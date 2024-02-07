  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Астон Вилла
0:2
Первый тайм: 45+'
Челси
0'
0:1
11' Гол
Галлахер Конор
0:2
21' Гол
Джексон Николас
38' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос

Ход матча

11'
0:1
Галлахер Конор
(Мадуэке Нони)
21'
0:2
Джексон Николас
(Гюсто Мало)
38'
Карлос Диего Сантос
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 155
Астон Вилла 58.1% (90)
X 17.4% (27)
Челси 24.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Челси
8.50
Реклама, betcity.ru
7.20
Реклама, fon.bet
3.55
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
3
Карлос
Диего
Сантос
17
Ленгле
Клеман
15
Морено
Алекс
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
31
Бэйли
Леон
8
Тилеманс
Юри
7
Макгинн
Джон
11
Уоткинс
Олли
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
21
Чилуэлл
Бен
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
23
Галлахер
Конор
11
Мадуэке
Нони
15
Джексон
Николас
Астон Вилла
4-2-3-1
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Челси

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

32 матча

21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.79
1.06

Среднее время на гол

114
85

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.28
1.93

Среднее время на гол

39
46

Всего голов

52
46

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэш Мэтти 1 0.33
Соарес Дуглас 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.33
Силва Тьяго 1 0.33
Галлахер Конор 1 0.33
Броя Армандо 1 0.33
Джексон Николас 1 0.33
Фернандес Энцо 1 0.33
Гюсто Мало 0 0
Палмер Коул 0 0
Мадуэке Нони 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Конса Эзри 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьяго 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0
Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4
Челси
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1
Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Челси

