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Тур: 25. Стадион: . Зрители: 4797 Главный судья: Horia Mladinovici
Оцелул Галац
1:0
Второй тайм: 80'
У Крайова 1948
0'
57' Желтая карточка
Падула Андреа
60' Желтая карточка
Кицу Аурелиан
1:0
64' Гол
Бодиштяну Штефан
67' Желтая карточка
Radu Alexandru Negru

Ход матча

46'
 
Бахасса Яссин
William Baeten
56'
Рушевич Анес
Alexandru Pop
 
56'
Живулич Диего
Teles
 
57'
 
Падула Андреа
60'
 
Кицу Аурелиан
64'
Бодиштяну Штефан
(Фредерик)
1:0
67'
 
Radu Alexandru Negru
80'
Mihai Adascalitei
Ламейра Жоао
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
У Крайова 1948
2.58
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5.20
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4.36
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Все Коэффициенты
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
3
Лекиатас
Рокас
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
11
Кицу
Аурелиан
99
Vladislav
Blanuta
Оцелул Галац
У Крайова 1948

История личных встреч

Оцелул Галац
У Крайова 1948

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 9 (2) 0.36
Yuri Cisotti 5 (2) 0.2
Фредерик 3 0.12
Teles 2 0.08
Бодиштяну Штефан 2 0.08
Фатаи Кехинде 1 0.04
George Carjan 1 0.04
Jonathan Cisse 1 0.04
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.36
Бауса Хуан 5 (1) 0.2
Vladislav Blanuta 4 0.16
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.16
Сидибе Секу 3 (1) 0.12
William Baeten 3 0.12
Лакруа Лео 3 0.12
Бахасса Яссин 2 0.08
Албу Константин 2 0.08
Аким Влад 1 0.04
Alexandru Blidar 1 0.04
Ибрагим Джибрил 1 0.04
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Yuri Cisotti 5 0
Alexandru Pop 3 1
Гонсалвес 4 0
Teles 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Andrei Rus 2 1
George Carjan 3 0
Jonathan Cisse 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 6 1
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Gabriel Compagnucci 5 0
Лакруа Лео 3 1
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Бауса Хуан 3 0
Албу Константин 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
У Крайова 1948
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
10
Оцелул Галац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
У Крайова 1948
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
17

Упущенные победы

14
16
Оцелул Галац
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
У Крайова 1948
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

3
17

Упущенные победы

23
26

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
6%
7
39%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
8
50%
4
22%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
5
33%
5
20%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
7
28%
76-90

Пропущено

9
21
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
5
24%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
44%
5
24%
76-90

Забито

24
38
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
5
21%
5
13%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
3
13%
5
13%
31-45
3
13%
8
21%
46-60
5
21%
4
11%
61-75
5
21%
10
26%
76-90

Пропущено

25
39
8 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
8%
8
21%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
5
20%
6
15%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
12
48%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
У Крайова 1948

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
20
4
6
18
1.5
11
13
1
23
2.5
6
18
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 24 15 6 3 46 - 21 51
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 24 11 9 4 42 - 27 42
4.
Университатя Крайова
 24 10 7 7 35 - 29 37
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
7.
Германнштадт
 24 7 12 5 31 - 26 33
8.
Университатя Клуж
 24 8 8 8 31 - 36 32
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
Оцелул Галац
 1:0 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 0:1 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 24 6 8 10 29 - 40 26
14.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 12 7 3 2 21 - 10 24
3.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 0:1 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 1:0 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 1:0 12 4 7 1 15 - 9 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
13.
У Крайова 1948
 0:1 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
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    Ничья
    У Крайова 1948
    2.58
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    4.36
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