Тур: 25. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Бирсан Марсель
0:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолВелкоски Дарко
0:2
48' ГолDennis Politic
77' Желтая карточкаЛарие Йонуц
89' Желтая карточкаВынэ Йонуц
90'+7
Ход матча
29'
0:1
48'
77'
89'
Владение мячом
21
Боли
Кевин
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
25
Кики
Давид
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кики ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
12 Vlad Rafaila
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Динамо Бухарест
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
32 матча
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
10 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
35
Голов в среднем за матч
1.31
2.19
Среднее время на гол
68
41
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.06
Среднее время на гол
80
84
Всего голов
39
52
Голов в среднем за матч
1.22
1.63
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
73
55
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.28
|Будеску Константин
|5 (1)
|0.2
|Ривалдиньо
|5
|0.2
|Мунтяну Луис
|5
|0.2
|Артян Андрей
|3
|0.12
|Вынэ Йонуц
|2
|0.08
|Мазилу Адриан
|1
|0.04
|Балута Тудор
|1
|0.04
|Грамени Константин
|1
|0.04
|Дякону Роналдо
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Крисиума Матеус
|1
|0.04
|Сали Энес
|1
|0.04
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.2
|Dennis Politic
|5
|0.2
|Абдалла Хаким
|3
|0.12
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|Велкоски Дарко
|1
|0.04
|Ларрусеа Горка
|1
|0.04
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Миланов Георги
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Павичич Домагой
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Грамени Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Ionut Cojocaru
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Goncalo Gregorio
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Динамо Бухарест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
6
Фарул Констанца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Динамо Бухарест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
11
3
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Динамо Бухарест
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
11%
2
15%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
21%
4
19%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Забито
18
4
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
11%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
1
25%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
4
27%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
6
40%
76-90
Забито
36
17
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 12
4
11%
3
18%
1-15
7
19%
4
24%
16-30
5
14%
2
12%
31-45
8
22%
3
18%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
7
19%
4
24%
76-90
Пропущено
33
36
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
4
12%
5
14%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
8
24%
7
19%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
6
18%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6
Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Динамо Бухарест
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
57
58
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
57
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1312
1015
322
322
124
124
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 7