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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Вулверхэмптон
1:0
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
2' Гол
Лемина Марио
17' Желтая карточка
Фати Ансу
63' Желтая карточка
Роша Игор
73' Желтая карточка
Сарабия Пабло
82' Желтая карточка
Са Жозе
89' Желтая карточка
Нету Педру
90'+7

Ход матча

2'
Лемина Марио
1:0
17'
 
Фати Ансу
46'
 
Уэлбек Данни
Попион Кэмерон
56'
Нету Педру
Хи-Чан Хван
 
56'
Сарабия Пабло
Лемина Марио
 
61'
 
Балеба Карлос
Модер Якуб
63'
 
Роша Игор
70'
 
Бэйкер-Боайти Бенисио
Буонанотте Факундо
70'
 
Энсисо Хулио
Фати Ансу
73'
Сарабия Пабло
 
76'
Траоре Бубакар
Беллегард Жан-Рикнер
 
80'
 
Барко Валентин
Роша Игор
82'
Са Жозе
 
89'
Нету Педру
 
90'
Доусон Крэйг
Аит-Нури Раян
 
90'
Семеду Нелсон
Гомес Жоао
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 266 Количество передач 675
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 125
Вулверхэмптон 47.2% (59)
X 36.8% (46)
Брайтон 16% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
4
Буэно
Сантьяго
24
Гомеш
Тоти
2
Доэрти
Мэтт
3
Аит-Нури
Раян
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
20
Дойл
Томми
11
Хи-Чан
Хван
27
Беллегард
Жан-Рикнер
23
Стил
Джейсон
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
44
Попион
Кэмерон
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
15
Модер
Якуб
40
Буонанотте
Факундо
24
Адингра
Симон
31
Фати
Ансу
Вулверхэмптон
3-4-1-2
Брайтон
3-4-2-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Брайтон

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

20 матчей

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.8

Среднее время на гол

100
112

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.7

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 2 (1) 0.5
Нету Педру 1 0.25
Лемина Марио 1 0.25
Семеду Нелсон 1 0.25
Дойл Томми 1 0.25
Фрейзер Натан 1 0.25
Доэрти Мэтт 0 0
Килман Макс 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 5 (2) 1.67
Уэлбек Данни 1 0.33
Данк Льюис 1 0.33
Эступиньян Первис 1 0.33
Буонанотте Факундо 1 0.33
Гросс Паскаль 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Гилмор Билли 0 0
Фергюсон Эван 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Нету Педру 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Килман Макс 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэбстер Адам 1 0
Роша Игор II 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Фати Ансу 1 0
Буонанотте Факундо 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Брайтон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1
Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Брайтон

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1
1/32 финала
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
1/16 финала
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1/8 финала
3 Челси
2 Лидс
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
0 Борнмут
1 Лестер
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
1/4 финала
Челси
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Лестер
Ковентри
Манчестер Сити
Ньюкасл
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Фати Ансу получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Г О О О О Л - Лемина Марио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Вулверхэмптон 47.2% (59)
    X 36.8% (46)
    Брайтон 16% (20)
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    Где смотреть матч Вулверхэмптон 1:0 Брайтон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Брайтон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    47.2% (59)
    Ничья
    36.8% (46)
    Брайтон
    16% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (98)
    Нет
    16.95% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    30.4% (38)
    1:1 Ничья
    28% (35)
    1:0 Вулверхэмптон
    10.4% (13)
    2:2 Ничья
    7.2% (9)
    1:2 Брайтон
    7.2% (9)
    3:2 Вулверхэмптон
    2.4% (3)
    0:1 Брайтон
    2.4% (3)
    2:0 Вулверхэмптон
    1.6% (2)
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