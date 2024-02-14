Снова угловой на левом фланге заработали краснодарцы. Эдуард Сперцян выполнил навес со стандарта, Йосип Чондрич махнул мимо мяч на выходе, и Джон Кордоба тоже не дотянулся до мяча (только головой) на дальней штанге.

Кайо не лучшим образом действовал на правом фланге обороны. Разыграли комбинацию астанинцы, последовал прострел в центр штрафной площади, и мяч оттуда вынес Михайло Баньяц.

Барнс Осей заработал штрафной удар для "Астаны" на чужой половине поля. Нарушеие правил зафиксировалось со стороны Кади.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! Усуман Камара! Второй лёгкий гол пропускает "Краснодар". Последовал у "Астаны" заброс вперёд с правого полуфланга, и Сергей Волков остался против двоих соперников. Сконцентрировался он на Фабьене Уреге, а Усуман Камара спокойно расстрелял низом владения Матвея Сафонова.

В обороне у "Краснодара" неладные дела творятся. С такой защитой становиться чемпионом очень сложно.

Угловой удар заработал "Краснодар" на правом фланге. Хотят номинальные хозяева реабилитироваться, по-быстрому отыграть хотя был один мяч.

Вскоре ещё одним корнером на правом фланге разжились краснодарцы. Кади разыграл его с партнёром, потом состоялся поперечный пас на Жоау Батчи, а тот в борьбе с соперником упустил мяч за лицевую линию.

20' От Барнса Осея мяч ушёл на угловой. Эдуард Сперцян не подал корнер с левого фланга. Отдал он мяч Кади, чья доставка оказалась заблокирована.

19' Мяч в арбитра попал в центральном круге. Сейчас спорный мяч разыграет рефери. Отдал его судья Черникову типа в рамках fair play.

18' Против Фабьена Уреги много нарушают правила краснодарцы. Кади провинился сейчас таким образом на правом фланге нападения.

17' Полмесяца осталось ещё у клубов РПЛ на товарищеские матчи. А потом наступит пора официальных встреч, возобновится чемпионат России.

16' "Быки" пока не демонстрируют свою фирменную игру. Да и вообще будут ли они к ней стремиться? Для чемпионства вроде же другая нужна, да?

15' Повладела мячом где-то минуту команда "Астана". Ничего опасного не произошло за это время. В итоге аут достался "Краснодару".

14' Не прошла у краснодарцев перспективная передача в атаке на Джона Кордобу. Вскоре Кайо на правом фланге немного сфолил против Фабьена Уреги.