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
2 Суонси
0 Моркам
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
1/16 финала
Борнмут
Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
1 Эвертон
2 Лутон Таун
5 Лидс
2 Плимут
3 Лестер
0 Бирмингем
Фулхэм
Суонси
Ньюкасл
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Блэкберн
Рексхэм
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити
Брайтон
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Тоттенхэм
1/8 финала
?
Мейдстон Юнайтед
Лутон Таун
Лидс
Лестер
?
?
?
?
?
?
?
Манчестер Юнайтед
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    44'
    Карлос попробовал отобрать мяч у "Челси", но перестарался и нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    43'
    Чилуэлл уложил на газон Бэйли. Арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 42'
    Уверенно футболисты "Челси" держат мяч на своей половине поля. Хозяева активно прессингуют, но это не помогает им забрать мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Против Галлахера нарушил правила игрок "Астон Виллы".
  • 40'
    Уоткинс умудрился сохранить мяч для своей команды в борьбе с двумя соперниками, заработав аут у углового флажка "Челси".
  • 39'
    Джексон очень низко опустился и не позволил "Астон Вилле" организовать атаку на фланге.
  • Желтая карточка
    38'
    Диего Карлос сфолил на Гюсто и схватил мяч, который не хотел отдавать Джексону. За это Карлос был награжден желтой карточкой. 
  • Угловой
    37'
    Тилеманс в борьбе с Фернандесом заработал угловой удар, но Энцо не согласен с таким решением арбитра.
  • 36'
    Морено попробовал прорваться по левому флангу после передачи от Магкинна, но Мадуэке успел опуститься и закрыть свободную зону.
  • Опасный момент
    34'
    Мадуэке утащил мяч в быструю атаку, дождался подключения Палмера и сделал передачу на него - Коул отклеился от соперников и пробил в дальний угол, но Мартинес потащил!
  • 33'
    Совсем ничего не получается пока у "Астон Виллы". Гости хорошо заполняют центральную зону и не оставляют пространства для соперника. 
  • 32'
    Чилуэлл решил пробить издали после розыгрыша корнера, но не получилось у него как следует приложиться по мячу.
  • Угловой
    31'
    Мадуэке покатил на ход Галлахеру, но передача была перехвачена. Еще один угловой.
  • Угловой
    30'
    Мадуэке подключил к атаке Палмера, который хотел выполнить передачу внутрь штрафной, но мяч от ноги соперника ушел на угловой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Снова хозяева потеряли мяч на своей половине поля, но прострел Чилуэлла в штрафную "Астон Виллы" не стал проблемой для обороняющейся команды.
    • 28'
      Много брака сегодня у "Астон Виллы". Возможно, слишком хорошо "Челси" расставляется в центре поля и заставляет соперника ошибаться. 
    • 27'
      Джексон ворвался в штрафную "Астон Виллы" с левого фланга, но не смог найти вариант для продолжения атаки. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Уоткинс перестарался в борьбе на фланге и нарушил правила.
    • Офсайд
      25'
      Еще и офсайд зафиксировали у Кэша после того, как ему удалось сохранить мяч в борьбе с двумя соперниками.
    • 24'
      Кэш вошел в штрафную "Челси", но сразу два соперника выдавили его из своей зоны. 
    • 23'
      Длинная передача пошла на дальнюю штангу ворот "Челси", но Гюсто разобрался в ситуации.
    • 22'
      Еще одна атака по правому флангу прошла у "Челси", но не завершилась опасным ударом. Идет игра сегодня у Мадуэке.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Джексон!!!
      Мадуэке покатил на левый фланг Гюсто, который выполнил классную верховую передачу на Джексона, и  форвард с линии вратарской головой отправил мяч в сетку! Очень пассивно сыграла "Астон Вилла" в данном эпизоде.
    • 20'
      Мадуэке снова владел мячом на своем фланге, подождал подключение Гюсто и покатил ему под навес. Получилось у защитника выполнить подачу, но только снаряд не добрался до его партнеров.
    • 18'
      Мадуэке получил мяч от Палмера на левом полуфланге, приблизился к воротам и пробил, но мяч свалился у него с ноги и ушел за пределы поля.
    • 17'
      Джексон сделал интересный перевод на дальнюю штангу, но Мадуэке не смог подстроиться под мяч, чтобы нанести хороший удар.
    • 16'
      Снова у гостей получилось отобрать мяч в центре поля, но до удара "Челси" дело не довели. Заставили игроки "Астон Виллы" откатиться соперника назад.
    • 15'
      Длинная передача пошла на фланг Кэшу, но защитник не успел добраться до мяча.
    • Фол, нарушение
      14'
      "Челси" нарушил правила на чужой половине поля.
    • Опасный момент
      13'
      Сразу две опасные атаки провели хозяева! Но если в первом случае удар опасным не получился, то спустя минуту Макгинн классно приложился с острового угла, но Петрович потащил.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Галлахер!!!
      Удалось "Челси" отобрать мяч в центре поля, после чего последовала передача на Джексона, который остался один на левом фланге. Форвард прорвался по краю и сделал передачу в штрафную, там Мадуэке накатил под удар Галлахеру, и Конор без проблем отправил мяч в сетку!
    • 10'
      Морено попытался прорваться по левому флангу, однако игроки "Челси" не позволили ему это сделать.
    • 9'
      Момент возник у ворот "Астон Виллы". После ряда отскоков мяч прилетел в голову футболисту "Челси", который с близкого расстояния пробил точно в руки Мартинеса.
    • Угловой
      8'
      Фернандес пытался обыграть Бэйли на входе в штрафную, но в итоге заработал угловой.
    • 7'
      Мадуэке справа прострелил в центр штрафной "Астон Виллы", где Палмер подставил ногу под мяч, но не попал по воротам.
    • 6'
      Длинный заброс последовал по левому флангу у "Астон Виллы", но не получилось у команды зацепиться за мяч на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      5'
      Игроки "Челси" классно вышли из-под прессинга, но затем Джексон нарушил правила в атаке.
    • 4'
      Соарес решил сыграть быстро, но перестарался. Пас на левый фланг на Магкинна оказался неточным. 
    • 3'
      Джексон ворвался в штрафную "Астон Виллы" в ответной атаке, но вовремя смогли его остановить игроки обороны.
    • 2'
      Макгинн прорвался по левому флангу и навесил в штрафную "Челси", но не получилось у его партнера нанести хороший удар головой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Астон Вилла 0:2 Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 0:2 Челси

    Исход игры
    Астон Вилла
    58.5% (93)
    Ничья
    17.6% (28)
    Челси
    23.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (81)
    Меньше
    28.95% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    30.2% (48)
    1:2 Челси
    11.3% (18)
    1:1 Ничья
    10.1% (16)
    1:0 Астон Вилла
    7.5% (12)
    3:2 Астон Вилла
    3.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
    2:0 Астон Вилла
    1.9% (3)
    2:3 Челси
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Астон Вилла
    Челси
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный