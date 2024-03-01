Франко Орозко пробовал было сделать прострел с левого фланга, и мяч попал в прижатую руку Ильи Вахании без последствий в виде назначения пенальти.

Хотя не совсем прижатая была рука у Вахании. Но не стремился он сыграть в гандбол, не видно было у него такого намерения.

Франко Орозко и Илья Вахания теперь сошлись в непосредственном контакте. Нарушил правила игрок "Крыльев Советов" против футболиста "Ростова".

Франко Орозко оказался на газоне в центральном круге и не дождался свистка арбитра о фоле в его адрес. Расстроился новичок "Крыльев", и пошла контратака "Ростова", закончившаяся аутом. Мяч отскочил от Егора Голенкова не в створ, хотя мог в створ.

Выбегает далеко из своих ворот Сергей Песьяков, чтобы опередить Романа Ежова, но у того и так зафиксировано положение "вне игры".

Франко Орозко отметился нарушением правил против Хорена Байрамяна. "Ростов" исполнит штрафной удар на чужой половине с правого фланга.

Хорен Байрамян справа со штрафного подал мяч чётко в руки Ивана Ломаева, а потом в центре поля сфолил против Франко Орозко, вернув тому должок.

Хорен Байрамян с правого фланга попробовал сделать доставку в центр штрафной площади, однако была заблокирована и эта его попытка.

Роналдо поймал мяч на ногу в зоне правого инсайда после накрытого прострела Данила Глебова и внешней стороной стопы неудачно покатил сферу за лицевую линию.

Мяч держится преимущественно на половине поля "Крыльев Советов", которые, напомним, уступают на данный момент в счёте.

Кирилл Щетинин сделал рискованный подкат сзади. Убегавший вперёд Владислав Шитов оказался на газоне. Нарушение правил не зафиксировано.

Мохаммад Мохеби с левой стороны выкатил в центр на линию штрафной площади, Кирилл Щетинин пропустил мяч, а Хорен Байрамян подкинул его над створом.

Угловой на левом фланге заработали "Крылья Советов". После него пытались выбежать в контратаку хозяева, но Роналдо не опередил соперника в центре поля.

Двойная замена происходит в составе ": Денис Якуба и Франко Орозко появляются на поле вместо Сергея Бабкина и Николая Рассказова.

Мохаммаду Мохеби не удалось добиться ничего интересного слева от ворот соперника. Мяч ушёл за лицевую линию, нет никакого опасного момента.

Данил Глебов сделал перехваченный проникающий пас вперёд. Вскоре пошла ответная атака "Крыльев". Из центрального круга Никита Салтыков уже отдал мяч влево, когда от него отмахнулся Умар Сако. Жёлтая карточка новичку "Ростова" в его первом матче за донской клуб 1 марта на первой минуте второго тайма.

Мохаммад Мохеби с левого фланга не смог протиснуться в центр штрафной площади "Крыльев Советов", там Роман Евгеньев хорошо действовал.

Никита Салтыков опасно пробил со средней дистанции. Сергей Песьяков вступил в дело и отразил мяч на угловой.

По угловому с левого и правого фланга исполнили самарцы. Гленн Бейл навесил во втором случае с правой стороны, а Роман Евгеньев пробил гораздо выше створа.

"Ростову" не удаётся сейчас обострить в атаке на левом фланге. Роман Евгеньев из той зоны под слабым прессингом отдаёт пас в центр партнёру.

Николай Рассказов на правом крыле атаки "Крыльев Советов" отдал пас Гленну Бэйлу. Тот выполнил навес на дальнюю штангу, где мяч поймал Сергей Песьяков.

Умар Сако ошибся в передаче на левый фланг на чужой половине поля. Упустила мяч за боковую линию команда из Ростова-на-Дону.

Данил Глебов с левого фланга выполнил доставку к дальней штанге, Хорен Байрамян пробил по воротам, а Юрий Горшков заблокировал эту попытку.

Если "Крылья Советов" по-прежнему интересует борьба за медали, то самарской команде нужно побеждать сегодня, а не терять очки.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. С минимальным счётом "Ростов" выигрывает у "Крыльев Советов" благодаря голу Голенкова.

45' Мохаммад Мохеби подал справа к дальней штанге. Максим Осипенко на линии вратарской выиграл верх у Гленна Бейла и пробил значительно выше створа.

45' +2 минуты к первому тайму.

44' Завтра ещё "Краснодар", например, сыграет. "Рубину" будет противостоять команда Владимира Ивича в Краснодаре.

43' "Ростову" важно не пропустить до перерыва ответный гол. "Крылья", наоборот, стараются уйти от промежуточного поражения к перерыву.

42' Медицинская помощь потребовалась самому Фернандо Костанце.

41' Хорен Байрамян закинул мяч к центральной линии, где Егор Голенков нарушил правила на Фернандо Костанце и получил жёлтую карточку.

40' Николай Рассказов отдал проникающую передачу по правому полуфлангу вперёд для Романа Ежова, который в падении слегка проткнул мяч в руки Сергея Песьякова.

39' Хорен Байрамян пробивал с линии штрафной площадки после заблокированной передачи Роналдо, и попытка Хорена тоже была накрыта. Вскоре Илья Вахания справа забросил в руки Ивана Ломаева.

38' Иван Ломаев далеко выбежал из своих ворот. Егор Голенков пытался выскочить один на один. Удача сопутствовала вратарю "Крыльев Советов".

37' Николай Рассказов оказался в положении "вне игры", прежде чем подал из района правого угла чужой штрафной площадки в верховую борьбу Владиславу Шитову.

36' Кирилл Щетинин на ходу отдал передачу с левого полуфланга на ближний фланг Мохаммаду Мохеби, чей прострел пришёлся на ногу соперника.

35' Максим Осипенко справа подавал в дальнюю часть штрафной площади на Егора Голенкова, а подхватил мяч на фланге Мохаммад Мохеби.

34' У "Крыльев Советов" вроде как больше активности стало в последние минуты. Но оно и понятно, ведь самарская команда стала проигрывать в счёте.

33' Гленн Бейл осуществил подачу корнера гостей с правого фланга, и нормально отбились хозяева в этой ситуации.

33' Владислав Шитов открылся под длинный заброс партнёра по правому полуфлангу. Умар Сако вовремя подскочил куда надо и отправил мяч на угловой.

32' Хорен Байрамян нарушил правила в центральной трети поля против Владислава Шитова, по неосторожности задел ногу соперника.

31' Евгений Чернов сделал подачу с левого фланга, а Егор Голенков по дуге пробил головой. Мяч приземлился в перчатки Ивана Ломаева.

30' Это был первый гол в чемпионате России после зимнего перерыва. Менее получаса играли без единого забитого мяча команды.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЕГОР ГОЛЕНКОВ!

Кирилл Щетинин подал угловой с правого фланга на ближнюю штангу, а Егор Голенков опередил Гленна Бейла и ногой переправил мяч в сетку. "Ростов" повёл в счёте.

28' Подача с левого фланга у "Ростова", потом следует скидка, но не удаётся нанести хозяевам удар по воротам гостей. Чуть позже заброс из глубины идёт на Хорена Байрамяна, который зарабатывает угловой в противоборстве с Фернандо Костанцей.

27' Роман Ежов после офсайда пробил с правого полуфланга, и заблокировал его удар Евгений Чернов. Мяч укатился за лицевую линию. Углового не будет, ибо офсайд зафиксирован у Ежова.

26' Иван Ломаев неудачно вынес мяч из своей штрафной площади, но не получилось у хозяев обратить это себе на пользу.

25' Не удалось Хорену Байрамяну сохранить мяч в поле на правом фланге, и он пнул по нему с досады. Не получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

24' Данил Глебов из глубины набросил мяч в штрафную "Крыльев Советов" в направлении Егора Голенкова, однако перехватили мяч защитники гостей.

23' Гленн Бейл осуществил подачу корнера с левого фланга. Мяч пересёк насквозь штрафную площадь "Ростова", так никого там и не коснувшись.

22' "Крылья Советов" заработали угловой на левом фланге. Наконец-то самарцы подошли к воротам соперников впервые за продолжительное время.

20' Евгений Чернов с левого фланга выкрутил диагональ направо на Хорена Байрамяна, мяч которому не достался. Вскоре нарушением правился отметил Роналдо, чересчур запрессинговавший Романа Ежова.

19' Всё одна и та же картина на футбольном поле. "Ростов" позиционно держит мяч, и оборона "Крыльев Советов" справляется с разрушением в размеренном темпе.

18' Егор Голенков сфолил в атаке на правом фланге против Фернандо Костанцы. Ещё одно нарушение правил в исполнении команды Валерия Карпина.

17' Роналдо прострелил с правой стороны, и от ноги Юрия Горшкова мяч отскочил обратно руку Роналду. Получилось нарушение правил со стороны хозяев.

16' Мохаммад Мохеби не стал сам подавать с левого края, отдал мяч партнёру. Затягивается позиционная атака "Ростова".

15' Владислав Шитов оказался в положении "вне игры", когда ему делалась проникающая передача. Умар Сако в подкате доиграл эпизод до конца.

14' Мохаммад Мохеби на левом полуфланге отдал короткий пас Максиму Осипенко, а тот набросил к противоположному углу вратарской на Роналдо, который скинул мяч самому себе за лицевую линию.

13' Пока на поле наблюдается скучный раскат мяча ростовчанами, напомним, что завтра состоится Дерби двух столиц, где "Зенит" встретится со "Спартаком".

12' Кирилл Щетинин принял мяч на правом фланге половины поля "Крыльев" и отыграл его на свою половину, дальше игровой снаряд был доведён до Сергея Песьякова.

11' Хорен Байрамян осуществил подачу с левого фланга, и Мохаммад Мохеби что-то сделал головой, после чего мяч пошёл несильно и не в направлении створа.

10' "Ростов" владеет инициативой. "Крылья Советов" уже давно не подбирались к чужой штрафной площадке. Хозяева играют по-хозяйски.

9' Кирилл Щетинин выполнил подачу корнера с левого края, Иван Ломаев сыграл на выходе, а на подборе оказался Роналдо без интересного продления.

8' Мохаммад Мохеби прострелил с левого фланга, Роман Евгеньев чуть выбил мяч, и Кирилл Щетинин попал в прижатую руку соперника, от которой мяч отскочил на угловой. Пенальти нет.

7' Евгений Чернов прикладывался с подступов к штрафной площади по летевшему мячу. Очень коряво получилось. Сфера переместилась на правый фланг, и владение осталось у ростовской команды, но ненадолго.

5' Максим Витюгов получил жёлтую карточку. Роналдо отправлялся в контратаку и получил против себя нарушение правил. Арбитр вытащил из кармана "горчичник".

4' Хорен Байрамян выбил мяч на угловой. Гленн Бейл подал корнер с левого фланга, и тут тоже острого момента не возникло.

3' Роман Ежов выполнил проход по левому краю и попытался сделать передачу в центр штрафной площади, но не возникло ничего опасного у ворот "Ростова".

2' "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, а у "Крыльев Советов" белые футболки и тёмные трусы.