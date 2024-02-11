Тур: 25. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Хацеган Овидиу
0:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаМурджа Алессандро
53' Желтая карточкаSota Mino
63' Желтая карточкаОпрут Рауль
78' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
81' Желтая карточкаПапп Пол
90' Желтая карточкаРаду Денис
90'+11
Ход матча
53'
63'
78'
81'
90'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Брату МариоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Германнштадт
Петролул Плоешти
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.28
|Паращив Даниэль
|7 (2)
|0.28
|Янку Габриэль
|3
|0.12
|Ороиан Александру
|2
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.08
|Альхассан Баба
|2
|0.08
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.24
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.2
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.16
|Муси Александру Мариан
|3
|0.12
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.04
|Петрович Зоран
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.04
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|8
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|7
|1
|Seniko Doua
|8
|0
|Мейхерс Барт
|6
|0
|Диоманде Исмаэль
|3
|1
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
3
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
85% (11)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
15
Германнштадт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Петролул Плоешти
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
4% (1)
76% (19)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
20
6
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
8
40%
1
17%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
3
15%
2
33%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
5
29%
29%
7
47%
76-90
Забито
30
22
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 13
5
17%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
11
37%
6
27%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
5
17%
5
23%
76-90
Пропущено
27
26
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
1
4%
3
12%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
6
22%
2
8%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
6
22%
11
42%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0
Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
6 раз 46%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
9 раз 36%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
76
57
211
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
58
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
1312
916
718
322
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|2.
|25
|12
|9
|4
|43 - 27
|45
|3.
|25
|12
|6
|7
|43 - 25
|42
|4.
|25
|10
|8
|7
|37 - 31
|38
|5.
|24
|10
|7
|7
|34 - 33
|37
|6.
|25
|7
|13
|5
|31 - 26
|34
|7.
|0:1
|25
|9
|6
|10
|35 - 31
|33
|8.
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|9.
|25
|6
|14
|5
|24 - 24
|32
|10.
|25
|6
|13
|6
|25 - 25
|31
|11.
|24
|7
|9
|8
|28 - 34
|30
|12.
|25
|9
|3
|13
|38 - 40
|30
|13.
|25
|6
|9
|10
|29 - 40
|27
|14.
|25
|6
|9
|10
|27 - 39
|27
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|13
|6
|6
|1
|20 - 10
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|5.
|0:1
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|16.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|9.
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 7