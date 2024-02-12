Тур: 25. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: George Gaman
0'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
24
Омонди
Эрик
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
12
Adams
Friday
27
Enzo
Lopez
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
-
29 Триф РазванЗащитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Морар ВладНападающий
-
-
20 Andrei David
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
-
27 Enzo LopezНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
26 Razvan Cret
-
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
УТА Арад
Ботошани
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.6
Среднее время на гол
120
56
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миковши Клаудиу
|5
|0.2
|Фабри Андрей
|5 (2)
|0.2
|Лукассен Кевин
|3
|0.12
|Купер Годберг
|3
|0.12
|Поп Рареш
|3 (1)
|0.12
|Омонди Эрик
|2
|0.08
|Карп Кэтэлин
|2
|0.08
|Офусу Риги
|1
|0.04
|Diogo Rodrigues
|1
|0.04
|Marcelo Freitas
|1 (1)
|0.04
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.04
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.4
|Eugen Gabriel David
|3
|0.12
|Дикан Виктор
|2
|0.08
|Иличич Мирослав
|1
|0.04
|Виргиль Пинсон
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Муаддиб Жали
|1
|0.04
|Enzo Lopez
|1
|0.04
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|5
|0
|Карп Кэтэлин
|3
|1
|Купер Годберг
|3
|1
|Фабри Андрей
|4
|0
|Миковши Клаудиу
|4
|0
|Cristian Mihai
|4
|0
|Лукассен Кевин
|3
|0
|Столник Марко
|3
|0
|Marcelo Freitas
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Mircea Rednic
|2
|0
|Конте Ибраима
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Омонди Эрик
|1
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|7
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Бензар Ромарио
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Bogdan Andone
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ботошани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
11
УТА Арад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ботошани
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
11
11
УТА Арад
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Ботошани
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Пропущено
15
25
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
6
40%
3
12%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
20%
6
24%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
5
42%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
3
19%
1-15
5
26%
5
31%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
32%
4
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Забито
28
24
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
14%
1
4%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
8
29%
5
21%
31-45
4
14%
6
25%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
21%
5
21%
76-90
Пропущено
34
41
17 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
7
21%
6
15%
1-15
6
18%
7
17%
16-30
4
12%
5
12%
31-45
7
21%
10
24%
46-60
3
9%
5
12%
61-75
7
21%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0
УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 УТА Арад - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - КСМ Думбрэвица 3:1 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0
Ботошани
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2
Результаты матчей
УТА Арад
Ботошани
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
2
9 раз 38%
1
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
75
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
48
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
159
1113
717
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|2.
|25
|12
|9
|4
|43 - 27
|45
|3.
|25
|12
|6
|7
|43 - 25
|42
|4.
|25
|10
|8
|7
|37 - 31
|38
|5.
|24
|10
|7
|7
|34 - 33
|37
|6.
|25
|7
|13
|5
|31 - 26
|34
|7.
|25
|9
|6
|10
|35 - 31
|33
|8.
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|9.
|25
|6
|14
|5
|24 - 24
|32
|10.
|0:0
|25
|7
|10
|8
|28 - 34
|31
|11.
|25
|6
|13
|6
|25 - 25
|31
|12.
|25
|9
|3
|13
|38 - 40
|30
|13.
|25
|6
|9
|10
|29 - 40
|27
|14.
|25
|6
|9
|10
|27 - 39
|27
|15.
|0:0
|25
|3
|10
|12
|23 - 42
|19
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|13
|6
|6
|1
|20 - 10
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 15
|20
|9.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|16.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|9.
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|11.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|12 - 26
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 7