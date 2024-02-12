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Тур: 1.
Краснодар
 
Позже
Астана
Прогнозы 51
Краснодар 90.2% (46)
X 9.8% (5)
Астана 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Астана
1.60
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4.20
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5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Астана

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1
Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1
Астана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астана - Урарту 0:0 Виктория Пльзень - Астана 3:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Астана - ФК Балкани 0:0
Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2024, осталось 2 дня 6 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 51
    Краснодар 90.2% (46)
    X 9.8% (5)
    Астана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Астана
    1.60
    Реклама, fon.bet
    4.20
    Реклама, fon.bet
    5.20
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Краснодар - Астана

    Исход игры
    Краснодар
    92% (46)
    Ничья
    8% (4)
    Астана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (30)
    Меньше
    40% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    62% (31)
    Нет
    38% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    50% (25)
    2:0 Краснодар
    20% (10)
    1:0 Краснодар
    16% (8)
    3:1 Краснодар
    4% (2)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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