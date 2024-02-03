Стадион: Эль-Байт.
1:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
27'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мендес
Лукас
20
Фати
Ахмед
19
Али
Алмоез
11
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мендес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фати АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АлмоезНападающий
-
11 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тинтин Маркес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
История личных встреч
Катар
Узбекистан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.25
Среднее время на гол
75
360
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
0.8
Среднее время на гол
30
112
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
2
0.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
162
Бомбардиры внутри турнира
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|4 (1)
|0.8
|Аль-Хайдос Хассан
|2
|0.4
|Али Алмоез
|1
|0.2
|Ваад Мохаммед
|0
|0
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0.4
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.4
|Сергеев Игорь
|1
|0.2
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.2
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Диёр Холматов
|0
|0
Карточки
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|0
|Фати Ахмед
|1
|0
|Алаэльдин Ахмед
|1
|0
|Аль-Рави Бассам
|1
|0
|Мазид Халид Мунир
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хусанов Абдукодир
|2
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Шукуров Отабек
|1
|0
|Эшмурадов Умар
|1
|0
Результаты матчей
Катар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Катар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Узбекистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Катар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0
Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0
Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0
Результаты матчей
Катар
Узбекистан
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Катар
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Иордания
Южная Корея
— Иран
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|6
|Катар
|Афиф Акрам
|4 (2)
|Япония
|Уэда Аясэ
|4
|Палестина
|Даббаг Одай
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|1 1
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|1 1
|Австралия
|О'Нил Эйден
|1 1
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Катар 1:0 Узбекистан
Исход игры
Катар
15.7% (154)
Ничья
6.9% (68)
Узбекистан
77.4% (761)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
2:1 Катар
2.8% (28)
1:1 Ничья
2.8% (28)
1:0 Катар
2.3% (23)
1:2 Узбекистан
1.8% (18)
0:1 Узбекистан
0.7% (7)
2:0 Катар
0.4% (4)
2:2 Ничья
0.2% (2)
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