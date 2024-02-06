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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 17844
Саутгемптон
3:0
Конец матча
Уотфорд
0'
21' Желтая карточка
Смоллбоун Уильям
46' Желтая карточка
Моррис Джеймс
49' Желтая карточка
Чакветадзе Георгий
51' Желтая карточка
Диблинг Тайлер
1:0
52' Гол
Мара Секу
2:0
58' Гол
Мара Секу
69' Желтая карточка
Портеус Райан
75' Желтая карточка
Сьерральта Франсиско
3:0
76' Гол
Адамс Че
86' Желтая карточка
Эдози Самуэль
87' Желтая карточка
Армстронг Адам
90'+5

Ход матча

21'
Смоллбоун Уильям
 
46'
 
Моррис Джеймс
49'
 
Чакветадзе Георгий
51'
Диблинг Тайлер
 
52'
Мара Секу
(Адамс Че)
1:0
53'
 
Асприлья Ясер
Сема Кен
53'
 
Льюис Джамал
Моррис Джеймс
54'
 
Эндрюс Райан
Чакветадзе Георгий
58'
Мара Секу
(Адамс Че)
2:0
60'
 
Хамер Бен
Бахманн Даниэль
65'
Эдози Самуэль
Диблинг Тайлер
 
69'
 
Портеус Райан
69'
 
Байо Вакун
Райович Милета
75'
 
Сьерральта Франсиско
76'
Адамс Че
(Ротуэлл Джо)
3:0
77'
Армстронг Адам
Ротуэлл Джо
 
78'
Амо-Амеяу Самуэль
Адамс Че
 
78'
Армстронг Стюарт
Даунс Флинн
 
86'
Эдози Самуэль
 
87'
Брэгг Кэмерон
Смоллбоун Уильям
 
87'
Армстронг Адам
 
90'
 
Инс Томас
Коне Исмаэль

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ламли
Джо
24
Чарльз
Ши
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
29
Мегома
Джейден
16
Смоллбоун
Уильям
4
Даунс
Флинн
19
Ротуэлл
Джо
33
Диблинг
Тайлер
10
Адамс
Че
18
Мара
Секу
1
Бахманн
Даниэль
24
Деле-Баширу
Том
5
Портеус
Райан
4
Худт
Уэсли
42
Моррис
Джеймс
3
Сьерральта
Франсиско
37
Мартинс
Матеус
11
Коне
Исмаэль
16
Чакветадзе
Георгий
12
Сема
Кен
9
Райович
Милета
Саутгемптон
4-3-3
Уотфорд
4-1-4-1

История личных встреч

Саутгемптон
Уотфорд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
Ч
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
0:3
Ч
4:0
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
0:3

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.64

Среднее время на гол

75
55

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.1
1.48

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
60

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мара Секу 3 1
Адамс Че 2 0.67
Фрейзер Райан 2 0.67
Армстронг Стюарт 1 0.33
Алькарас Карлос 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 1 0.33
Деле-Баширу Том 1 0.33
Мартинс Матеус 1 0.33
Асприлья Ясер 0 0
Кабесас Уртадо Хорхе 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армстронг Адам 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Смоллбоун Уильям 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Диблинг Тайлер 1 0
Амо-Амеяу Самуэль 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чакветадзе Георгий 2 0
Худт Уэсли 1 0
Сьерральта Франсиско 1 0
Портеус Райан 1 0
Моррис Джеймс 1 0
Коне Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уотфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уотфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Уотфорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Бирмингем 3:1 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Халл Сити - Саутгемптон 1:2
Уотфорд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Уотфорд - Кардифф Сити 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Бристоль Сити - Уотфорд 1:1
КПР - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Честерфилд 2:1 Плимут - Уотфорд 3:3 Уотфорд - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Норвич 3:2 Лестер - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Ротерхэм 5:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Миллуолл 2:2 Суонси - Уотфорд 0:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Уотфорд

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Уотфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
5 Лидс
2 Плимут
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
4 Блэкберн
1 Рексхэм
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1/8 финала
Ковентри
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Лидс
Ньюкасл
Саутгемптон
Блэкберн
Лутон Таун
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Брайтон
Борнмут
Лестер
Мейдстон Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
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    • 46'
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    • Судья начинает матч
    • До матча
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