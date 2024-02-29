Тур: 22. Стадион: Аль-Аввал Парк.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
30
Дамен
Аймен
36
Виана
Бруно
27
Кашиш
Маджед
20
Тоше
Антониу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
30 Дамен АйменВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
-
27 Кашиш МаджедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тоше АнтониуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррено Даниэль
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хазм
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
2.33
3.5
Среднее время на гол
38
25
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
1.29
2.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
37
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|22 (7)
|1.05
|Талиска Андерсон
|13
|0.62
|Мане Садио
|8
|0.38
|Отавио Эдмилсон
|6
|0.29
|Брозович Марсело
|2
|0.1
|Теллес Алекс
|2
|0.1
|Лапорт Эмерик
|2
|0.1
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.05
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.05
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.05
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.05
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.05
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Хазм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тоше Антониу
|6 (4)
|0.29
|Селемани Фаиз
|4
|0.19
|Аль-Тани Мохаммед
|3
|0.14
|Бадамоси Мохамед
|2
|0.1
|Виана Бруно
|2
|0.1
|Винисиус I
|2 (1)
|0.1
|Рикардо Пауло
|1
|0.05
|Аль-Хабаши Наваф
|1
|0.05
|Кашиш Маджед
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Теллес Алекс
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Хазм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|5
|1
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Аль-Мхемайд Ахмад
|4
|0
|Тоше Антониу
|3
|0
|Рикардо Пауло
|3
|0
|Аль-Аазми Фархан
|3
|0
|Траоре Бен
|2
|0
|Абусабаан Мохаммед
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Аль-Дахиль Абдуррахман
|2
|0
|Аль-Сайяли Бэзил
|2
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Аль-Абси Талал
|1
|0
|Винисиус I
|1
|0
|Аль-Муса Риан
|1
|0
|Аль-Шаммари Юсеф
|1
|0
|Аль-Бакр Язид
|1
|0
|Аль-Мутаири Турки
|1
|0
|Аль-Шаммари Мансур
|1
|0
|Кашиш Маджед
|1
|0
|Аль-Тани Мохаммед
|1
|0
|Аль-Сальман Аззам
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Аль-Хазм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
10
Аль-Наср Эр-Рияд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Аль-Хазм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
28
Упущенные победы
33
9
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
10% (2)
48% (10)
Аль-Хазм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
28
Упущенные победы
35
19
Голы по времени матча
Забито
26
10
14 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
3
12%
5
50%
61-75
4
15%
4
40%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
4
36%
4
24%
76-90
Забито
34
13
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
6%
4
31%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
8
24%
4
31%
31-45
7
21%
2
15%
46-60
4
12%
2
15%
61-75
9
26%
0
0%
76-90
Пропущено
15
32
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
4
27%
7
22%
46-60
3
20%
2
6%
61-75
5
33%
11
34%
76-90
Забито
60
23
28 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
10%
4
17%
1-15
8
13%
1
4%
16-30
14
23%
4
17%
31-45
12
20%
3
13%
46-60
7
12%
7
30%
61-75
13
22%
4
17%
76-90
Пропущено
26
49
8 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
2
8%
6
12%
1-15
3
12%
5
10%
16-30
3
12%
9
18%
31-45
5
19%
9
18%
46-60
4
15%
4
8%
61-75
9
35%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Хазм
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4
Абха - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Ахдуд - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 4:3 Дамак - Аль-Хазм 4:1 Аль-Хазм - Аль-Таавун Бурайда 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Хазм - Аль-Таи 1:1 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Халидж - Аль-Хазм 1:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хазм
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:9
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:3
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
5
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:9
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
1
1 раз 5%
1
13 раз 62%
0
5 раз 24%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хазм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
91
29
55
110
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
92
19
83
47
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
165
183
318
138
120
714
120
318
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|22 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|19 (5)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|15 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|13 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 8
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 7
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|8
|Аль-Ахдуд
|Тэнасе Флорин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
91.2% (125)
Ничья
6.6% (9)
Аль-Хазм
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.81% (77)
Меньше
34.19% (40)
Обе команды забьют
Да
50.43% (59)
Нет
49.57% (58)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
22.6% (31)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
21.9% (30)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
13.9% (19)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
13.1% (18)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.4% (6)
4:1 Аль-Наср Эр-Рияд
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.5% (2)
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