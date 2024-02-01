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Стадион: .
Катар
FIFA #58
 
Позже
Узбекистан
FIFA #68
Прогнозы 79
Катар 32.9% (26)
X 13.9% (11)
Узбекистан 53.2% (42)
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Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Узбекистан
3.00
3.10
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3.10
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История личных встреч

Катар
Узбекистан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ТМС
2:0
ОМА
1:0
ОМА
0:1
ММ
3:0
ЧМОМ
5:1
ЧМОМ
0:1
АЧК
0:2
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.25

Среднее время на гол

75
360

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
0.8

Среднее время на гол

30
112

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2
0.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
162

Бомбардиры внутри турнира

Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 4 (1) 1
Аль-Хайдос Хассан 2 0.5
Али Алмоез 1 0.25
Ваад Мохаммед 0 0
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургунбаев Азизбек 2 0.5
Файзуллаев Аббосбек 2 0.5
Сергеев Игорь 1 0.25
Насруллаев Шерзод 1 0.25
Машарипов Джалолиддин 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Диёр Холматов 0 0

Карточки

Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ро-Ро Педро Мигел 2 0
Фати Ахмед 1 0
Алаэльдин Ахмед 1 0
Аль-Рави Бассам 1 0
Мазид Халид Мунир 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусанов Абдукодир 2 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Шукуров Отабек 1 0
Эшмурадов Умар 1 0

Результаты матчей

Катар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Катар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Узбекистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0
Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0
Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0

Результаты матчей

Катар
Узбекистан

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Катар
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
6 Иран
4 Сирия
1 Бахрейн
3 Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
Иордания
Австралия
Южная Корея
Иран
Япония
Катар
Узбекистан
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Япония Уэда Аясэ 4
Палестина Даббаг Одай 3
Иран Тареми Мехди 3
Весь список

Топ нарушителей
Иран Тареми Мехди 1 1
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Катар - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 79
    Катар 32.9% (26)
    X 13.9% (11)
    Узбекистан 53.2% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Катар
    Ничья
    Узбекистан
    3.00
    3.10
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    Прогнозы на матч Катар - Узбекистан

    Исход игры
    Катар
    32.9% (26)
    Ничья
    13.9% (11)
    Узбекистан
    53.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (14)
    Меньше
    60% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68.57% (24)
    Нет
    31.43% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    12.7% (10)
    2:1 Катар
    12.7% (10)
    1:0 Катар
    10.1% (8)
    1:2 Узбекистан
    5.1% (4)
    2:0 Катар
    2.5% (2)
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    Катар
    Узбекистан
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