Тур: 25. Стадион: Оцелул. Зрители: 4797 Главный судья: Horia Mladinovici
1:0
Конец матча
0'
57' Желтая карточкаПадула Андреа
60' Желтая карточкаКицу Аурелиан
1:0
64' ГолБодиштяну Штефан
67' Желтая карточкаRadu Alexandru Negru
88' Желтая карточкаМигель Сильва
90' Желтая карточкаRelu Stoian
90' Желтая карточкаЛекиатас Рокас
90'+7
Ход матча
56'
57'
60'
64'
1:0
88'
90'
90'
Владение мячом
12
Relu
Stoian
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Denis Bordun
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Mario Ilie
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оцелул Галац
У Крайова 1948
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|9 (2)
|0.36
|Yuri Cisotti
|5 (2)
|0.2
|Фредерик
|3
|0.12
|Teles
|2
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.08
|Фатаи Кехинде
|1
|0.04
|George Carjan
|1
|0.04
|Jonathan Cisse
|1
|0.04
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.36
|Бауса Хуан
|5 (1)
|0.2
|Vladislav Blanuta
|4
|0.16
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.16
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.12
|William Baeten
|3
|0.12
|Лакруа Лео
|3
|0.12
|Бахасса Яссин
|2
|0.08
|Албу Константин
|2
|0.08
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.04
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Гонсалвес
|5
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Teles
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Andrei Rus
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Jonathan Cisse
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|6
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Gabriel Compagnucci
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Бауса Хуан
|3
|0
|Албу Константин
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Лекиатас Рокас
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
У Крайова 1948
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
10
Оцелул Галац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
У Крайова 1948
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
17
Упущенные победы
14
16
Оцелул Галац
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
У Крайова 1948
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
3
17
Упущенные победы
23
26
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
6%
7
37%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
8
50%
4
21%
76-90
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
33%
5
20%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
7
28%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
5
24%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
44%
5
24%
76-90
Забито
25
38
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
5
20%
5
13%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
3
12%
8
21%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
5
20%
10
26%
76-90
Пропущено
25
40
8 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
2
8%
8
20%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
5
20%
6
15%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
3
12%
7
18%
61-75
12
48%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
У Крайова 1948
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
211
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
48
211
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
205
619
1114
124
619
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|46 - 21
|51
|2.
|24
|12
|6
|6
|43 - 24
|42
|3.
|24
|11
|9
|4
|42 - 27
|42
|4.
|1:0
|25
|11
|7
|7
|36 - 29
|40
|5.
|24
|10
|7
|7
|34 - 33
|37
|6.
|24
|9
|6
|9
|35 - 30
|33
|7.
|24
|7
|12
|5
|31 - 26
|33
|8.
|0:1
|25
|8
|8
|9
|31 - 37
|32
|9.
|24
|6
|13
|5
|24 - 24
|31
|10.
|25
|6
|13
|6
|25 - 25
|31
|11.
|24
|7
|9
|8
|28 - 34
|30
|12.
|25
|9
|3
|13
|38 - 40
|30
|13.
|24
|6
|8
|10
|29 - 40
|26
|14.
|24
|6
|8
|10
|27 - 39
|26
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|24 - 5
|28
|2.
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|5.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|6.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|16.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|3.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|6.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|9.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7