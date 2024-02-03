Интереснее пока выглядит Катар, если смотреть на атаки этой команды флангами. А вот Узбекистан пока никак себя не проявляет на футбольном поле.

Баршам вышел из рамки сейчас заблаговременно. Урунов мог встретиться со снарядом на левом фланге, но голкипер за счет рывка его опередил и вынес сферу подальше от ворот.

Подтянулись в большом количестве на трибуны фанаты Катара. Кстати говоря, показали нам центральные трибуны, и тут сейчас действительно нет мест. Островками они все же присутствуют, но, вероятно, что эти места также будут заполнены.

Сборная Узбекистана владеет сейчас снарядом, а вот коллектив хозяев активно прессингует своего соперника, пытаясь найти возможность для удара.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЬ-ХАЙДОС! 1:0! Каким-то чудом вперед выходит Катар! 10-й номер хозяев получил мяч на правом краю. Прострелил он с нулевого угла, и мяч, проскочив между рук вратаря Узбекистана, оказался в сетке!

Как Юсупов пропустил в свои ворота сейчас, я не могу понять до сих пор. В любом случае, снаряд влетел в сетку, и Узбекистан оказался в роли отыгрывающегося коллектива.

Пока ничего гости не могут предложить сопернику в качестве неразрешимой задачи. Ну, а игроки Катара очень комфортно себя чувствуют и продолжают владеть мячом.

21' Фанатов становится на стадионе все больше. Об аншлаге пока говорить не приходится, даже несмотря на тот факт, что в этой встрече играют хозяева турнира.

20' Файзуллаев пока, кстати говоря, без мяча в первом тайме. Но ждут фанаты Узбекистана, когда же звездный футболист гостей сможет включиться в игру в полной мере.

18' Эшмурадов простреливал мяч с правого края на дальнюю штангу, но пришел в свою штрафную все тот же Ро-Ро, который уверенно сыграл на вынос.

17' Ро-Ро в подкате сейчас играл против соперника. При этом подбородком стукнулся о стопу соперника Педро. Повезло, что в этой ситуации он не получил травму.

16' Ахмед Фати пошел в жесткий отбор в атаку. В итоге наступил он оппоненту на ногу. Рефери зафиксировал нарушение правил. Остановлена снова игра.

15' 15 минут провели на поле футболисты. Хочется отметить тот факт, что Катар пока активнее действует с мячом, но Узбекистан старается от своего оппонента не отставать.

13' А вот сейчас точно свой первый угловой подали футболисты Узбекистана. Правда, подачу с левого края на дальнюю штангу нейтрализовав Афиф, сыграв подальше от рамки.