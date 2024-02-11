Тур: 25. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 12458 Главный судья: Adrian Cojocaru
Ход матча
16'
81'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
24 Denis Renta
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
ФКСБ
Сепси
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
20 матчей
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.67
2.09
Среднее время на гол
54
43
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.3
1.45
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
62
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.56
|Коман Флоринел
|10 (3)
|0.4
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.16
|Балута Александр
|3
|0.12
|Микулеску Давид
|3
|0.12
|Попеску Октавиан
|2
|0.08
|Дава Джойским
|2
|0.08
|Шут Адриан
|2
|0.08
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.08
|Радунович Ристо
|1
|0.04
|Попеску Овидиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Ликсандру Михай
|1
|0.04
|Кордя Андрей
|0
|0
|Альхассан Баба
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|8 (1)
|0.32
|Шафранко Павол
|4
|0.16
|Алими Исник
|4 (1)
|0.16
|Каллаку Шерифф
|4
|0.16
|Матей Космин
|3 (1)
|0.12
|Аганович Аднан
|3
|0.12
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Георге Ион
|1
|0.04
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.04
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|6
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Олару Дариус
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Шут Адриан
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|9
|0
|Штефэнеску Мариус
|7
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Оройан Дариус
|2
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Бернд Шторк
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сепси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
5
ФКСБ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сепси
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
24
17
ФКСБ
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сепси
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
27
22
Голы по времени матча
Забито
21
13
15 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
19%
2
15%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
5
24%
4
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
1
5%
4
31%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
4
36%
4
24%
76-90
Забито
25
20
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
20%
1
5%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
7
28%
3
15%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
3
12%
7
35%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
4
25%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
1
6%
76-90
Забито
46
33
28 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
9
20%
3
9%
1-15
10
22%
1
3%
16-30
9
20%
9
27%
31-45
8
17%
3
9%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
4
9%
11
33%
76-90
Пропущено
22
33
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
14%
8
24%
1-15
3
14%
4
12%
16-30
2
9%
6
18%
31-45
4
18%
6
18%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
5
23%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3
Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0
Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1
Результаты матчей
ФКСБ
Сепси
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
76
57
310
210
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
310
48
211
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
187
1411
817
718
421
223
223
124
223
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 7