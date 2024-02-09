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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 4797 Главный судья: Horia Mladinovici
Оцелул Галац
1:0
Конец матча
У Крайова 1948
0'
57' Желтая карточка
Падула Андреа
60' Желтая карточка
Кицу Аурелиан
1:0
64' Гол
Бодиштяну Штефан
67' Желтая карточка
Radu Alexandru Negru
88' Желтая карточка
Мигель Сильва
90' Желтая карточка
Relu Stoian
90' Желтая карточка
Лекиатас Рокас
90'+7
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
3
Лекиатас
Рокас
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
11
Кицу
Аурелиан
99
Vladislav
Blanuta
Оцелул Галац
У Крайова 1948

История личных встреч

Оцелул Галац
У Крайова 1948

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 9 (2) 0.36
Yuri Cisotti 5 (2) 0.2
Фредерик 3 0.12
Teles 2 0.08
Бодиштяну Штефан 2 0.08
Фатаи Кехинде 1 0.04
George Carjan 1 0.04
Jonathan Cisse 1 0.04
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.36
Бауса Хуан 5 (1) 0.2
Vladislav Blanuta 4 0.16
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.16
Сидибе Секу 3 (1) 0.12
William Baeten 3 0.12
Лакруа Лео 3 0.12
Бахасса Яссин 2 0.08
Албу Константин 2 0.08
Аким Влад 1 0.04
Alexandru Blidar 1 0.04
Ибрагим Джибрил 1 0.04
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Гонсалвес 5 0
Yuri Cisotti 5 0
Alexandru Pop 3 1
Teles 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Andrei Rus 2 1
George Carjan 3 0
Relu Stoian 3 0
Jonathan Cisse 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 6 1
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Gabriel Compagnucci 5 0
Лакруа Лео 3 1
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Бауса Хуан 3 0
Албу Константин 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Лекиатас Рокас 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
У Крайова 1948
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
10
Оцелул Галац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
У Крайова 1948
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
17

Упущенные победы

14
16
Оцелул Галац
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
У Крайова 1948
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

3
17

Упущенные победы

23
26

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

16
19
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
7
37%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
8
50%
4
21%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
33%
5
20%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
7
28%
76-90

Пропущено

9
21
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
5
24%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
44%
5
24%
76-90

Забито

25
38
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
5
20%
5
13%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
3
12%
8
21%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
5
20%
10
26%
76-90

Пропущено

25
40
8 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
2
8%
8
20%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
5
20%
6
15%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
3
12%
7
18%
61-75
12
48%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
У Крайова 1948

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
11
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
2
11
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
20
5
6
19
1.5
11
14
1
24
2.5
6
19
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 24 15 6 3 46 - 21 51
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 24 11 9 4 42 - 27 42
4.
Университатя Крайова
 1:0 25 11 7 7 36 - 29 40
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
7.
Германнштадт
 24 7 12 5 31 - 26 33
8.
Университатя Клуж
 0:1 25 8 8 9 31 - 37 32
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 24 6 8 10 29 - 40 26
14.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 12 7 3 2 21 - 10 24
3.
Университатя Крайова
 1:0 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
5.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
6.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 0:1 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 0:1 13 5 5 3 19 - 18 20
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 1:0 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
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    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 92'
      Судье надоело, что Relu Stoian тянет время и он наказал его горчичником
    • 92'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 91'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 45%, У Крайова 1948: 55%.
    • 91'
      Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 разыграл угловой с правого угла.
    • 91'
      Бауса Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Alexandru Blidar создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      У Крайова 1948 совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Ибрагим Джибрил
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Otelul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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