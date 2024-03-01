  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
1:0
Второй тайм: 68'
Джамшедпур
0'
1:0
7' Гол
Петратос Димитри
52' Желтая карточка
Чима Даниэль
53' Желтая карточка
Тангри Дипак

Ход матча

7'
Петратос Димитри
(Сингх Манвир)
1:0
40'
 
Rei Tachikawa
Сиверио Хавьер
40'
 
Ricky Lallawmawma
Wungngayam Muirang
52'
 
Чима Даниэль
53'
Тангри Дипак
 
60'
Тапа Анируд
Тангри Дипак
 
62'
 
Nikhil Barla
Sanan Mohammed
62'
 
Стеванович Ален
Элсинью
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АТК
Ничья
Джамшедпур
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Все Коэффициенты
1
Каит
Вишал
4
Али
Анвар
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
22
Тангри
Дипак
11
Сингх
Манвир
8
Кауко
Йони
16
Abhishek
Suryavanshi
17
Колако
Листон
35
Каммингс
Джейсон
9
Петратос
Димитри
32
Rehenesh
TP
12
Provat
Lakra
24
Pratik
Chowdhary
4
Laldinpuia
Pc
21
Wungngayam
Muirang
15
Sanan
Mohammed
91
Элсинью
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
9
Сиверио
Хавьер
99
Чима
Даниэль
АТК
Джамшедпур

История личных встреч

АТК
Джамшедпур

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
2:3
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
0:1
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
0:3
СИ
3:1
СИ
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Среднее время на гол

64
56

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 7 0.44
Каммингс Джейсон 6 0.38
Садику Армандо 4 0.25
Колако Листон 2 0.13
Сингх Манвир 2 0.13
Самад Сахал 1 0.06
Хэмилл Брендан 1 0.06
Kiyan Nassiri 1 0.06
Hugo Boumous 1 0.06
Тапа Анируд 1 0.06
Тангри Дипак 1 0.06
Asish Rai 1 0.06
Босе Субхасиш 1 0.06
Кауко Йони 0 0
Юсте Эктор 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 6 0.33
Манзорро Жереми 5 (1) 0.28
Rei Tachikawa 3 0.17
Imran Khan 2 0.11
Sanan Mohammed 2 0.11
Доунгел Семинлен 1 0.06
Сиверио Хавьер 1 0.06
Laldinpuia Pc 1 0.06
Амбри Стив 1 (1) 0.06
Nikhil Barla 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тангри Дипак 7 0
Юсте Эктор 2 1
Колако Листон 2 1
Asish Rai 2 1
Садику Армандо 3 0
Мартинс Глан 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Hugo Boumous 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Kiyan Nassiri 2 0
Каит Вишал 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Тапа Анируд 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pratik Chowdhary 5 0
Jitendra Singh 4 0
Стеванович Ален 3 0
Манзорро Жереми 3 0
Доунгел Семинлен 3 0
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Чима Даниэль 2 0
Provat Lakra 2 0
Imran Khan 2 0
Emil Benny 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Rehenesh TP 0 1
Элсинью 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Wungngayam Muirang 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Muhammed Uvais 1 0
Sanan Mohammed 1 0
Scott Cooper 1 0

Результаты матчей

АТК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
2
АТК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Джамшедпур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
7
АТК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Джамшедпур
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
5
42%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
5
56%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

28
22
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
3
11%
3
14%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
5
18%
9
41%
76-90

Пропущено

18
21
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
6
33%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
28%
7
33%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0
АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1
Джамшедпур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3

Результаты матчей

АТК
Джамшедпур

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АТК
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
3
1.5
3
6
3
4
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
6
9
6
1.5
6
11
5
10
2.5
3
14
1
14
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 17 10 5 2 30 - 15 35
2.
АТК
 1:0 16 10 3 3 29 - 18 33
3.
Мумбаи Сити
 16 9 5 2 26 - 13 32
4.
Керала Бластерс
 16 9 2 5 23 - 18 29
5.
Гоа
 16 8 5 3 22 - 14 29
6.
Джамшедпур
 0:1 18 5 5 8 23 - 21 20
7.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
8.
Ист Бенгал
 17 4 6 7 19 - 18 18
9.
Бенгалуру
 17 4 6 7 17 - 26 18
10.
Пенджаб
 16 4 5 7 17 - 24 17
11.
Ченнаин
 16 4 3 9 16 - 26 15
12.
Хайдарабад
 17 0 4 13 6 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
4.
АТК
 1:0 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Бенгалуру
 8 4 3 1 10 - 10 15
6.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ист Бенгал
 9 3 3 3 10 - 6 12
9.
Ченнаин
 7 3 1 3 10 - 10 10
10.
Джамшедпур
 0:1 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Пенджаб
 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Хайдарабад
 8 0 1 7 1 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 1:0 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Гоа
 9 4 4 1 16 - 9 16
3.
Мумбаи Сити
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Джамшедпур
 0:1 10 3 1 6 14 - 12 10
6.
Керала Бластерс
 7 3 0 4 6 - 7 9
7.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
8.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
9.
Ист Бенгал
 8 1 3 4 9 - 12 6
10.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
11.
Хайдарабад
 9 0 3 6 5 - 14 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
АТК Петратос Димитри 7 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 7
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 5
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 6
Ист Бенгал Souvik Chakraborty 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Джамшедпур
1.70
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4.46
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9.00
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АТК
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