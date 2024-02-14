Тур: 1.
Ход матча
7'
0:1
23'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауНападающий
- Нападающий
-
20 КадиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Урега ФабьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
История личных встреч
Краснодар
Астана
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1
Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1
Астана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астана - Урарту 0:0 Виктория Пльзень - Астана 3:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Астана - ФК Балкани 0:0
Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Астана
Исход игры
Краснодар
88.2% (120)
Ничья
9.6% (13)
Астана
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.96% (76)
Меньше
35.04% (41)
Обе команды забьют
Да
64.96% (76)
Нет
35.04% (41)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
44.9% (61)
1:0 Краснодар
14.7% (20)
2:0 Краснодар
12.5% (17)
2:2 Ничья
4.4% (6)
3:1 Краснодар
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:0 Краснодар
2.9% (4)
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