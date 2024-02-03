  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Стадион: .
Катар
FIFA #58
1:0
Первый тайм: 32'
Узбекистан
FIFA #68
0'
1:0
27' Гол в свои ворота
Юсупов Уткир

Ход матча

27'
Юсупов Уткир
1:0
Прогнозы 969
Катар 15.7% (152)
X 7% (68)
Узбекистан 77.3% (749)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Узбекистан
2.90
4.40
Реклама, fon.bet
8.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Баршам
Мешаал
5
Сальман
Тарек
3
Аль-Мухтар
Альмахди
12
Мендес
Лукас
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
24
Габер
Джассем
20
Фати
Ахмед
10
Аль-Хайдос
Хассан
4
Ваад
Мохаммед
19
Али
Алмоез
11
Афиф
Акрам
1
Юсупов
Уткир
18
Абдуллаев
Абдулла
II
15
Эшмурадов
Умар
5
Ашурматов
Рустам
19
Тургунбаев
Азизбек
4
Сайфиев
Фаррух
9
Хамробеков
Одилжон
7
Шукуров
Отабек
11
Урунов
Остон
22
Файзуллаев
Аббосбек
10
Машарипов
Джалолиддин
Катар
Узбекистан

История личных встреч

Катар
Узбекистан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ТМС
2:0
ОМА
1:0
ОМА
0:1
ММ
3:0
ЧМОМ
5:1
ЧМОМ
0:1
АЧК
0:2
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.25

Среднее время на гол

75
360

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
0.8

Среднее время на гол

30
112

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2
0.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
162

Бомбардиры внутри турнира

Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 4 (1) 0.8
Аль-Хайдос Хассан 2 0.4
Али Алмоез 1 0.2
Ваад Мохаммед 0 0
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургунбаев Азизбек 2 0.4
Файзуллаев Аббосбек 2 0.4
Сергеев Игорь 1 0.2
Насруллаев Шерзод 1 0.2
Машарипов Джалолиддин 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Диёр Холматов 0 0

Карточки

Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ро-Ро Педро Мигел 2 0
Фати Ахмед 1 0
Алаэльдин Ахмед 1 0
Аль-Рави Бассам 1 0
Мазид Халид Мунир 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусанов Абдукодир 2 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Шукуров Отабек 1 0
Эшмурадов Умар 1 0

Результаты матчей

Катар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Катар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Узбекистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0
Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0
Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0

Результаты матчей

Катар
Узбекистан

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Катар
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
6 Иран
4 Сирия
1 Бахрейн
3 Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
0 Таджикистан
1 Иордания
1 Австралия
2 Южная Корея
2 Иран
1 Япония
Катар
Узбекистан
1/2 финала
Иордания
Южная Корея
Иран
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Япония Уэда Аясэ 4
Палестина Даббаг Одай 3
Иран Тареми Мехди 3
Весь список

