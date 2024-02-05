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  3. Англия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Астон Вилла
 
Позже
Челси
Прогнозы 35
Астон Вилла 34.3% (12)
X 31.4% (11)
Челси 34.3% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Челси
2.95
3.70
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3.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Астон Вилла
Челси

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

32 матча

21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.79
1.06

Среднее время на гол

114
85

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.28
1.93

Среднее время на гол

39
46

Всего голов

52
46

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэш Мэтти 1 0.5
Соарес Дуглас 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.5
Силва Тьяго 1 0.5
Броя Армандо 1 0.5
Фернандес Энцо 1 0.5
Палмер Коул 0 0
Гюсто Мало 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Конса Эзри 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьяго 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0
Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4
Челси
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1
Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Челси

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
1/16 финала
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
1 Лидс
1 Плимут
1 Уотфорд
1 Саутгемптон
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1/8 финала
Ковентри
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Плимут
Саутгемптон
Лутон Таун
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Брайтон
Борнмут
Лестер
Мейдстон Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Блэкберн
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 35
    Астон Вилла 34.3% (12)
    X 31.4% (11)
    Челси 34.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Челси
    2.95
    3.70
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    3.10
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси

    Исход игры
    Астон Вилла
    37.8% (14)
    Ничья
    29.7% (11)
    Челси
    32.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (10)
    2:1 Астон Вилла
    24.3% (9)
    1:2 Челси
    21.6% (8)
    2:0 Астон Вилла
    5.4% (2)
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