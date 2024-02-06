  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Саутгемптон
2:0
Второй тайм: 58'
Уотфорд
0'
21' Желтая карточка
Смоллбоун Уильям
46' Желтая карточка
Моррис Джеймс
49' Желтая карточка
Чакветадзе Георгий
51' Желтая карточка
Диблинг Тайлер
1:0
52' Гол
Мара Секу
2:0
58' Гол

Ход матча

21'
Смоллбоун Уильям
 
46'
 
Моррис Джеймс
49'
 
Чакветадзе Георгий
51'
Диблинг Тайлер
 
52'
Мара Секу
(Адамс Че)
1:0
53'
 
Асприлья Ясер
Сема Кен
53'
 
Льюис Джамал
Моррис Джеймс
54'
 
Эндрюс Райан
Чакветадзе Георгий
58'
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Уотфорд
2.08
Реклама, betcity.ru
5.20
Реклама, betboom.ru
5.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ламли
Джо
24
Чарльз
Ши
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
29
Мегома
Джейден
16
Смоллбоун
Уильям
4
Даунс
Флинн
19
Ротуэлл
Джо
33
Диблинг
Тайлер
10
Адамс
Че
18
Мара
Секу
1
Бахманн
Даниэль
24
Деле-Баширу
Том
5
Портеус
Райан
4
Худт
Уэсли
42
Моррис
Джеймс
3
Сьерральта
Франсиско
37
Мартинс
Матеус
11
Коне
Исмаэль
16
Чакветадзе
Георгий
12
Сема
Кен
9
Райович
Милета
Саутгемптон
4-3-3
Уотфорд
4-1-4-1

История личных встреч

Саутгемптон
Уотфорд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
Ч
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
0:3
Ч
4:0
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
0:3

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.64

Среднее время на гол

75
55

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.1
1.48

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
60

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрейзер Райан 2 0.67
Армстронг Стюарт 1 0.33
Адамс Че 1 0.33
Мара Секу 1 0.33
Алькарас Карлос 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 1 0.33
Деле-Баширу Том 1 0.33
Мартинс Матеус 1 0.33
Асприлья Ясер 0 0
Кабесас Уртадо Хорхе 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холгейт Мэйсон 1 0
Смоллбоун Уильям 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Амо-Амеяу Самуэль 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Худт Уэсли 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Моррис Джеймс 1 0
Коне Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уотфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уотфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Уотфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Бирмингем 3:1 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Халл Сити - Саутгемптон 1:2
Уотфорд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Уотфорд - Кардифф Сити 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Бристоль Сити - Уотфорд 1:1
КПР - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Честерфилд 2:1 Плимут - Уотфорд 3:3 Уотфорд - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Норвич 3:2 Лестер - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Ротерхэм 5:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Миллуолл 2:2 Суонси - Уотфорд 0:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Уотфорд

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Уотфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
1/16 финала
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
1 Лидс
1 Плимут
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Уотфорд
1 Саутгемптон
4 Блэкберн
1 Рексхэм
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1/8 финала
Ковентри
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Плимут
Ньюкасл
Саутгемптон
Блэкберн
Лутон Таун
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Брайтон
Борнмут
Лестер
Мейдстон Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • 49'
    Чакветадзе Георгий получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Моррис Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Уильям Смоллбоун получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Саутгемптон.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.62. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.62 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Уотфорд
2.08
Реклама, betcity.ru
5.20
Реклама, betboom.ru
5.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Саутгемптон 2:0 Уотфорд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Саутгемптон
Уотфорд
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный