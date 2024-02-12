Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Вынэ Йонуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Вынэ Йонуц навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Ionut Cojocaru пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

88' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновлен

86' Кики Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Амзар Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

77' Ларие Йонуц грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хорошую попытку сделал Амзар Йонуц . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

67' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ларие Йонуц нанес удар в каркас ворот!

67' Ривалдиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

66' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Ривалдиньо . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Будеску Константин бьет со штрафного в створ, но Adnan Golubovic держит все под контролем

53' Миланов Георги решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Динамо Бухарест будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Бухарест

48' Павичич Домагой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля