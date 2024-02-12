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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Фарул Констанца
0:2
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
0:1
29' Гол
Велкоски Дарко
0:2
48' Гол
Dennis Politic
77' Желтая карточка
Ларие Йонуц
89' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
90'+7
1
Бузбуки
Александру
21
Боли
Кевин
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
99
Дюссо
Дамьен
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
25
Кики
Давид
77
Дякону
Роналдо
7
Ривалдиньо
10
Будеску
Константин
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
20
Antonio
Bordusanu
77
Миланов
Георги
19
Абдалла
Хаким
17
Dennis
Politic
Фарул Констанца
Динамо Бухарест

История личных встреч

Фарул Констанца
Динамо Бухарест

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

32 матча

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
10 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
5:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
Л1
0:4
Л1
0:1
Л1ГА
2:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
3:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ДА
1:4
ДА
1:0
ДА
0:0
ДА
0:1

Голы

Всего голов

21
35

Голов в среднем за матч

1.31
2.19

Среднее время на гол

68
41

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.06

Среднее время на гол

80
84

Всего голов

39
52

Голов в среднем за матч

1.22
1.63

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

73
55

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 7 (5) 0.28
Будеску Константин 5 (1) 0.2
Ривалдиньо 5 0.2
Мунтяну Луис 5 0.2
Артян Андрей 3 0.12
Вынэ Йонуц 2 0.08
Мазилу Адриан 1 0.04
Балута Тудор 1 0.04
Грамени Константин 1 0.04
Дякону Роналдо 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Крисиума Матеус 1 0.04
Сали Энес 1 0.04
Попеску Михай 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 5 (1) 0.2
Dennis Politic 5 0.2
Абдалла Хаким 3 0.12
Костин Кристиан 1 0.04
Велкоски Дарко 1 0.04
Ларрусеа Горка 1 0.04
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Миланов Георги 0 0
Патрике Разван 0 0
Павичич Домагой 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Ларие Йонуц 5 0
Будеску Константин 5 0
Грамени Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Дюссо Дамьен 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Ганя Кристиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Ionut Cojocaru 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 6 0
Рошу Нелуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Омавоо Жозуэ 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Гезали Ламин 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Goncalo Gregorio 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Динамо Бухарест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
6
Фарул Констанца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Динамо Бухарест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

11
3
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Динамо Бухарест
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
11%
2
15%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
21%
4
19%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Забито

18
4
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
11%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
1
25%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
4
27%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
6
40%
76-90

Забито

36
17
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 12
4
11%
3
18%
1-15
7
19%
4
24%
16-30
5
14%
2
12%
31-45
8
22%
3
18%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
7
19%
4
24%
76-90

Пропущено

33
36
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
4
12%
5
14%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
8
24%
7
19%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
6
18%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6
Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Динамо Бухарест

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
7
5
8
1.5
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
13
12
10
15
1.5
3
22
3
22
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 25 12 9 4 43 - 27 45
3.
ЧФР Клуж
 25 12 6 7 43 - 25 42
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 25 10 7 8 34 - 35 37
6.
Германнштадт
 25 7 13 5 31 - 26 34
7.
Сепси
 25 9 6 10 35 - 31 33
8.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
9.
Петролул Плоешти
 25 6 14 5 24 - 24 32
10.
УТА Арад
 25 7 10 8 30 - 36 31
11.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
12.
У Крайова 1948
 25 9 3 13 38 - 40 30
13.
Волунтари
 25 6 9 10 29 - 40 27
14.
Политехника Яссы
 25 6 9 10 27 - 39 27
15.
Динамо Бухарест
 25 5 4 16 17 - 36 19
16.
Ботошани
 25 3 10 12 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
4.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
8.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
9.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Петролул Плоешти Папп Пол 1 7
Весь список
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