Тур: 5. Стадион: Молинью.
1:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЛемина Марио
17' Желтая карточкаФати Ансу
63' Желтая карточкаРоша Игор
73' Желтая карточкаСарабия Пабло
82' Желтая карточкаСа Жозе
89' Желтая карточкаНету Педру
90'+7
Ход матча
2'
1:0
17'
63'
73'
82'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
266 Количество передач 675
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
11
Хи-Чан
Хван
23
Стил
Джейсон
15
Модер
Якуб
31
Фати
Ансу
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
История личных встреч
Вулверхэмптон
Брайтон
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
20 матчей
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
0.8
Среднее время на гол
100
112
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.7
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|2 (1)
|0.5
|Нету Педру
|1
|0.25
|Лемина Марио
|1
|0.25
|Семеду Нелсон
|1
|0.25
|Дойл Томми
|1
|0.25
|Фрейзер Натан
|1
|0.25
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|Килман Макс
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|5 (2)
|1.67
|Уэлбек Данни
|1
|0.33
|Данк Льюис
|1
|0.33
|Эступиньян Первис
|1
|0.33
|Буонанотте Факундо
|1
|0.33
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Фергюсон Эван
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Брайтон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1
Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Брайтон
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
— Челси
— Вулверхэмптон
— Манчестер Юнайтед
— Ливерпуль
— Лестер
— Ковентри
Манчестер Сити
Ньюкасл
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|6
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Брайтон
Исход игры
Вулверхэмптон
47.2% (59)
Ничья
36.8% (46)
Брайтон
16% (20)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
30.4% (38)
1:1 Ничья
28% (35)
1:0 Вулверхэмптон
10.4% (13)
2:2 Ничья
7.2% (9)
1:2 Брайтон
7.2% (9)
3:2 Вулверхэмптон
2.4% (3)
0:1 Брайтон
2.4% (3)
2:0 Вулверхэмптон
1.6% (2)
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