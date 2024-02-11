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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 15'
Петролул Плоешти
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Петролул Плоешти
3.90
3.05
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4.50
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Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
16
Мурджа
Алессандро
51
Ороиан
Александру
7
Стойка
Янис
30
Паращив
Даниэль
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
Германнштадт
Петролул Плоешти

История личных встреч

Германнштадт
Петролул Плоешти

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 7 0.28
Паращив Даниэль 7 (2) 0.28
Янку Габриэль 3 0.12
Ороиан Александру 2 0.08
Alexandru Daniel Jipa 2 0.08
Альхассан Баба 2 0.08
Негуц Кристиан 1 0.04
Мурджа Алессандро 1 0.04
Petru Dragos 1 0.04
Гэман Валеричэ 1 0.04
Бейян Флориан 1 0.04
Петреску Петришор 1 0.04
Sota Mino 1 0.04
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.24
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.2
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.16
Муси Александру Мариан 3 0.12
Тичу Валентин Константин 1 0.04
Петрович Зоран 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Хужа Мариан Фернандо 1 0.04
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 7 1
Альхассан Баба 5 0
Негуц Кристиан 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Янку Габриэль 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Мурджа Алессандро 1 0
Летица Карло 1 0
Бутян Михай 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Фонсека Рубен 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seniko Doua 8 0
Папп Пол 6 1
Мейхерс Барт 6 0
Тичу Валентин Константин 3 1
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Диоманде Исмаэль 2 1
Хужа Мариан Фернандо 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Жаир 2 0
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Иробисо Кристиан Окечукву 2 0
Ишфан Александру 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
3
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
15
Германнштадт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Петролул Плоешти
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
4% (1)
75% (18)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

20
6
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
8
40%
1
17%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
3
15%
2
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
5
29%
29%
7
47%
76-90

Забито

30
22
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 12
5
17%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
11
37%
6
27%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
5
17%
5
23%
76-90

Пропущено

27
26
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
1
4%
3
12%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
6
22%
2
8%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
6
22%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0
Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
Петролул Плоешти

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 29%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
8 раз 33%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
5
7
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
13
11
9
15
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 24 15 6 3 46 - 21 51
2.
Рапид Бухарест
 25 12 9 4 43 - 27 45
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Германнштадт
 0:0 25 7 13 5 31 - 26 34
7.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 0:0 25 6 14 5 24 - 24 32
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 12 7 3 2 21 - 10 24
3.
Германнштадт
 0:0 13 6 6 1 20 - 10 24
4.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 0:0 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 0:0 13 2 8 3 8 - 9 14
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 0:0 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
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    Германнштадт
    Ничья
    Петролул Плоешти
    3.90
    3.05
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    4.50
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