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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Хазм
Прогнозы 62
Аль-Наср Эр-Рияд 96.8% (60)
X 3.2% (2)
Аль-Хазм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Хазм
12.30
9.20
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17.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хазм

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

2.33
3.5

Среднее время на гол

38
25

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1.29
2.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
37

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 22 (7) 1.05
Талиска Андерсон 13 0.62
Мане Садио 8 0.38
Отавио Эдмилсон 6 0.29
Брозович Марсело 2 0.1
Теллес Алекс 2 0.1
Лапорт Эмерик 2 0.1
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Гариб Абдуррахман 1 0.05
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.05
Аль-Наджи Сами 1 0.05
Аль-Амри Абдулела 1 0.05
Фофана Секо 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Хазм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тоше Антониу 6 (4) 0.29
Селемани Фаиз 4 0.19
Аль-Тани Мохаммед 3 0.14
Бадамоси Мохамед 2 0.1
Виана Бруно 2 0.1
Винисиус I 2 (1) 0.1
Рикардо Пауло 1 0.05
Аль-Хабаши Наваф 1 0.05
Кашиш Маджед 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Мане Садио 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Брозович Марсело 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Фофана Секо 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Хазм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 5 1
Селемани Фаиз 4 0
Аль-Мхемайд Ахмад 4 0
Тоше Антониу 3 0
Рикардо Пауло 3 0
Аль-Аазми Фархан 3 0
Траоре Бен 2 0
Абусабаан Мохаммед 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Аль-Дахиль Абдуррахман 2 0
Аль-Сайяли Бэзил 2 0
Морено Хуниор 1 0
Аль-Абси Талал 1 0
Винисиус I 1 0
Аль-Муса Риан 1 0
Аль-Шаммари Юсеф 1 0
Аль-Бакр Язид 1 0
Аль-Мутаири Турки 1 0
Аль-Шаммари Мансур 1 0
Кашиш Маджед 1 0
Аль-Тани Мохаммед 1 0
Аль-Сальман Аззам 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Аль-Хазм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
10
Аль-Наср Эр-Рияд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Аль-Хазм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
28

Упущенные победы

33
9
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
10% (2)
48% (10)
Аль-Хазм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
28

Упущенные победы

35
19

Голы по времени матча

Забито

26
10
14 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
3
12%
5
50%
61-75
4
15%
4
40%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
4
36%
4
24%
76-90

Забито

34
13
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
6%
4
31%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
8
24%
4
31%
31-45
7
21%
2
15%
46-60
4
12%
2
15%
61-75
9
26%
0
0%
76-90

Пропущено

15
32
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
4
27%
7
22%
46-60
3
20%
2
6%
61-75
5
33%
11
34%
76-90

Забито

60
23
28 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
10%
4
17%
1-15
8
13%
1
4%
16-30
14
23%
4
17%
31-45
12
20%
3
13%
46-60
7
12%
7
30%
61-75
13
22%
4
17%
76-90

Пропущено

26
49
8 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
2
8%
6
12%
1-15
3
12%
5
10%
16-30
3
12%
9
18%
31-45
5
19%
9
18%
46-60
4
15%
4
8%
61-75
9
35%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Хазм
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4
Абха - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Ахдуд - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 4:3 Дамак - Аль-Хазм 4:1 Аль-Хазм - Аль-Таавун Бурайда 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Хазм - Аль-Таи 1:1 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Халидж - Аль-Хазм 1:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хазм

