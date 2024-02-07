Джексон очень низко опустился и не позволил "Астон Вилле" организовать атаку на фланге.

Уоткинс умудрился сохранить мяч для своей команды в борьбе с двумя соперниками, заработав аут у углового флажка "Челси".

Уверенно футболисты "Челси" держат мяч на своей половине поля. Хозяева активно прессингуют, но это не помогает им забрать мяч.

Карлос попробовал отобрать мяч у "Челси", но перестарался и нарушил правила.

Две минуты добавлено к первому тайму.

Мадуэке подключил к атаке Палмера, который хотел выполнить передачу внутрь штрафной, но мяч от ноги соперника ушел на угловой.

Мадуэке покатил на ход Галлахеру, но передача была перехвачена. Еще один угловой.

Чилуэлл решил пробить издали после розыгрыша корнера, но не получилось у него как следует приложиться по мячу.

Совсем ничего не получается пока у "Астон Виллы". Гости хорошо заполняют центральную зону и не оставляют пространства для соперника.

Мадуэке утащил мяч в быструю атаку, дождался подключения Палмера и сделал передачу на него - Коул отклеился от соперников и пробил в дальний угол, но Мартинес потащил!

Морено попробовал прорваться по левому флангу после передачи от Магкинна, но Мадуэке успел опуститься и закрыть свободную зону.

Тилеманс в борьбе с Фернандесом заработал угловой удар, но Энцо не согласен с таким решением арбитра.

Диего Карлос сфолил на Гюсто и схватил мяч, который не хотел отдавать Джексону. За это Карлос был награжден желтой карточкой.

Мадуэке снова владел мячом на своем фланге, подождал подключение Гюсто и покатил ему под навес. Получилось у защитника выполнить подачу, но только снаряд не добрался до его партнеров.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Джексон!!! Мадуэке покатил на левый фланг Гюсто, который выполнил классную верховую передачу на Джексона, и форвард с линии вратарской головой отправил мяч в сетку! Очень пассивно сыграла "Астон Вилла" в данном эпизоде.

Еще одна атака по правому флангу прошла у "Челси", но не завершилась опасным ударом. Идет игра сегодня у Мадуэке.

Длинная передача пошла на дальнюю штангу ворот "Челси", но Гюсто разобрался в ситуации.

Кэш вошел в штрафную "Челси", но сразу два соперника выдавили его из своей зоны.

Еще и офсайд зафиксировали у Кэша после того, как ему удалось сохранить мяч в борьбе с двумя соперниками.

Уоткинс перестарался в борьбе на фланге и нарушил правила.

Джексон ворвался в штрафную "Астон Виллы" с левого фланга, но не смог найти вариант для продолжения атаки.

Много брака сегодня у "Астон Виллы". Возможно, слишком хорошо "Челси" расставляется в центре поля и заставляет соперника ошибаться.

Снова хозяева потеряли мяч на своей половине поля, но прострел Чилуэлла в штрафную "Астон Виллы" не стал проблемой для обороняющейся команды.

18' Мадуэке получил мяч от Палмера на левом полуфланге, приблизился к воротам и пробил, но мяч свалился у него с ноги и ушел за пределы поля.

17' Джексон сделал интересный перевод на дальнюю штангу, но Мадуэке не смог подстроиться под мяч, чтобы нанести хороший удар.

16' Снова у гостей получилось отобрать мяч в центре поля, но до удара "Челси" дело не довели. Заставили игроки "Астон Виллы" откатиться соперника назад.

15' Длинная передача пошла на фланг Кэшу, но защитник не успел добраться до мяча.

14' "Челси" нарушил правила на чужой половине поля.

13' Сразу две опасные атаки провели хозяева! Но если в первом случае удар опасным не получился, то спустя минуту Макгинн классно приложился с острового угла, но Петрович потащил.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Галлахер!!!

Удалось "Челси" отобрать мяч в центре поля, после чего последовала передача на Джексона, который остался один на левом фланге. Форвард прорвался по краю и сделал передачу в штрафную, там Мадуэке накатил под удар Галлахеру, и Конор без проблем отправил мяч в сетку!

10' Морено попытался прорваться по левому флангу, однако игроки "Челси" не позволили ему это сделать.

9' Момент возник у ворот "Астон Виллы". После ряда отскоков мяч прилетел в голову футболисту "Челси", который с близкого расстояния пробил точно в руки Мартинеса.

8' Фернандес пытался обыграть Бэйли на входе в штрафную, но в итоге заработал угловой.

7' Мадуэке справа прострелил в центр штрафной "Астон Виллы", где Палмер подставил ногу под мяч, но не попал по воротам.

6' Длинный заброс последовал по левому флангу у "Астон Виллы", но не получилось у команды зацепиться за мяч на чужой половине поля.

5' Игроки "Челси" классно вышли из-под прессинга, но затем Джексон нарушил правила в атаке.

4' Соарес решил сыграть быстро, но перестарался. Пас на левый фланг на Магкинна оказался неточным.

3' Джексон ворвался в штрафную "Астон Виллы" в ответной атаке, но вовремя смогли его остановить игроки обороны.

2' Макгинн прорвался по левому флангу и навесил в штрафную "Челси", но не получилось у его партнера нанести хороший удар головой.