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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 12458 Главный судья: Adrian Cojocaru
ФКСБ
1:0
Конец матча
Сепси
0'
1:0
16' Гол
Балута Александр
81' Желтая карточка
Оройан Дариус
90'+4
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
42
Альхассан
Баба
16
Ликсандру
Михай
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
17
Оройан
Дариус
6
Паун
Николае
59
Каллаку
Шерифф
20
Думитреску
Андрес
77
Аганович
Аднан
18
Шафранко
Павол
10
Матей
Космин
ФКСБ
Сепси

История личных встреч

ФКСБ
Сепси

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:5
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.67
2.09

Среднее время на гол

54
43

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.3
1.45

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
62

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 14 (4) 0.56
Коман Флоринел 10 (3) 0.4
Компаньо Андреа 4 (2) 0.16
Балута Александр 3 0.12
Микулеску Давид 3 0.12
Попеску Октавиан 2 0.08
Дава Джойским 2 0.08
Шут Адриан 2 0.08
Джокович Дамьян 2 (1) 0.08
Радунович Ристо 1 0.04
Попеску Овидиу 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Ликсандру Михай 1 0.04
Кордя Андрей 0 0
Альхассан Баба 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 8 (1) 0.32
Шафранко Павол 4 0.16
Алими Исник 4 (1) 0.16
Каллаку Шерифф 4 0.16
Матей Космин 3 (1) 0.12
Аганович Аднан 3 0.12
Чоботарю Денис 1 0.04
Дебелюх Габриэл 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Георге Ион 1 0.04
Бэлаша Михай 1 (1) 0.04
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 6 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Попеску Октавиан 5 0
Крецу Валентин 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Балута Александр 4 0
Олару Дариус 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Шут Адриан 4 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 9 0
Штефэнеску Мариус 7 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Аганович Аднан 2 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Паун Николае 2 0
Оройан Дариус 2 0
Чоботарю Денис 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Бернд Шторк 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сепси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
5
ФКСБ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сепси
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

24
17
ФКСБ
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сепси
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

27
22

Голы по времени матча

Забито

21
13
15 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
19%
2
15%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
5
24%
4
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
1
5%
4
31%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
4
36%
4
24%
76-90

Забито

25
20
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
20%
1
5%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
7
28%
3
15%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
3
12%
7
35%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
4
25%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
1
6%
76-90

Забито

46
33
28 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
9
20%
3
9%
1-15
10
22%
1
3%
16-30
9
20%
9
27%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
4
9%
11
33%
76-90

Пропущено

22
33
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
14%
8
24%
1-15
3
14%
4
12%
16-30
2
9%
6
18%
31-45
4
18%
6
18%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
5
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3
Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0
Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1

