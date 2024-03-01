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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ростов
1:0
Второй тайм: 71'
Крылья Советов
0'
3' Желтая карточка
Витюгов Максим
1:0
29' Гол
Голенков Егор
41' Желтая карточка
Голенков Егор
46' Желтая карточка
Сако Умар

Ход матча

3'
 
Витюгов Максим
29'
Голенков Егор
(Щетинин Кирилл)
1:0
41'
Голенков Егор
 
46'
Сако Умар
 
63'
 
Орозко Франко
Рассказов Николай
63'
 
Якуба Денис
Бабкин Сергей
Прогнозы 187
Ростов 63.6% (119)
X 20.3% (38)
Крылья Советов 16% (30)
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История личных встреч

Ростов
Крылья Советов

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

16%
56%
28%
4 победы 14 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.2
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

75
80

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 6 0.32
Осипенко Максим 6 (4) 0.32
Комличенко Николай 3 (1) 0.16
Мохеби Мохаммад 2 0.11
Уткин Даниил 1 0.05
Глебов Данил 1 0.05
Миронов Алексей 1 0.05
Вахания Илья 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Тугарев Роман 1 0.05
Лангович Андрей 1 0.05
Чернов Евгений 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.42
Салтыков Никита 4 0.21
Ежов Роман 3 (1) 0.16
Шитов Владислав 3 0.16
Костанца Фернандо 3 (1) 0.16
Писарский Владимир 3 0.16
Рассказов Николай 2 0.11
Рахманович Амар 2 0.11
Горшков Юрий 2 0.11
Бабкин Сергей 2 0.11
Бейл Гленн 1 0.05
Зотов Георгий 1 0.05
Карпицкий Егор 1 0.05
Хубулов Владимир 1 0.05
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 5 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Акбашев Роман 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Лангович Андрей 0 1
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Комаров Иван 1 0
Сако Умар 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 8 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Витюгов Максим 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6
Ростов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

3
26
Ростов
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
17% (3)
11% (2)
Крылья Советов
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

9
32

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
19%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
5
50%
76-90

Пропущено

10
16
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
4
25%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

8
26
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
5
19%
1-15
3
38%
3
12%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
38%
8
31%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
5
26%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

24
36
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
13%
8
22%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
6
25%
4
11%
31-45
5
21%
1
3%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
6
25%
13
36%
76-90

Пропущено

29
27
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
7
24%
5
19%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1
Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0

Результаты матчей

Ростов
Крылья Советов

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ростов
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
8
1
3
6
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
11
7
3
15
2.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 18 11 5 2 28 - 14 38
2.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 19 8 5 6 36 - 28 29
7.
Рубин
 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 7 7 4 31 - 24 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 1:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 8 1 0 16 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 1:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
7.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
8.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
7.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
9.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 1:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    71'
    Хорен Байрамян справа со штрафного подал мяч чётко в руки Ивана Ломаева, а потом в центре поля сфолил против Франко Орозко, вернув тому должок.
  • Фол, нарушение
    71'
    Франко Орозко отметился нарушением правил против Хорена Байрамяна. "Ростов" исполнит штрафной удар на чужой половине с правого фланга.
  • Офсайд
    70'
    Выбегает далеко из своих ворот Сергей Песьяков, чтобы опередить Романа Ежова, но у того и так зафиксировано положение "вне игры".
  • Судья
    69'
    Франко Орозко оказался на газоне в центральном круге и не дождался свистка арбитра о фоле в его адрес. Расстроился новичок "Крыльев", и пошла контратака "Ростова", закончившаяся аутом. Мяч отскочил от Егора Голенкова не в створ, хотя мог в створ.
  • Фол, нарушение
    67'
    Франко Орозко и Илья Вахания теперь сошлись в непосредственном контакте. Нарушил правила игрок "Крыльев Советов" против футболиста "Ростова".
  • 66'
    Хотя не совсем прижатая была рука у Вахании. Но не стремился он сыграть в гандбол, не видно было у него такого намерения.
  • Судья
    65'
    Франко Орозко пробовал было сделать прострел с левого фланга, и мяч попал в прижатую руку Ильи Вахании без последствий в виде назначения пенальти.
  • 64'
    Мохаммаду Мохеби не удалось добиться ничего интересного слева от ворот соперника. Мяч ушёл за лицевую линию, нет никакого опасного момента.
  • Замена
    63'
    Двойная замена происходит в составе ": Денис Якуба и Франко Орозко появляются на поле вместо Сергея Бабкина и Николая Рассказова.
  • Угловой
    62'
    Угловой на левом фланге заработали "Крылья Советов". После него пытались выбежать в контратаку хозяева, но Роналдо не опередил соперника в центре поля.
  • 60'
    Мохаммад Мохеби с левой стороны выкатил в центр на линию штрафной площади, Кирилл Щетинин пропустил мяч, а Хорен Байрамян подкинул его над створом. 
  • Судья
    59'
    Кирилл Щетинин сделал рискованный подкат сзади. Убегавший вперёд Владислав Шитов оказался на газоне. Нарушение правил не зафиксировано.
  • 58'
    Мяч держится преимущественно на половине поля "Крыльев Советов", которые, напомним, уступают на данный момент в счёте.
  • 57'
    Роналдо поймал мяч на ногу в зоне правого инсайда после накрытого прострела Данила Глебова и внешней стороной стопы неудачно покатил сферу за лицевую линию.
  • 56'
    Хорен Байрамян с правого фланга попробовал сделать доставку в центр штрафной площади, однако была заблокирована и эта его попытка.
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    • 55'
      Если "Крылья Советов" по-прежнему интересует борьба за медали, то самарской команде нужно побеждать сегодня, а не терять очки.
    • 54'
      Данил Глебов с левого фланга выполнил доставку к дальней штанге, Хорен Байрамян пробил по воротам, а Юрий Горшков заблокировал эту попытку.
    • 53'
      Умар Сако ошибся в передаче на левый фланг на чужой половине поля. Упустила мяч за боковую линию команда из Ростова-на-Дону.
    • 52'
      Николай Рассказов на правом крыле атаки "Крыльев Советов" отдал пас Гленну Бэйлу. Тот выполнил навес на дальнюю штангу, где мяч поймал Сергей Песьяков.
    • 51'
      "Ростову" не удаётся сейчас обострить в атаке на левом фланге. Роман Евгеньев из той зоны под слабым прессингом отдаёт пас в центр партнёру.
    • Угловой
      50'
      По угловому с левого и правого фланга исполнили самарцы. Гленн Бейл навесил во втором случае с правой стороны, а Роман Евгеньев пробил гораздо выше створа.
    • Опасный момент
      49'
      Никита Салтыков опасно пробил со средней дистанции. Сергей Песьяков вступил в дело и отразил мяч на угловой.
    • 48'
      Мохаммад Мохеби с левого фланга не смог протиснуться в центр штрафной площади "Крыльев Советов", там Роман Евгеньев хорошо действовал.
    • Желтая карточка
      46'
      Данил Глебов сделал перехваченный проникающий пас вперёд. Вскоре пошла ответная атака "Крыльев". Из центрального круга Никита Салтыков уже отдал мяч влево, когда от него отмахнулся Умар Сако. Жёлтая карточка новичку "Ростова" в его первом матче за донской клуб 1 марта на первой минуте второго тайма.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. С минимальным счётом "Ростов" выигрывает у "Крыльев Советов" благодаря голу Голенкова.
    • Опасный момент
      45'
      Мохаммад Мохеби подал справа к дальней штанге. Максим Осипенко на линии вратарской выиграл верх у Гленна Бейла и пробил значительно выше створа. 
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • 44'
      Завтра ещё "Краснодар", например, сыграет. "Рубину" будет противостоять команда Владимира Ивича в Краснодаре.
    • 43'
      "Ростову" важно не пропустить до перерыва ответный гол. "Крылья", наоборот, стараются уйти от промежуточного поражения к перерыву.
    • Травма, повреждение
      42'
      Медицинская помощь потребовалась самому Фернандо Костанце.
    • Желтая карточка
      41'
      Хорен Байрамян закинул мяч к центральной линии, где Егор Голенков нарушил правила на Фернандо Костанце и получил жёлтую карточку.
    • 40'
      Николай Рассказов отдал проникающую передачу по правому полуфлангу вперёд для Романа Ежова, который в падении слегка проткнул мяч в руки Сергея Песьякова.
    • 39'
      Хорен Байрамян пробивал с линии штрафной площадки после заблокированной передачи Роналдо, и попытка Хорена тоже была накрыта. Вскоре Илья Вахания справа забросил в руки Ивана Ломаева.
    • 38'
      Иван Ломаев далеко выбежал из своих ворот. Егор Голенков пытался выскочить один на один. Удача сопутствовала вратарю "Крыльев Советов".
    • Офсайд
      37'
      Николай Рассказов оказался в положении "вне игры", прежде чем подал из района правого угла чужой штрафной площадки в верховую борьбу Владиславу Шитову.
    • 36'
      Кирилл Щетинин на ходу отдал передачу с левого полуфланга на ближний фланг Мохаммаду Мохеби, чей прострел пришёлся на ногу соперника.
    • 35'
      Максим Осипенко справа подавал в дальнюю часть штрафной площади на Егора Голенкова, а подхватил мяч на фланге Мохаммад Мохеби.
    • 34'
      У "Крыльев Советов" вроде как больше активности стало в последние минуты. Но оно и понятно, ведь самарская команда стала проигрывать в счёте.
    • 33'
      Гленн Бейл осуществил подачу корнера гостей с правого фланга, и нормально отбились хозяева в этой ситуации.
    • Угловой
      33'
      Владислав Шитов открылся под длинный заброс партнёра по правому полуфлангу. Умар Сако вовремя подскочил куда надо и отправил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      32'
      Хорен Байрамян нарушил правила в центральной трети поля против Владислава Шитова, по неосторожности задел ногу соперника.
    • 31'
      Евгений Чернов сделал подачу с левого фланга, а Егор Голенков по дуге пробил головой. Мяч приземлился в перчатки Ивана Ломаева. 
    • 30'
      Это был первый гол в чемпионате России после зимнего перерыва. Менее получаса играли без единого забитого мяча команды.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЕГОР ГОЛЕНКОВ!
      Кирилл Щетинин подал угловой с правого фланга на ближнюю штангу, а Егор Голенков опередил Гленна Бейла и ногой переправил мяч в сетку. "Ростов" повёл в счёте.
    • Угловой
      28'
      Подача с левого фланга у "Ростова", потом следует скидка, но не удаётся нанести хозяевам удар по воротам гостей. Чуть позже заброс из глубины идёт на Хорена Байрамяна, который зарабатывает угловой в противоборстве с Фернандо Костанцей.
    • Офсайд
      27'
      Роман Ежов после офсайда пробил с правого полуфланга, и заблокировал его удар Евгений Чернов. Мяч укатился за лицевую линию. Углового не будет, ибо офсайд зафиксирован у Ежова.
    • 26'
      Иван Ломаев неудачно вынес мяч из своей штрафной площади, но не получилось у хозяев обратить это себе на пользу.
    • Судья
      25'
