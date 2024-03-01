Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
7'
1:0
52'
53'
26
Юсте
Эктор
22
Тангри
Дипак
11
Сингх
Манвир
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
91
Элсинью
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
44 Asish Rai
-
45 Amandeep
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
12 Provat LakraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 ЭлсиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
- Нападающий
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vishal Yadav
-
27 Emil Benny
-
-
-
77 Nikhil Barla
-
Главный тренер: Khalid Jamil
История личных встреч
АТК
Джамшедпур
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Среднее время на гол
64
56
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
81
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|7
|0.44
|Каммингс Джейсон
|6
|0.38
|Садику Армандо
|4
|0.25
|Колако Листон
|2
|0.13
|Сингх Манвир
|2
|0.13
|Самад Сахал
|1
|0.06
|Хэмилл Брендан
|1
|0.06
|Kiyan Nassiri
|1
|0.06
|Hugo Boumous
|1
|0.06
|Тапа Анируд
|1
|0.06
|Тангри Дипак
|1
|0.06
|Asish Rai
|1
|0.06
|Босе Субхасиш
|1
|0.06
|Кауко Йони
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|6
|0.33
|Манзорро Жереми
|5 (1)
|0.28
|Rei Tachikawa
|3
|0.17
|Imran Khan
|2
|0.11
|Sanan Mohammed
|2
|0.11
|Доунгел Семинлен
|1
|0.06
|Сиверио Хавьер
|1
|0.06
|Laldinpuia Pc
|1
|0.06
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.06
|Nikhil Barla
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тангри Дипак
|7
|0
|Юсте Эктор
|2
|1
|Колако Листон
|2
|1
|Asish Rai
|2
|1
|Садику Армандо
|3
|0
|Мартинс Глан
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Kiyan Nassiri
|2
|0
|Каит Вишал
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pratik Chowdhary
|5
|0
|Jitendra Singh
|4
|0
|Стеванович Ален
|3
|0
|Манзорро Жереми
|3
|0
|Доунгел Семинлен
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Чима Даниэль
|2
|0
|Provat Lakra
|2
|0
|Imran Khan
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Элсинью
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Wungngayam Muirang
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Muhammed Uvais
|1
|0
|Sanan Mohammed
|1
|0
|Scott Cooper
|1
|0
Результаты матчей
АТК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
2
АТК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Джамшедпур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
12
7
АТК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Джамшедпур
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
5
42%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
5
56%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
28
22
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
3
11%
3
14%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
5
18%
9
41%
76-90
Пропущено
18
21
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
6
33%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
28%
7
33%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0
АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1
Джамшедпур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3
Результаты матчей
АТК
Джамшедпур
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АТК
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
54
43
36
34
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
116
96
611
510
314
114
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|30 - 15
|35
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|29 - 18
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|26 - 13
|32
|4.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|5.
|16
|8
|5
|3
|22 - 14
|29
|6.
|0:1
|18
|5
|5
|8
|23 - 21
|20
|7.
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|8.
|17
|4
|6
|7
|19 - 18
|18
|9.
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|17 - 24
|17
|11.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|12.
|17
|0
|4
|13
|6 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|20 - 8
|24
|2.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|10 - 10
|15
|6.
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 6
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|8
|0
|1
|7
|1 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 12
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|8.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|10.
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|11.
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|АТК
|Петратос Димитри
|7 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7 (1)
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 5
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|6
|Ист Бенгал
|Souvik Chakraborty
|6