 Баич СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Уэллс НакиНападающий
-
-
Главный тренер: Мэннинг Лиам
История личных встреч
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
25 матчей
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
12%
68%
20%
3 победы 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1
0.85
Среднее время на гол
90
106
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.75
Среднее время на гол
78
120
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.08
0.8
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
83
112
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|1
|0.25
|Данило Ларанжера
|1
|0.25
|Ориги Дивок
|1
|0.25
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.25
|Домингес Николас
|1
|0.25
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.25
|Йейтс Райан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
Бристоль Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конуэй Томми
|2
|0.5
|Найт Джейсон
|1
|0.25
|Уильямс Джо
|0
|0
|Робертс Хэйдон
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йейтс Райан
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Бристоль Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Джо
|2
|0
|Принг Кэмерон
|2
|0
|Гарднер-Хикман Тэйлор
|2
|0
|Конуэй Томми
|2
|0
|Джеймс Мэтти
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бристоль Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бристоль Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Ноттингем Форест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бристоль Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2
Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Бристоль Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бристоль Сити - Лидс 0:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Бристоль Сити - Уотфорд 1:1
Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Престон Норт Энд - Бристоль Сити 2:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Миллуолл 0:1 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 КПР - Бристоль Сити 0:0 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
1/32 финала
1/16 финала
— Борнмут
— Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
- 1:2 ИПС-МЕЙ
3 Лестер
0 Бирмингем
- 3:0 ЛЕС-БИР
— Фулхэм
— Суонси
— Ньюкасл
— Уотфорд
— Саутгемптон
— Ливерпуль
— Норвич
— Блэкберн
— Рексхэм
— Вест Бромвич
— Вулверхэмптон
— Шеффилд Юнайтед
— Бристоль Сити
— Брайтон
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
— Ноттингем Форест
— Челси
— Астон Вилла
— Шеффилд Уэнсдей
— Ковентри
— Тоттенхэм
1/8 финала
— ?
— Мейдстон Юнайтед
— Лутон Таун
— Лидс
— Лестер
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— Манчестер Юнайтед
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3