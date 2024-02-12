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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: George Gaman
УТА Арад
0:0
Первый тайм: 27'
Ботошани
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
Ботошани
2.03
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4.20
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Все Коэффициенты
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
15
Конте
Ибраима
4
Бенга
Александру
2
Diogo
Rodrigues
21
Cristian
Mihai
14
Marcelo
Freitas
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
24
Омонди
Эрик
42
Лукассен
Кевин
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
6
Дикан
Виктор
16
Филип
Иоан
8
Флореску
Эдуард
33
Eugen
Gabriel
David
12
Adams
Friday
27
Enzo
Lopez
УТА Арад
Ботошани

История личных встреч

УТА Арад
Ботошани

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.6

Среднее время на гол

120
56

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миковши Клаудиу 5 0.2
Фабри Андрей 5 (2) 0.2
Лукассен Кевин 3 0.12
Купер Годберг 3 0.12
Поп Рареш 3 (1) 0.12
Омонди Эрик 2 0.08
Карп Кэтэлин 2 0.08
Офусу Риги 1 0.04
Diogo Rodrigues 1 0.04
Marcelo Freitas 1 (1) 0.04
Кэпушэ Тибериу 1 0.04
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.4
Eugen Gabriel David 3 0.12
Дикан Виктор 2 0.08
Иличич Мирослав 1 0.04
Виргиль Пинсон 1 0.04
Шерони Алин 1 0.04
Дроле Жан-Армель 1 0.04
Роман Михай V 1 0.04
Муаддиб Жали 1 0.04
Enzo Lopez 1 0.04
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 5 0
Карп Кэтэлин 3 1
Купер Годберг 3 1
Фабри Андрей 4 0
Миковши Клаудиу 4 0
Cristian Mihai 4 0
Лукассен Кевин 3 0
Столник Марко 3 0
Marcelo Freitas 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Якоб Флорин 2 0
Mircea Rednic 2 0
Конте Ибраима 1 0
Морар Влад 1 0
Омонди Эрик 1 0
Кэпушэ Тибериу 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Robert Mustaca 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 7 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Шерони Алин 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Бензар Ромарио 3 0
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Филип Иоан 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Bogdan Andone 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ботошани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
11
УТА Арад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ботошани
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

11
11
УТА Арад
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Ботошани
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Пропущено

15
25
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
6
40%
3
12%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
20%
6
24%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
5
42%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
3
19%
1-15
5
26%
5
31%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
32%
4
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

28
24
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
14%
1
4%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
8
29%
5
21%
31-45
4
14%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
21%
5
21%
76-90

Пропущено

34
41
17 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
7
21%
6
15%
1-15
6
18%
7
17%
16-30
4
12%
5
12%
31-45
7
21%
10
24%
46-60
3
9%
5
12%
61-75
7
21%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0
УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 УТА Арад - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - КСМ Думбрэвица 3:1 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0
Ботошани
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2

Результаты матчей

УТА Арад
Ботошани

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
2
9 раз 38%
1
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
15
9
11
13
1.5
7
17
2
22
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 25 12 9 4 43 - 27 45
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 24 10 7 7 34 - 33 37
6.
Германнштадт
 25 7 13 5 31 - 26 34
7.
Сепси
 25 9 6 10 35 - 31 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 25 6 14 5 24 - 24 32
10.
УТА Арад
 0:0 25 7 10 8 28 - 34 31
11.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Ботошани
 0:0 25 3 10 12 23 - 42 19
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
4.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 0:0 13 5 5 3 16 - 15 20
9.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 0:0 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
УТА Арад
 0:0 12 2 5 5 12 - 19 11
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 0:0 13 1 4 8 12 - 26 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Петролул Плоешти Папп Пол 1 7
Весь список
  • 24'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 24'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • 24'
    Энцо Лопес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 22'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • 21'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Хорошую попытку сделал Adams Friday. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 21'
    Цигэнашу Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 21'
      Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Конте Ибраима выиграл воздушное противоборство у Энцо Лопес.
    • 20'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: УТА Арад: 57%, Ботошани: 43%.
    • 20'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Бенга Александру из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Флореску Эдуард нанес удар в каркас ворот!
    • 18'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    УТА Арад
    Ничья
    Ботошани
    2.03
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    3.40
    Реклама, betcity.ru
    4.20
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    Где смотреть матч УТА Арад 0:0 Ботошани онлайн

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