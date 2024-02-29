Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
13'
1:0
29'
40'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
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-
-
7.00 Точный счёт — 1:1
-
-
-
-
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Атлетико М
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
71.4%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
37 матчей
32.4%
10.8%
56.8%
12 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
24.3%
54.1%
21.6%
9 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.6%
35.1%
43.3%
8 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.41
0.8
Среднее время на гол
63
112
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.65
1.29
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
57
38
Голов в среднем за матч
1.54
1.03
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
Среднее время на гол
58
87
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильялибре Асьер
|6 (1)
|0.86
|Уильямс Нико
|2
|0.29
|Уильямс Иньяки
|2
|0.29
|Арес Малком
|2
|0.29
|Сансет Ойян
|1
|0.14
|Муньяин Икер
|1
|0.14
|Гурусета Горка
|1
|0.14
|Беренгер Алекс
|1 (1)
|0.14
|Де Маркос Оскар
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3
|0.6
|Корреа Анхель
|1
|0.2
|Рикельме Родриго
|1
|0.2
|Гризманн Антуан
|1
|0.2
|Мората Альваро
|1
|0.2
|Лино Сэмуел
|1
|0.2
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прадос Беньят
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
6
Атлетик Б
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
1
11%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
2
13%
2
22%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Атлетико М
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
33
22
15
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|6
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Жирона
|Стуани Кристиан
|5
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 2
|Мальорка
|Коста Хауме
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Атлетико М
|Диего Симеоне
|3
Прогноз на матч от Liveresult
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7.00 Точный счёт — 1:1
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Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Атлетико М
Исход игры
Атлетик Б
27.7% (54)
Ничья
25.6% (50)
Атлетико М
46.7% (91)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
87.29% (103)
Нет
12.71% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.5% (40)
1:2 Атлетико М
19% (37)
2:1 Атлетик Б
8.7% (17)
1:0 Атлетик Б
5.1% (10)
2:2 Ничья
2.6% (5)
0:1 Атлетико М
1.5% (3)
1:3 Атлетико М
1% (2)
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