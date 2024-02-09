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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 7546 Главный судья: Петреску Раду
Университатя Крайова
2:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
1:0
9' Пенальти
Хури Льес
11' Желтая карточка
Вэтэжелу Богдан
19' Желтая карточка
Stefan Panoiu
2:0
45' Пенальти
Кэпэцынэ Михай
2:1
46' Гол
Георге Валентин
2:2
64' Пенальти
Нистор Дан
86' Желтая карточка
Federico Anselmo
87' Желтая карточка
Банку Никусор
90'+7
1
Лазар
Давид
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
3
Мальдонадо
Дениль
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
4
Крецу
Александру
14
Хури
Льес
10
Баярам
Штефан
20
Маркович
Йован
33
Горчеа
Андрей
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
17
Пициан
Андрей
5
Вэтэжелу
Богдан
8
Роджер
VII
71
Stefan
Panoiu
10
Нистор
Дан
94
Бик
Овидиу
27
Кипчу
Александру
19
Попа
Даньел
Университатя Крайова
Университатя Клуж

История личных встреч

Университатя Крайова
Университатя Клуж

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

60
154

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 8 0.32
Крецу Александру 5 0.2
Маркович Йован 5 0.2
Иван Андрей 3 (2) 0.12
Рогульич Анте 3 0.12
Банку Никусор 2 0.08
Хури Льес 2 (1) 0.08
Кольич Элвир 2 (1) 0.08
Дансиу Мариан 2 0.08
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.08
Баярам Штефан 1 0.04
Скречу Владимир 1 0.04
Куртич Ясмин 1 (1) 0.04
Влэдою Штефан 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 10 (5) 0.4
Попа Даньел 7 0.28
Кипчу Александру 5 0.2
Стойка Янис 5 0.2
Митря Богдан 2 0.08
Георге Валентин 2 0.08
Кымпану Георге 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 8 0
Иван Андрей 4 1
Влэдою Штефан 5 0
Митрицэ Александру 4 0
Скречу Владимир 4 0
Juraj Badelj 2 1
Матею Александру 3 0
Крецу Александру 3 0
Раул Силва 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Хури Льес 2 0
Кольич Элвир 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 5 0
Нистор Дан 4 0
Митря Богдан 4 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Federico Anselmo 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Thalisson 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
9
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

17
7
Университатя Крайова
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
56% (14)
32% (8)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Университатя Клуж
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
19

Упущенные победы

24
16

Голы по времени матча

Забито

20
21
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
5
25%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
4
20%
4
19%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
4
27%
3
16%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Забито

18
13
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
8
44%
4
31%
76-90

Пропущено

15
18
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
6
40%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

38
34
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
7
18%
5
15%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
12
32%
8
24%
76-90

Пропущено

30
37
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
3
10%
6
16%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
10
33%
10
27%
31-45
5
17%
6
16%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
4
13%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1
Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0
Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3

Результаты матчей

Университатя Крайова
Университатя Клуж

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
3
9
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
6
7
3
9
2.5
3
10
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
10
15
1.5
9
16
5
20
2.5
4
21
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 24 15 6 3 46 - 21 51
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 24 11 9 4 42 - 27 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
7.
Германнштадт
 24 7 12 5 31 - 26 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 24 6 8 10 29 - 40 26
14.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 12 7 3 2 21 - 10 24
3.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Весь список
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