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:9
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:3
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
5
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:9
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
5
3 раза 14%
0
2 раза 10%
1
1 раз 5%
1
13 раз 62%
0
5 раз 24%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хазм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
9
1
1.5
2
9
5
5
2.5
1
10
3
7
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
9
2
1.5
1
9
8
3
2.5
4
7
3.5
3
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
16
5
18
3
1.5
3
18
13
8
2.5
1
20
7
14
3.5
1
20
3
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 21 19 2 0 64 - 10 59
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 21 17 1 3 60 - 26 52
3.
Аль-Ахли Джидда
 21 13 4 4 47 - 23 43
4.
Аль-Таавун Бурайда
 21 11 5 5 36 - 24 38
5.
Аль-Иттихад Джидда
 21 11 4 6 41 - 27 37
6.
Дамак
 21 8 7 6 36 - 27 31
7.
Аль-Фатех
 21 8 6 7 35 - 29 30
8.
Аль-Иттифак
 21 7 7 7 24 - 24 28
9.
Аль-Вахда Мекка
 21 8 2 11 33 - 37 26
10.
Аль-Фейха
 21 6 7 8 25 - 34 25
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 21 6 6 9 22 - 28 24
12.
Аль-Ахдуд
 21 7 2 12 17 - 30 23
13.
Аль-Халидж
 21 6 5 10 24 - 31 23
14.
Аль-Раед Бурайда
 21 5 5 11 26 - 35 20
15.
Аль-Рияд
 21 5 5 11 18 - 40 20
16.
Аль-Таи
 21 5 3 13 22 - 44 18
17.
Абха
 21 4 3 14 25 - 56 15
18.
Аль-Хазм
 21 2 8 11 21 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 11 10 1 0 32 - 4 31
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 10 8 1 1 26 - 11 25
3.
Аль-Ахли Джидда
 10 7 3 0 16 - 4 24
4.
Аль-Вахда Мекка
 11 6 2 3 24 - 16 20
5.
Аль-Таавун Бурайда
 11 6 2 3 21 - 14 20
6.
Дамак
 10 5 4 1 23 - 12 19
7.
Аль-Иттихад Джидда
 11 6 1 4 24 - 21 19
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 4 3 3 14 - 11 15
9.
Аль-Ахдуд
 11 5 0 6 10 - 14 15
10.
Абха
 10 4 2 4 12 - 19 14
11.
Аль-Таи
 10 4 1 5 15 - 22 13
12.
Аль-Иттифак
 10 3 4 3 13 - 14 13
13.
Аль-Фатех
 11 3 4 4 17 - 15 13
14.
Аль-Рияд
 11 3 4 4 8 - 13 13
15.
Аль-Раед Бурайда
 10 4 0 6 14 - 19 12
16.
Аль-Халидж
 10 3 3 4 13 - 14 12
17.
Аль-Фейха
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Аль-Хазм
 11 2 2 7 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 9 1 0 32 - 6 28
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 11 9 0 2 34 - 15 27
3.
Аль-Ахли Джидда
 11 6 1 4 31 - 19 19
4.
Аль-Иттихад Джидда
 10 5 3 2 17 - 6 18
5.
Аль-Таавун Бурайда
 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Аль-Фатех
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Аль-Фейха
 10 4 3 3 16 - 17 15
8.
Аль-Иттифак
 11 4 3 4 11 - 10 15
9.
Дамак
 11 3 3 5 13 - 15 12
10.
Аль-Халидж
 11 3 2 6 11 - 17 11
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 2 3 6 8 - 17 9
12.
Аль-Ахдуд
 10 2 2 6 7 - 16 8
13.
Аль-Раед Бурайда
 11 1 5 5 12 - 16 8
14.
Аль-Рияд
 10 2 1 7 10 - 27 7
15.
Аль-Вахда Мекка
 10 2 0 8 9 - 21 6
16.
Аль-Хазм
 10 0 6 4 9 - 18 6
17.
Аль-Таи
 11 1 2 8 7 - 22 5
18.
Абха
 11 0 1 10 13 - 37 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 22 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 19 (5)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 15 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 8
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 7
Аль-Халидж Родригеш Иву 8
Аль-Ахдуд Тэнасе Флорин 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 62
    Аль-Наср Эр-Рияд 96.8% (60)
    X 3.2% (2)
    Аль-Хазм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Хазм
    12.30
    9.20
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    17.00
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    96.8% (61)
    Ничья
    3.2% (2)
    Аль-Хазм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.9% (39)
    Меньше
    37.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.45% (35)
    Нет
    43.55% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    33.3% (21)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    28.6% (18)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    14.3% (9)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.9% (5)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (4)
    4:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.8% (3)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
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