Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Cristian Negut наказан за толчок Диоманде Исмаэль

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Матч возобновлен

85' Матч остановлен

84' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Папп Пол получает желтую карточку за толчок соперника.

81' Папп Пол наказан за толчок Cristian Negut

81' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

80' Матч возобновлен

79' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Диоманде Исмаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Опрут Рауль из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Seniko Doua уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Alexandru Daniel Jipa не смог попасть в створ ударом издали

70' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Жаир бьет со штрафного в створ, но Catalin Cabuz держит все под контролем

62' Cristian Negut наказан за толчок Папп Пол

61' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Германнштадт

57' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

56' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Германнштадт

55' Жаир решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

53' Sota Mino совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Мурджа Алессандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Cristian Negut из команды Германнштадт в офсайде

50' Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Бутян Михай не смог попасть в створ ударом издали

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Бейян Флориан уходит с поля и его заменяет Ionut Stoica

46' Тактическая замена. Ороиан Александру уходит с поля и его заменяет Cristian Negut