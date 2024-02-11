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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
ФКСБ
1:0
Второй тайм: 49'
Сепси

Ход матча

16'
Балута Александр
(Альхассан Баба)
1:0
46'
Luis Phelipe
Коман Флоринел
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Сепси
5.30
5.40
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
42
Альхассан
Баба
16
Ликсандру
Михай
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
17
Оройан
Дариус
6
Паун
Николае
59
Каллаку
Шерифф
20
Думитреску
Андрес
77
Аганович
Аднан
18
Шафранко
Павол
10
Матей
Космин
ФКСБ
Сепси

История личных встреч

ФКСБ
Сепси

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:5
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.67
2.09

Среднее время на гол

54
43

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.3
1.45

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
62

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 14 (4) 0.56
Коман Флоринел 10 (3) 0.4
Компаньо Андреа 4 (2) 0.16
Балута Александр 3 0.12
Микулеску Давид 3 0.12
Попеску Октавиан 2 0.08
Дава Джойским 2 0.08
Шут Адриан 2 0.08
Джокович Дамьян 2 (1) 0.08
Радунович Ристо 1 0.04
Попеску Овидиу 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Ликсандру Михай 1 0.04
Кордя Андрей 0 0
Альхассан Баба 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 8 (1) 0.32
Шафранко Павол 4 0.16
Алими Исник 4 (1) 0.16
Каллаку Шерифф 4 0.16
Матей Космин 3 (1) 0.12
Аганович Аднан 3 0.12
Чоботарю Денис 1 0.04
Дебелюх Габриэл 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Георге Ион 1 0.04
Бэлаша Михай 1 (1) 0.04
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 6 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Попеску Октавиан 5 0
Крецу Валентин 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Балута Александр 4 0
Олару Дариус 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Шут Адриан 4 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 9 0
Штефэнеску Мариус 7 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Аганович Аднан 2 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Паун Николае 2 0
Чоботарю Денис 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0
Бернд Шторк 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сепси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
5
ФКСБ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

24
17
ФКСБ
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сепси
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

27
22

Голы по времени матча

Забито

20
13
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
20%
2
15%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
1
5%
4
31%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
4
25%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Забито

25
20
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
20%
1
5%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
7
28%
3
15%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
3
12%
7
35%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
4
25%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
1
6%
76-90

Забито

45
33
27 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
9
20%
3
9%
1-15
9
20%
1
3%
16-30
9
20%
9
27%
31-45
8
18%
3
9%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
4
9%
11
33%
76-90

Пропущено

22
32
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
3
14%
8
25%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
4
18%
6
19%
46-60
5
23%
4
13%
61-75
5
23%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3
Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0
Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1

Результаты матчей

ФКСБ
Сепси

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
3
9
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
18
6
14
10
1.5
8
16
7
17
2.5
4
20
2
22
3.5
2
22
1
23
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 25 12 9 4 43 - 27 45
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Германнштадт
 25 7 13 5 31 - 26 34
7.
Сепси
 0:1 25 9 6 10 35 - 31 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 25 6 14 5 24 - 24 32
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 1:0 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
4.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
5.
Сепси
 0:1 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
12.
Сепси
 0:1 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Петролул Плоешти Папп Пол 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 48'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 48'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 48'
    Альхассан Баба из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 46'
    Олару Дариус наказан за толчок Чоботарю Денис
  • 46'
    Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Luis Phelipe
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: ФКСБ: 42%, Сепси: 58%.
  • 47'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 47'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Оооо... вот это был удар! Кечкеш Акош должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Кечкеш Акош. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Аганович Аднан из команды Сепси подал угловой справа.
    • 45'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: ФКСБ: 46%, Сепси: 54%.
    • 45'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Сепси
    5.30
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