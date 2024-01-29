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Россия (мини-футбол)
 
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Узбекистан (мини-футбол)

История личных встреч

Россия (мини-футбол)
Узбекистан (мини-футбол)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМПФ
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Результаты последних матчей

Россия (мини-футбол)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Португалия (футзал) - Россия (мини-футбол) 4:2 Украина (футзал) - Россия (мини-футбол) 2:3 Россия (мини-футбол) - Грузия (футзал) 3:1 Россия (мини-футбол) - Польша (футзал) 5:1
Хорватия (футзал) - Россия (мини-футбол) 0:4 Россия (мини-футбол) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (мини-футбол) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (мини-футбол) 2:4 Россия (мини-футбол) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (мини-футбол) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (мини-футбол) 4:3 Россия (мини-футбол) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (мини-футбол) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (мини-футбол) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (мини-футбол) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол) - Польша (футзал) 1:1 Россия (мини-футбол) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (мини-футбол) 3:4
Узбекистан (мини-футбол)
(3 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 3 поражения
Узбекистан (мини-футбол) - Иран (мини-футбол) 8:9 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (мини-футбол) 2:4 Узбекистан (мини-футбол) - Гватемала (мини-футбол) 4:5
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (мини-футбол) - Узбекистан (мини-футбол) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 3 минуты.



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