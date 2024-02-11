Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

39' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Сепси

39' Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Аганович Аднан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Команда ФКСБ довольна результатом к этому моменту.

35' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

34' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

34' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

33' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет ФКСБ

33' Оооо... вот это был удар! Шафранко Павол должен был забить с этой позиции.

33' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Сепси

32' Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали

32' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Сепси

30' Оооо... вот это был удар! Siyabonga Ngezana должен был забить с этой позиции.

29' Florin Stefan успешно блокирует удар.

29' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Балута Александр выиграл воздушное противоборство у Florin Stefan.

28' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

27' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Микулеску Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Балута Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет ФКСБ

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет ФКСБ

22' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

22' Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет ФКСБ

21' Оройан Дариус не смог попасть в створ ударом издали

21' Удар от ворот произведет ФКСБ

20' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

18' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Балута Александр забивает с правой ноги!

16' Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Матей Космин не смог попасть в створ ударом издали

14' Аганович Аднан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Паун Николае пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

14' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Сепси

11' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет ФКСБ

9' Оооо... вот это был удар! Florin Stefan должен был забить с этой позиции.

9' Шанс! Florin Stefan из команды Сепси пробил головой, но мимо

8' Удар от ворот произведет ФКСБ

6' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Аганович Аднан пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

5' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Удар от ворот произведет Сепси

2' Удар от ворот произведет Сепси

2' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля