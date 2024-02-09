Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Судье надоело, что Relu Stoian тянет время и он наказал его горчичником

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Судья подбегает и показывает Гонсалвес из команды Оцелул Галац отложенную желтую карточку за фол.

87' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

84' Лакруа Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Матч возобновлен

78' Сегодняшная посещаемость составляет 4797 болельщиков

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Команда Оцелул Галац довольна результатом к этому моменту.

74' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Рушевич Анес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Матч возобновлен

70' Бодиштяну Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Оооо... вот это был удар! Бодиштяну Штефан должен был забить с этой позиции.

70' Бодиштяну Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Живулич Диего нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

69' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Yassine Bahassa нанес удар головой, но Relu Stoian спокойно отбил мяч.

68' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Рефери не любит споров - именно за это Radu Negru сейчас получил желтую

64' Команда Оцелул Галац забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

64' Г О О О О Л - Бодиштяну Штефан забивает с правой ноги!

64' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

62' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Кицу Аурелиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Матч остановлен

59' Ловрич Драган нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

59' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Падула Андреа тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

57' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

56' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Рушевич Анес

55' Jonathan Cisse наказан за толчок Radu Negru

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Хорошую попытку сделал Желев Милен . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бодиштяну Штефан не смог попасть в створ ударом издали

50' Ловрич Драган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. William Baeten уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa