Тур: 4. Стадион: Сент-Мэрис.
2:0
Второй тайм: 58'
0'
21' Желтая карточкаСмоллбоун Уильям
46' Желтая карточкаМоррис Джеймс
49' Желтая карточкаЧакветадзе Георгий
51' Желтая карточкаДиблинг Тайлер
1:0
52' ГолМара Секу
Ход матча
21'
46'
51'
58'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
13
Ламли
Джо
24
Чарльз
Ши
35
Беднарек
Ян
19
Ротуэлл
Джо
10
Адамс
Че
18
Мара
Секу
11
Коне
Исмаэль
12
Сема
Кен
- Основной состав
-
13 Ламли ДжоВратарь
-
24 Чарльз ШиЗащитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
18 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Хамер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Эндрюс РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Байо ВакунНападающий
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
История личных встреч
Саутгемптон
Уотфорд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.2
1.64
Среднее время на гол
75
55
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.1
1.48
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
82
60
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрейзер Райан
|2
|0.67
|Армстронг Стюарт
|1
|0.33
|Адамс Че
|1
|0.33
|Мара Секу
|1
|0.33
|Алькарас Карлос
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|1
|0.33
|Деле-Баширу Том
|1
|0.33
|Мартинс Матеус
|1
|0.33
|Асприлья Ясер
|0
|0
|Кабесас Уртадо Хорхе
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Смоллбоун Уильям
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Амо-Амеяу Самуэль
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Худт Уэсли
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Моррис Джеймс
|1
|0
|Коне Исмаэль
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уотфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уотфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Уотфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Бирмингем 3:1 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Халл Сити - Саутгемптон 1:2
Уотфорд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Уотфорд - Кардифф Сити 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Бристоль Сити - Уотфорд 1:1
КПР - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Честерфилд 2:1 Плимут - Уотфорд 3:3 Уотфорд - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Норвич 3:2 Лестер - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Ротерхэм 5:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Миллуолл 2:2 Суонси - Уотфорд 0:1
Результаты матчей
Саутгемптон
Уотфорд
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Уотфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Ковентри
— Астон Вилла
— Ноттингем Форест
— Плимут
— Ньюкасл
— Саутгемптон
— Блэкберн
— Лутон Таун
— Манчестер Сити
— Вулверхэмптон
— Брайтон
— Борнмут
— Лестер
— Мейдстон Юнайтед
— Манчестер Юнайтед
— Ливерпуль
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3