      Не удалось Хорену Байрамяну сохранить мяч в поле на правом фланге, и он пнул по нему с досады. Не получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
    • 24'
      Данил Глебов из глубины набросил мяч в штрафную "Крыльев Советов" в направлении Егора Голенкова, однако перехватили мяч защитники гостей.
    • 23'
      Гленн Бейл осуществил подачу корнера с левого фланга. Мяч пересёк насквозь штрафную площадь "Ростова", так никого там и не коснувшись.
    • Угловой
      22'
      "Крылья Советов" заработали угловой на левом фланге. Наконец-то самарцы подошли к воротам соперников впервые за продолжительное время.
    • Фол, нарушение
      20'
      Евгений Чернов с левого фланга выкрутил диагональ направо на Хорена Байрамяна, мяч которому не достался. Вскоре нарушением правился отметил Роналдо, чересчур запрессинговавший Романа Ежова.
    • 19'
      Всё одна и та же картина на футбольном поле. "Ростов" позиционно держит мяч, и оборона "Крыльев Советов" справляется с разрушением в размеренном темпе.
    • Фол, нарушение
      18'
      Егор Голенков сфолил в атаке на правом фланге против Фернандо Костанцы. Ещё одно нарушение правил в исполнении команды Валерия Карпина.
    • Фол, нарушение
      17'
      Роналдо прострелил с правой стороны, и от ноги Юрия Горшкова мяч отскочил обратно руку Роналду. Получилось нарушение правил со стороны хозяев.
    • 16'
      Мохаммад Мохеби не стал сам подавать с левого края, отдал мяч партнёру. Затягивается позиционная атака "Ростова".
    • Офсайд
      15'
      Владислав Шитов оказался в положении "вне игры", когда ему делалась проникающая передача. Умар Сако в подкате доиграл эпизод до конца.
    • 14'
      Мохаммад Мохеби на левом полуфланге отдал короткий пас Максиму Осипенко, а тот набросил к противоположному углу вратарской на Роналдо, который скинул мяч самому себе за лицевую линию.
    • Анонс
      13'
      Пока на поле наблюдается скучный раскат мяча ростовчанами, напомним, что завтра состоится Дерби двух столиц, где "Зенит" встретится со "Спартаком".
    • 12'
      Кирилл Щетинин принял мяч на правом фланге половины поля "Крыльев" и отыграл его на свою половину, дальше игровой снаряд был доведён до Сергея Песьякова.
    • 11'
      Хорен Байрамян осуществил подачу с левого фланга, и Мохаммад Мохеби что-то сделал головой, после чего мяч пошёл несильно и не в направлении створа. 
    • 10'
      "Ростов" владеет инициативой. "Крылья Советов" уже давно не подбирались к чужой штрафной площадке. Хозяева играют по-хозяйски.
    • Угловой
      9'
      Кирилл Щетинин выполнил подачу корнера с левого края, Иван Ломаев сыграл на выходе, а на подборе оказался Роналдо без интересного продления. 
    • Судья
      8'
      Мохаммад Мохеби прострелил с левого фланга, Роман Евгеньев чуть выбил мяч, и Кирилл Щетинин попал в прижатую руку соперника, от которой мяч отскочил на угловой. Пенальти нет.
    • 7'
      Евгений Чернов прикладывался с подступов к штрафной площади по летевшему мячу. Очень коряво получилось. Сфера переместилась на правый фланг, и владение осталось у ростовской команды, но ненадолго.
    • Желтая карточка
      5'
      Максим Витюгов получил жёлтую карточку. Роналдо отправлялся в контратаку и получил против себя нарушение правил. Арбитр вытащил из кармана "горчичник".
    • Угловой
      4'
      Хорен Байрамян выбил мяч на угловой. Гленн Бейл подал корнер с левого фланга, и тут тоже острого момента не возникло.
    • 3'
      Роман Ежов выполнил проход по левому краю и попытался сделать передачу в центр штрафной площади, но не возникло ничего опасного у ворот "Ростова".
    • 2'
      "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, а у "Крыльев Советов" белые футболки и тёмные трусы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Голенков Егор получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Щетинин Кирилл сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Голенков Егор бьет в цель!
    • 3'
      Витюгов Максим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 1:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Ростов
    63.6% (119)
    Ничья
    20.3% (38)
    Крылья Советов
    16% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    26.2% (49)
    1:0 Ростов
    15% (28)
    1:1 Ничья
    14.4% (27)
    2:0 Ростов
    4.3% (8)
    2:2 Ничья
    2.1% (4)
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    Ростов
    Крылья Советов
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