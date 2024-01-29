История личных встреч
Россия (мини-футбол)
Узбекистан (мини-футбол)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Результаты последних матчей
Россия (мини-футбол)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Португалия (футзал) - Россия (мини-футбол) 4:2 Украина (футзал) - Россия (мини-футбол) 2:3 Россия (мини-футбол) - Грузия (футзал) 3:1 Россия (мини-футбол) - Польша (футзал) 5:1
Хорватия (футзал) - Россия (мини-футбол) 0:4 Россия (мини-футбол) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (мини-футбол) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (мини-футбол) 2:4 Россия (мини-футбол) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (мини-футбол) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (мини-футбол) 4:3 Россия (мини-футбол) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (мини-футбол) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (мини-футбол) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (мини-футбол) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол) - Польша (футзал) 1:1 Россия (мини-футбол) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (мини-футбол) 3:4
Узбекистан (мини-футбол)
(3 матча)