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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Атлетик Б
1:0
Первый тайм: 41'
Атлетико М
0'
1:0
13' Гол
Уильямс Иньяки
29' Желтая карточка
Эрмосо Марио
40' Желтая карточка
Руис Иньиго

Ход матча

13'
Уильямс Иньяки
(Уильямс Нико)
1:0
29'
 
Эрмосо Марио
40'
Руис Иньиго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 195
Атлетик Б 27.7% (54)
X 25.6% (50)
Атлетико М 46.7% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
12
Лино
Сэмуел
19
Мората
Альваро
10
Корреа
Анхель
Атлетик Б
4-2-3-1
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Атлетик Б
Атлетико М

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
71.4%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

37 матчей

32.4%
10.8%
56.8%
12 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

24.3%
54.1%
21.6%
9 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.6%
35.1%
43.3%
8 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

КК
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.41
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.65
1.29

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

57
38

Голов в среднем за матч

1.54
1.03

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33

Среднее время на гол

58
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильялибре Асьер 6 (1) 0.86
Уильямс Нико 2 0.29
Уильямс Иньяки 2 0.29
Арес Малком 2 0.29
Сансет Ойян 1 0.14
Муньяин Икер 1 0.14
Гурусета Горка 1 0.14
Беренгер Алекс 1 (1) 0.14
Де Маркос Оскар 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 0.6
Корреа Анхель 1 0.2
Рикельме Родриго 1 0.2
Гризманн Антуан 1 0.2
Мората Альваро 1 0.2
Лино Сэмуел 1 0.2

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прадос Беньят 2 0
Руис Иньиго 1 0
Эррера Андер 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 3 0
Диего Симеоне 3 0
Коке Хорхе 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Витсель Аксель 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Мората Альваро 1 0
Хименес Хосе 1 0
Мандава Рейнилду 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
6
Атлетик Б
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
1
11%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
2
13%
2
22%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1
Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Атлетико М

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
2
3
3
2.5
2
2
1
5
3.5
1
3
1/8 финала
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
1/4 финала
3 Мальорка
2 Жирона
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
1 Атлетико М
0 Севилья
4 Атлетик Б
2 Барселона
1/2 финала
6 Мальорка
5 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
1 Атлетик Б
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Мальорка Коста Хауме 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Атлетико М Диего Симеоне 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Молина слева со штрафного навесил на Витселя, которому в верховой борьбе нанести удар по воротам не удалось.
  • Желтая карточка
    40'
    Руис на фланге сбил Лино. На газоне оказались оба игрока. Арбитр выждал паузу и показал игроку "Атлетика" жёлтую карточку.
  • 39'
    Эрмосо слева низом решил доставить мяч в штрафную площадь соперников, но эта передача перехвачена.
  • 38'
    Болельщику стало лучше, и Мунуэра принял решение продолжить встречу. "Атлетико" контролирует мяч у центрального круга.
  • Травма, повреждение
    36'
    Что-то случилось на трибунах. Мунуэра остановил встречу и ждёт информацию от медиков.
  • 35'
    Хозяева подержали мяч на чужой половине поля, но подойти к штрафной площади столичной команды не смогли.
  • 34'
    Лино слева в штрафной площади получил мяч, а его прострел к воротам перехватил Вивиан.
  • Угловой
    32'
    Молина от углового флага навесил к воротам, где на выходе кулаками сыграл Агирресабала. Мяч выбит к центральному кругу.
  • 31'
    Мората слева в касание прострелил вдоль ворот. Первым на мяче оказался Корреа, который справа с девяти метров в касание пробил выше ворот.
  • 30'
    Руис справа со штрафного навесил к дальней штанге, откуда соперники мяч выбили.
  • Желтая карточка
    29'
    Эрмосо у угла штрафной площади сбил Иньяки Уильямса и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Опасный момент
    28'
    Иньяки Уильямс справа прошёл вперёд и прострелил на Нико Уильямса, который слева с линии штрафной площади в касание пробил рядом с дальней штангой.
  • 27'
    "Атлетико" покатал мяч на своей половине поля. Хозяева обозначили прессинг.
  • Угловой
    26'
    Хозяева исполнили угловой удар. И этот "стандарт" опасным не получился. Столичные игроки выбили мяч к центральному кругу.
  • 25'
    Руис справа со штрафного навесил к воротам, где Мората отправил мяч за пределы поля.
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    • Офсайд
      24'
      Льоренте слева забрался в офсайд.
    • Угловой
      23'
      Корреа от углового флага навесил к ближней штанге, откуда защитники "Атлетика" мяч выбили.
    • 22'
      Навес Лино слева к воротам заблокировал Иньяки Уильямс.
    • 20'
      Савич на фланге чисто и аккуратно выбил мяч у Нико Уильямса.
    • 19'
      Иньяки Уильямс справа навесил к воротам, где Сансет не смог головой добраться до мяча.
    • 18'
      Лино слева вошёл в штрафную площадь и откатил мяч на Льоренте, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
    • 17'
      Заброс Де Пауля со штрафного к воротам защитники "Атлетика" нейтрализовали ми мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      16'
      Прадос у центрального круга в подкате не смог чисто выбить мяч у Корреа.
    • 15'
      Уже в дебюте матча преимущество хозяев достигло двух голов. Задача мадридского клуба значительно усложнилась.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ИНЬЯКИ УИЛЬЯМС!!! Нико Уильямс слева получил пас от Сансета, прошёл вперёд и исполнил перевод направо на Иньяки Уильямса. Иньяки отлично пробил с лёта и попал в ближний верхний угол ворот с двенадцати метров.
    • 12'
      "Атлетику" пока не удаётся удачно действовать на чужой половине поля. Столичная команда грамотно применяет прессинг и отбирает мяч у соперников на дальних подступах к штрафной площади.
    • 10'
      Корреа от углового флага покатил мяч на Де Пауля и после ответного паса навесил на Эрмосо. Удар Марио в ближний угол опасным не получился, и Агирресабала забрал мяч в руки.
    • Угловой
      9'
      Нико Уильямс заработал первый угловой удар в матче и сам его исполнил. На ближней штанге лучше сыграли столичные игроки и мяч от ворот выбили.
    • Фол, нарушение
      8'
      Эрмосо в центре поля сбил Руиса.
    • 7'
      Лино слева откликнулся на заброс с противоположного фланга и с двенадцати метров в касание пробил в ближний угол. Агирресабала верно занял позицию и смог забрать мяч в руки.
    • 6'
      Руис со штрафного сделал заброс к левой штанге, где партнёры смогли остановить мяч, но были выдавлены столичными игроками из штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      5'
      Мората недалеко от центрального круга в верховой борьбе подтолкнул в спину Прадоса.
    • Офсайд
      4'
      Мората забежал в офсйад.
    • 3'
      Подача Молины слева со штрафного опасной не получилась. Мяч вернулся к Науэлю, чтя повторная подача в касание получилась в руки Агирресабале.
    • 2'
      "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Атлетико" - в сине-белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    27.7% (54)
    Ничья
    25.6% (50)
    Атлетико М
    46.7% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    87.29% (103)
    Нет
    12.71% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.5% (40)
    1:2 Атлетико М
    19% (37)
    2:1 Атлетик Б
    8.7% (17)
    1:0 Атлетик Б
    5.1% (10)
    2:2 Ничья
    2.6% (5)
    0:1 Атлетико М
    1.5% (3)
    1:3 Атлетико М
    1% (2)
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