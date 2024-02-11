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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Германнштадт
0:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
51' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
53' Желтая карточка
Sota Mino
63' Желтая карточка
Опрут Рауль
78' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
81' Желтая карточка
Папп Пол
90' Желтая карточка
Раду Денис
90'+11
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
16
Мурджа
Алессандро
51
Ороиан
Александру
7
Стойка
Янис
30
Паращив
Даниэль
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
20
Ханка
Серджу
99
Муси
Александру
Мариан
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
Германнштадт
Петролул Плоешти

История личных встреч

Германнштадт
Петролул Плоешти

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 7 0.28
Паращив Даниэль 7 (2) 0.28
Янку Габриэль 3 0.12
Ороиан Александру 2 0.08
Alexandru Daniel Jipa 2 0.08
Альхассан Баба 2 0.08
Негуц Кристиан 1 0.04
Мурджа Алессандро 1 0.04
Petru Dragos 1 0.04
Гэман Валеричэ 1 0.04
Бейян Флориан 1 0.04
Петреску Петришор 1 0.04
Sota Mino 1 0.04
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.24
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.2
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.16
Муси Александру Мариан 3 0.12
Тичу Валентин Константин 1 0.04
Петрович Зоран 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Хужа Мариан Фернандо 1 0.04
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 8 1
Альхассан Баба 5 0
Негуц Кристиан 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Янку Габриэль 2 0
Мурджа Алессандро 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Летица Карло 1 0
Бутян Михай 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Фонсека Рубен 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 7 1
Seniko Doua 8 0
Мейхерс Барт 6 0
Диоманде Исмаэль 3 1
Тичу Валентин Константин 3 1
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Жаир 2 0
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Иробисо Кристиан Окечукву 2 0
Ишфан Александру 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
3
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
85% (11)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
15
Германнштадт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Петролул Плоешти
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
4% (1)
76% (19)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

20
6
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
8
40%
1
17%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
3
15%
2
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
5
29%
29%
7
47%
76-90

Забито

30
22
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
5
17%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
11
37%
6
27%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
5
17%
5
23%
76-90

Пропущено

27
26
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
1
4%
3
12%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
6
22%
2
8%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
6
22%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0
Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
Петролул Плоешти

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
6 раз 46%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
9 раз 36%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
5
7
2
11
2.5
2
10
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
8
2
10
1.5
2
11
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
13
12
9
16
1.5
7
18
3
22
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 25 12 9 4 43 - 27 45
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Германнштадт
 25 7 13 5 31 - 26 34
7.
Сепси
 0:1 25 9 6 10 35 - 31 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 25 6 14 5 24 - 24 32
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 1:0 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
4.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
5.
Сепси
 0:1 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
12.
Сепси
 0:1 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Петролул Плоешти Папп Пол 1 7
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