Результаты матчей

ФКСБ
Сепси

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
5
7
3
10
2.5
2
10
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
3
10
4
8
2.5
2
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
18
7
14
11
1.5
8
17
7
18
2.5
4
21
2
23
3.5
2
23
1
24
4.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 25 12 9 4 43 - 27 45
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Германнштадт
 25 7 13 5 31 - 26 34
7.
Сепси
 25 9 6 10 35 - 31 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 25 6 14 5 24 - 24 32
10.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
4.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Петролул Плоешти Папп Пол 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: ФКСБ: 38%, Сепси: 62%.
  • 94'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 93'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Тактическая замена. Балута Александр уходит с поля и его заменяет Крецу Валентин
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    • 88'
      Тактическая замена. Кечкеш Акош уходит с поля и его заменяет Бэлаша Михай
    • 87'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 87'
      Судья сигнализирует, что Luis Phelipe из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Рондон Марио
    • 86'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: ФКСБ: 39%, Сепси: 61%.
    • 85'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 84'
      Ликсандру Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Сепси контролирует мяч.
    • 83'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Пантя Александру наказан за толчок Варга Кевин
    • 81'
      Оройан Дариус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 81'
      Оройан Дариус из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Luis Phelipe.
    • 81'
      Олару Дариус из команды ФКСБ в офсайде
    • 81'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Контроль мяча: ФКСБ: 39%, Сепси: 61%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 79'
      Альхассан Баба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 79'
      Балута Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Оооо... вот это был удар! Luis Phelipe должен был забить с этой позиции.
    • 79'
      Хорошую попытку сделал Luis Phelipe. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 79'
      Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 78'
      Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 78'
      Варга Кевин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 77'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 77'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 76'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кечкеш Акош получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 76'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 75'
      Кечкеш Акош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 75'
      Контроль мяча: ФКСБ: 39%, Сепси: 61%.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 75'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 74'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 73'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 73'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Тактическая замена. Аганович Аднан уходит с поля и его заменяет Рондон Марио
    • 72'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Luis Phelipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: ФКСБ: 39%, Сепси: 61%.
    • 70'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Каллаку Шерифф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 69'
      Олару Дариус выиграл воздушное противоборство у Кечкеш Акош.
    • 69'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 68'
      Матей Космин не смог попасть в створ ударом издали
    • 68'
      Варга Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Балута Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 67'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: ФКСБ: 40%, Сепси: 60%.
    • 64'
      Матч возобновлен
    • 64'
      Микулеску Давид получил легкую травму, и его заменил Попеску Овидиу.
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 62'
      Команда ФКСБ довольна результатом к этому моменту.
    • 62'
      Альхассан Баба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Пантя Александру из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Думитреску Андрес получил легкую травму, и его заменил Варга Кевин.
    • 61'
      Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: ФКСБ: 41%, Сепси: 59%.
    • 60'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 58'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 58'
      Каллаку Шерифф наказан за толчок Альхассан Баба
    • 57'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Олару Дариус выиграл воздушное противоборство у Матей Космин.
    • 56'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 56'
      Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: ФКСБ: 40%, Сепси: 60%.
    • 55'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 54'
      Сегодняшная посещаемость составляет 12458 болельщиков
    • 54'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Альхассан Баба из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Аганович Аднан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Аганович Аднан из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
    • 52'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 51'
      Luis Phelipe наказан за толчок Паун Николае
    • 51'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Микулеску Давид наказан за толчок Roland Niczuly
    • 50'
      Контроль мяча: ФКСБ: 41%, Сепси: 59%.
    • 50'
      Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 49'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 48'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 48'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 48'
      Альхассан Баба из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 46'
      Ликсандру Михай наказан за толчок Аганович Аднан
    • 46'
      Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Luis Phelipe
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: ФКСБ: 42%, Сепси: 58%.
    • 47'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Оооо... вот это был удар! Кечкеш Акош должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Кечкеш Акош. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Аганович Аднан из команды Сепси подал угловой справа.
    • 45'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: ФКСБ: 46%, Сепси: 54%.
    • 45'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Сепси контролирует мяч.
    • 43'
      Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 42'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Балута Александр из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
    • 41'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: ФКСБ: 44%, Сепси: 56%.
    • 40'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 39'
      Шанс! Дава Джойским из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 39'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Кечкеш Акош из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Паун Николае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 38'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 37'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Аганович Аднан из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 36'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Аганович Аднан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Альхассан Баба успешно блокирует удар.
    • 35'
      Паун Николае нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Команда ФКСБ довольна результатом к этому моменту.
    • 35'
      Контроль мяча: ФКСБ: 46%, Сепси: 54%.
    • 35'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Кечкеш Акош из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Шафранко Павол должен был забить с этой позиции.
    • 33'
      Шанс! Шафранко Павол из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 33'
      Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 32'
      Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Кечкеш Акош из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 31'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 31'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Контроль мяча: ФКСБ: 44%, Сепси: 56%.
    • 30'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 30'
      Контроль мяча: ФКСБ: 43%, Сепси: 57%.
    • 30'
      Оооо... вот это был удар! Siyabonga Ngezana должен был забить с этой позиции.
    • 30'
      Шанс! Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 29'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 29'
      Florin Stefan успешно блокирует удар.
    • 29'
      Микулеску Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 28'
      Балута Александр выиграл воздушное противоборство у Florin Stefan.
    • 28'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Микулеску Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Балута Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Аганович Аднан наказан за толчок Олару Дариус
    • 26'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: ФКСБ: 41%, Сепси: 59%.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Siyabonga Ngezana наказан за толчок Шафранко Павол
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 22'
      Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 21'
      Оройан Дариус не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Контроль мяча: ФКСБ: 42%, Сепси: 58%.
    • 21'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 20'
      Матей Космин задерживает мяч рукой
    • 20'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Матей Космин наказан за толчок Балута Александр
    • 19'
      Олару Дариус из команды ФКСБ в офсайде
    • 19'
      Олару Дариус наказан за толчок Паун Николае
    • 18'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Альхассан Баба сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Балута Александр забивает с правой ноги!
    • 16'
      Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Олару Дариус сделал ключевой пас для гола!
    • 16'
      Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: ФКСБ: 38%, Сепси: 62%.
    • 15'
      Аганович Аднан наказан за толчок Олару Дариус
    • 15'
      Матей Космин не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Аганович Аднан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 14'
      Паун Николае пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • 14'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Олару Дариус наказан за толчок Оройан Дариус
    • 13'
      Сепси контролирует мяч.
    • 12'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Чоботарю Денис выиграл воздушное противоборство у Коман Флоринел.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 11'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 10'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: ФКСБ: 34%, Сепси: 66%.
    • 10'
      Балута Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Florin Stefan должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Шанс! Florin Stefan из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 9'
      Аганович Аднан из команды Сепси подал угловой справа.
    • 8'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 7'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 7'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Аганович Аднан наказан за толчок Олару Дариус
    • 6'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Оройан Дариус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 33%, Сепси: 67%.
    • 5'
      Аганович Аднан пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • 5'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 4'
      Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Шафранко Павол.
    • 4'
      Siyabonga Ngezana наказан за толчок Шафранко Павол
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 2'
      Ликсандру Михай наказан за толчок Матей Космин
    • 2'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 2'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 2'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Паун Николае выиграл воздушное противоборство у Балута Александр.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ФКСБ 1:0 Сепси онлайн

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