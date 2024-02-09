Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Jonathan Cisse успешно блокирует удар.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Гонсалвес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

40' Jonathan Cisse задерживает мяч рукой

39' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

30' Бодиштяну Штефан нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

29' Constantin Albu наказан за толчок Juri Cisotti

29' Ламейра Жоао не смог попасть в створ ударом издали

28' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

23' Матч возобновлен

23' Кицу Аурелиан наказан за толчок Relu Stoian

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

20' Игра в одни ворота сейчас. Оцелул Галац доминирует и владеет мячом

20' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

19' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ламейра Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Juri Cisotti наказан за толчок Constantin Albu

5' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац в офсайде

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Juri Cisotti выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

2' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гонсалвес не смог попасть в створ ударом издали

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре