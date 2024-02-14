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Тур: 1.
Краснодар
0:1
Первый тайм: 28'
Астана
0'
0:1
7' Гол
Томасов Марин
0:2
23' Гол

Ход матча

7'
0:1
Томасов Марин
23'
0:2
Прогнозы 135
Краснодар 88.1% (119)
X 9.6% (13)
Астана 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Астана
4.90
4.20
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5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Краснодар
Астана

История личных встреч

Краснодар
Астана

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1
Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1
Астана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астана - Урарту 0:0 Виктория Пльзень - Астана 3:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Астана - ФК Балкани 0:0
Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2
  • Первый тайм
  • Угловой
    26'
    Вскоре ещё одним корнером на правом фланге разжились краснодарцы. Кади разыграл его с партнёром, потом состоялся поперечный пас на Жоау Батчи, а тот в борьбе с соперником упустил мяч за лицевую линию.
  • Угловой
    25'
    Угловой удар заработал "Краснодар" на правом фланге. Хотят номинальные хозяева реабилитироваться, по-быстрому отыграть хотя был один мяч.
  • 24'
    В обороне у "Краснодара" неладные дела творятся. С такой защитой становиться чемпионом очень сложно. 
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! Усуман Камара!
    Второй лёгкий гол пропускает "Краснодар". Последовал у "Астаны" заброс вперёд с правого полуфланга, и Сергей Волков остался против двоих соперников. Сконцентрировался он на Фабьене Уреге, а Усуман Камара спокойно расстрелял низом владения Матвея Сафонова.
  • Фол, нарушение
    23'
    Барнс Осей заработал штрафной удар для "Астаны" на чужой половине поля. Нарушеие правил зафиксировалось со стороны Кади.
  • 22'
    Кайо не лучшим образом действовал на правом фланге обороны. Разыграли комбинацию астанинцы, последовал прострел в центр штрафной площади, и мяч оттуда вынес Михайло Баньяц.
  • Опасный момент
    21'
    Снова угловой на левом фланге заработали краснодарцы. Эдуард Сперцян выполнил навес со стандарта, Йосип Чондрич махнул мимо мяч на выходе, и Джон Кордоба тоже не дотянулся до мяча (только головой) на дальней штанге.
  • Угловой
    20'
    От Барнса Осея мяч ушёл на угловой. Эдуард Сперцян не подал корнер с левого фланга. Отдал он мяч Кади, чья доставка оказалась заблокирована.
  • Судья
    19'
    Мяч в арбитра попал в центральном круге. Сейчас спорный мяч разыграет рефери. Отдал его судья Черникову типа в рамках fair play.
  • Фол, нарушение
    18'
    Против Фабьена Уреги много нарушают правила краснодарцы. Кади провинился сейчас таким образом на правом фланге нападения.
  • 17'
    Полмесяца осталось ещё у клубов РПЛ на товарищеские матчи. А потом наступит пора официальных встреч, возобновится чемпионат России.
  • 16'
    "Быки" пока не демонстрируют свою фирменную игру. Да и вообще будут ли они к ней стремиться? Для чемпионства вроде же другая нужна, да?
  • 15'
    Повладела мячом где-то минуту команда "Астана". Ничего опасного не произошло за это время. В итоге аут достался "Краснодару".
  • Фол, нарушение
    14'
    Не прошла у краснодарцев перспективная передача в атаке на Джона Кордобу. Вскоре Кайо на правом фланге немного сфолил против Фабьена Уреги.
  • Судья
    13'
    Слишком долго Йосип Чондрич не выбивает мяч в центр поля. Возможно, солнце ему мешает. Арбитр уже свистит и подгоняет голкипера "Астаны". Так можно и жёлтую карточку себе заработать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Диагональный перевод на правый фланг у "Краснодара". Эх, можно было ведь и получше действовать. А то мяч ушёл в аут за боковую линию.
    • 11'
      Понятно, что товарищеские матчи не имеют большого значения с точки зрения результата. Главное для "Краснодара" закончить 30-й тур чемпионата России на первой строчке.
    • 10'
      Масурас у "Астаны" попробовал пройти вперёд по правому флангу и упустил мяч за боковую линию. Аут вбросил Оласа на Алонсо.
    • Угловой
      10'
      Марин Томасов выполнил доставку корнера с левого края. Отбились здесь достаточно легко краснодарцы, опасности тут не возникло.
    • Опасный момент
      9'
      Момент у "Астаны" возникает! Марин Томасов с правого полуфланга прилично пробил в дальний угол. Матвей Сафонов в падении перевёл мяч на угловой.
    • 8'
      Дальним ударом Александр Черников приложился по чужим воротам. Мяч прошёл низом мимо левого угла рамки ворот "Астаны".
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Марин Томасов!
      Кайо с правого фланга отдал передачу назад Сафонову, а тот конкретно напортачил. Матвей попытался сделать пас Хуниору Алонсо, однако мяч был перехвачен, и Томасов направил мяч в пустой створ ворот.
    • Фол, нарушение
      6'
      Теперь уже фол со стороны астанинской команды. Против Михайло Баньяца сейчас нарушение в центральной трети поля.
    • Фол, нарушение
      5'
      Мелкое нарушение в центре поля фиксируется со стороны Александра Черникова. Ничего удивительного здесь нет.
    • 4'
      Рядом со Сперцяном находился Кади, но решил Эдуард навешивать с углового. На ближней штанге была скидка, опасного момента не возникло.
    • Угловой
      3'
      Угловой удалось заработать "Краснодару" на левом фланге, и Эдуард Сперцян движется исполнять это стандартное положение.
    • 2'
      "Краснодар" играет в своей обычной чёрно-зелёной форме, тогда как у "Астаны" стопроцентно жёлтая экипировка.
    • Офсайд
      1'
      Положение "вне игры" фиксируется у астанинской команды. Был длинный заброс вперёд - и образовался офсайд там.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали! Фальстарт был, а через несколько секунд - новый свисток.
    • До матча
    • Судья
      Алибек Сапаев - главный арбитр матча.
    • Команды появляются на поле.
    • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче "Краснодар" встретится с "Астаной". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 135
    Краснодар 88.1% (119)
    X 9.6% (13)
    Астана 2.2% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Астана
    4.90
    4.20
    Реклама, ligastavok.ru
    5.30
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Астана

    Исход игры
    Краснодар
    88.2% (120)
    Ничья
    9.6% (13)
    Астана
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.96% (76)
    Меньше
    35.04% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    64.96% (76)
    Нет
    35.04% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    44.9% (61)
    1:0 Краснодар
    14.7% (20)
    2:0 Краснодар
    12.5% (17)
    2:2 Ничья
    4.4% (6)
    3:1 Краснодар
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    3:0 Краснодар
    2.9% (4)
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