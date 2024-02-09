Тур: 25. Стадион: Ион Облеменко. Зрители: 7546 Главный судья: Петреску Раду
2:2
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиХури Льес
11' Желтая карточкаВэтэжелу Богдан
19' Желтая карточкаStefan Panoiu
2:0
45' ПенальтиКэпэцынэ Михай
2:1
46' ГолГеорге Валентин
2:2
64' ПенальтиНистор Дан
86' Желтая карточкаFederico Anselmo
87' Желтая карточкаБанку Никусор
90'+7
Ход матча
9'
1:0
11'
19'
45'
2:0
46'
2:1
64'
2:2
86'
87'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
14
Хури
Льес
10
Нистор
Дан
94
Бик
Овидиу
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
31 Stefan Bana
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Alin Chintes
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Университатя Крайова
Университатя Клуж
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
60
154
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|8
|0.32
|Крецу Александру
|5
|0.2
|Маркович Йован
|5
|0.2
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.12
|Рогульич Анте
|3
|0.12
|Банку Никусор
|2
|0.08
|Хури Льес
|2 (1)
|0.08
|Кольич Элвир
|2 (1)
|0.08
|Дансиу Мариан
|2
|0.08
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.08
|Баярам Штефан
|1
|0.04
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|10 (5)
|0.4
|Попа Даньел
|7
|0.28
|Кипчу Александру
|5
|0.2
|Стойка Янис
|5
|0.2
|Митря Богдан
|2
|0.08
|Георге Валентин
|2
|0.08
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|8
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|5
|0
|Митрицэ Александру
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Federico Anselmo
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
9
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
17
7
Университатя Крайова
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
56% (14)
32% (8)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Университатя Клуж
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
24
16
Голы по времени матча
Забито
20
21
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
5
25%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
4
20%
4
19%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
4
27%
3
16%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Забито
18
13
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
8
44%
4
31%
76-90
Пропущено
15
18
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
6
40%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
38
34
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
7
18%
5
15%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
12
32%
8
24%
76-90
Пропущено
30
37
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
3
10%
6
16%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
10
33%
10
27%
31-45
5
17%
6
16%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
4
13%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1
Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0
Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3
Результаты матчей
Университатя Крайова
Университатя Клуж
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
58
39
211
111
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
57
67
39
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
1015
916
520
421
223
124
124
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7