Топ нарушителей
Иран Тареми Мехди 1 1
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Австралия О'Нил Эйден 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Пока ничего гости не могут предложить сопернику в качестве неразрешимой задачи. Ну, а игроки Катара очень комфортно себя чувствуют и продолжают владеть мячом. 
  • 29'
    Как Юсупов пропустил в свои ворота сейчас, я не могу понять до сих пор. В любом случае, снаряд влетел в сетку, и Узбекистан оказался в роли отыгрывающегося коллектива. 
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЬ-ХАЙДОС! 1:0!
    Каким-то чудом вперед выходит Катар! 10-й номер хозяев получил мяч на правом краю. Прострелил он с нулевого угла, и мяч, проскочив между рук вратаря Узбекистана, оказался в сетке!
  • 26'
    Сборная Узбекистана владеет сейчас снарядом, а вот коллектив хозяев активно прессингует своего соперника, пытаясь найти возможность для удара.
  • 25'
    Подтянулись в большом количестве на трибуны фанаты Катара. Кстати говоря, показали нам центральные трибуны, и тут сейчас действительно нет мест. Островками они все же присутствуют, но, вероятно, что эти места также будут заполнены.
  • 24'
    Баршам вышел из рамки сейчас заблаговременно. Урунов мог встретиться со снарядом на левом фланге, но голкипер за счет рывка его опередил и вынес сферу подальше от ворот. 
  • 22'
    Интереснее пока выглядит Катар, если смотреть на атаки этой команды флангами. А вот Узбекистан пока никак себя не проявляет на футбольном поле. 
  • 21'
    Фанатов становится на стадионе все больше. Об аншлаге пока говорить не приходится, даже несмотря на тот факт, что в этой встрече играют хозяева турнира. 
  • 20'
    Файзуллаев пока, кстати говоря, без мяча в первом тайме. Но ждут фанаты Узбекистана, когда же звездный футболист гостей сможет включиться в игру в полной мере.
  • 18'
    Эшмурадов простреливал мяч с правого края на дальнюю штангу, но пришел в свою штрафную все тот же Ро-Ро, который уверенно сыграл на вынос. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Ро-Ро в подкате сейчас играл против соперника. При этом подбородком стукнулся о стопу соперника Педро. Повезло, что в этой ситуации он не получил травму.
  • Фол, нарушение
    16'
    Ахмед Фати пошел в жесткий отбор в атаку. В итоге наступил он оппоненту на ногу. Рефери зафиксировал нарушение правил. Остановлена снова игра.
  • 15'
    15 минут провели на поле футболисты. Хочется отметить тот факт, что Катар пока активнее действует с мячом, но Узбекистан старается от своего оппонента не отставать.
  • Угловой
    13'
    А вот сейчас точно свой первый угловой подали футболисты Узбекистана. Правда, подачу с левого края на дальнюю штангу нейтрализовав Афиф, сыграв подальше от рамки. 
  • 12'
    Да, первый в матче опасный момент создали катарцы. А вот Узбекистан позволил сопернику разогнать это наступление и довести дело до удачного выстрела. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      11'
      Афиф рванул с мячом в штрафную. Сумел обработать он скачущий мяч, после чего пробил с полулета в ближний угол - Юсупов сумел выручить свою команду! Красота!
    • 10'
      Показывают нам стадион с общего плана. Понятное дело, что, конечно же, фанатов Катара на стадионе больше, учитывая географию турнира, но и тех, кто переживает за Узбекистан, тоже немало. 
    • 9'
      Первый в матче угловой зарабатывает Узбекистан. С левого края готовятся подать мяч в штрафную футболисты гостей. Хотя  нет... Судья поменял свое решение. От ворот после подсказки рефери он показал.
    • 7'
      Афиф упустил мяч за пределы поля сейчас. С правого края хотел уже прострелить футболист в штрафную, но сделал это в тот момент, когда оказался со снарядом за лицевой линией.
    • 6'
      Сильнейшим составом сегодня представлен Узбекистан, но противником является команда хозяев, которая не может опростоволоситься перед своими болельщиками и попытается сыграть достойно. 
    • Офсайд
      5'
      Али Алмоез оказался сейчас в офсайде. Слишком он поторопился, вырвавшись на ворота. Слева увидели офсайд судьи. Боковой слегка припозднился с сигналом главному судье. 
    • 3'
      Спокойно владеет мячом сейчас Узбекистан. На первых минутах встречи гостевой коллектив пытается наладить контроль над мячом, почувствовать друг друга, поле и атмосферу на стадионе.
    • 2'
      Футболисты сборной Катара предстали на поле в бордовых цветах, в то время, как игроки Узбекистана вышли на футбольный газон во всем белом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча Катар - Узбекистан! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Ким Хи Гон (Южная Корея);
      Ассистент: Юн Чэ Ёл (Южная Корея);
      Ассистент: Пак Сан Чон (Южная Корея);
      Резервный: Абдулла Джамали (Кувейт).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках четвертьфинального матча Кубка Азии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Катара и Узбекистана. Встреча состоится в Эль-Хауре, на футбольной арене «Эль-Байт».

      Для вас тестовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 969
    Катар 15.7% (152)
    X 7% (68)
    Узбекистан 77.3% (749)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Катар
    Ничья
    Узбекистан
    2.90
    4.40
    Реклама, fon.bet
    8.30
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Катар 1:0 Узбекистан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Катар 1:0 Узбекистан

    Исход игры
    Катар
    15.7% (154)
    Ничья
    6.9% (68)
    Узбекистан
    77.4% (761)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Катар
    2.8% (28)
    1:1 Ничья
    2.8% (28)
    1:0 Катар
    2.3% (23)
    1:2 Узбекистан
    1.8% (18)
    0:1 Узбекистан
    0.7% (7)
    2:0 Катар
    0.4% (4)
    2:2 Ничья
    0.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Катар
    Узбекистан
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный