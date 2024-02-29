Лино слева в штрафной площади получил мяч, а его прострел к воротам перехватил Вивиан.

Хозяева подержали мяч на чужой половине поля, но подойти к штрафной площади столичной команды не смогли.

Что-то случилось на трибунах. Мунуэра остановил встречу и ждёт информацию от медиков.

Болельщику стало лучше, и Мунуэра принял решение продолжить встречу. "Атлетико" контролирует мяч у центрального круга.

Эрмосо слева низом решил доставить мяч в штрафную площадь соперников, но эта передача перехвачена.

Руис на фланге сбил Лино. На газоне оказались оба игрока. Арбитр выждал паузу и показал игроку "Атлетика" жёлтую карточку.

Молина слева со штрафного навесил на Витселя, которому в верховой борьбе нанести удар по воротам не удалось.

Руис справа со штрафного навесил к воротам, где Мората отправил мяч за пределы поля.

Хозяева исполнили угловой удар. И этот "стандарт" опасным не получился. Столичные игроки выбили мяч к центральному кругу.

"Атлетико" покатал мяч на своей половине поля. Хозяева обозначили прессинг.

Иньяки Уильямс справа прошёл вперёд и прострелил на Нико Уильямса, который слева с линии штрафной площади в касание пробил рядом с дальней штангой.

Эрмосо у угла штрафной площади сбил Иньяки Уильямса и получил первую жёлтую карточку в матче.

Руис справа со штрафного навесил к дальней штанге, откуда соперники мяч выбили.

Мората слева в касание прострелил вдоль ворот. Первым на мяче оказался Корреа, который справа с девяти метров в касание пробил выше ворот.

Молина от углового флага навесил к воротам, где на выходе кулаками сыграл Агирресабала. Мяч выбит к центральному кругу.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ИНЬЯКИ УИЛЬЯМС!!! Нико Уильямс слева получил пас от Сансета, прошёл вперёд и исполнил перевод направо на Иньяки Уильямса. Иньяки отлично пробил с лёта и попал в ближний верхний угол ворот с двенадцати метров.

Уже в дебюте матча преимущество хозяев достигло двух голов. Задача мадридского клуба значительно усложнилась.

Прадос у центрального круга в подкате не смог чисто выбить мяч у Корреа.

Заброс Де Пауля со штрафного к воротам защитники "Атлетика" нейтрализовали ми мяч выбили.

Лино слева вошёл в штрафную площадь и откатил мяч на Льоренте, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.

Иньяки Уильямс справа навесил к воротам, где Сансет не смог головой добраться до мяча.

Савич на фланге чисто и аккуратно выбил мяч у Нико Уильямса.

Корреа от углового флага навесил к ближней штанге, откуда защитники "Атлетика" мяч выбили.

12' "Атлетику" пока не удаётся удачно действовать на чужой половине поля. Столичная команда грамотно применяет прессинг и отбирает мяч у соперников на дальних подступах к штрафной площади.

10' Корреа от углового флага покатил мяч на Де Пауля и после ответного паса навесил на Эрмосо. Удар Марио в ближний угол опасным не получился, и Агирресабала забрал мяч в руки.

9' Нико Уильямс заработал первый угловой удар в матче и сам его исполнил. На ближней штанге лучше сыграли столичные игроки и мяч от ворот выбили.

8' Эрмосо в центре поля сбил Руиса.

7' Лино слева откликнулся на заброс с противоположного фланга и с двенадцати метров в касание пробил в ближний угол. Агирресабала верно занял позицию и смог забрать мяч в руки.

6' Руис со штрафного сделал заброс к левой штанге, где партнёры смогли остановить мяч, но были выдавлены столичными игроками из штрафной площади.

5' Мората недалеко от центрального круга в верховой борьбе подтолкнул в спину Прадоса.

4' Мората забежал в офсйад.

3' Подача Молины слева со штрафного опасной не получилась. Мяч вернулся к Науэлю, чтя повторная подача в касание получилась в руки Агирресабале.

2' "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Атлетико" - в сине-белой форме.