Тур: 4. Стадион: Вилла Парк.
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История личных встреч
Астон Вилла
Челси
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
32 матча
21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.79
1.06
Среднее время на гол
114
85
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
2.28
1.93
Среднее время на гол
39
46
Всего голов
52
46
Голов в среднем за матч
1.63
1.44
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
55
62
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кэш Мэтти
|1
|0.5
|Соарес Дуглас
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|1
|0.5
|Силва Тьяго
|1
|0.5
|Броя Армандо
|1
|0.5
|Фернандес Энцо
|1
|0.5
|Палмер Коул
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьяго
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0
Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4
Челси
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1
Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Челси
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Ковентри
— Астон Вилла
— Ноттингем Форест
— Плимут
— Саутгемптон
— Лутон Таун
— Манчестер Сити
— Вулверхэмптон
— Брайтон
— Борнмут
— Лестер
— Мейдстон Юнайтед
— Манчестер Юнайтед
— Ливерпуль
Блэкберн
Ньюкасл
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси
Исход игры
Астон Вилла
37.8% (14)
Ничья
29.7% (11)
Челси
32.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (10)
2:1 Астон Вилла
24.3% (9)
1:2 Челси
21.6% (8)
2:0 Астон Вилла
5.4% (2)
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