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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 67
Ростов 73.1% (49)
X 19.4% (13)
Крылья Советов 7.5% (5)
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Ростов
Крылья Советов

История личных встреч

Ростов
Крылья Советов

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

16%
56%
28%
4 победы 14 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.2
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

75
80

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осипенко Максим 6 (4) 0.33
Голенков Егор 5 0.28
Комличенко Николай 3 (1) 0.17
Мохеби Мохаммад 2 0.11
Уткин Даниил 1 0.06
Глебов Данил 1 0.06
Миронов Алексей 1 0.06
Вахания Илья 1 0.06
Тугарев Роман 1 0.06
Щетинин Кирилл 1 0.06
Лангович Андрей 1 0.06
Чернов Евгений 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.44
Салтыков Никита 4 0.22
Ежов Роман 3 (1) 0.17
Шитов Владислав 3 0.17
Костанца Фернандо 3 (1) 0.17
Писарский Владимир 3 0.17
Рассказов Николай 2 0.11
Рахманович Амар 2 0.11
Горшков Юрий 2 0.11
Бабкин Сергей 2 0.11
Бейл Гленн 1 0.06
Зотов Георгий 1 0.06
Карпицкий Егор 1 0.06
Хубулов Владимир 1 0.06
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 5 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Прохин Данила 3 0
Акбашев Роман 2 0
Голенков Егор 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Лангович Андрей 0 1
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Комаров Иван 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 8 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6
Ростов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

3
26
Ростов
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
17% (3)
11% (2)
Крылья Советов
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

9
32

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
19%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
5
50%
76-90

Пропущено

10
16
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
4
25%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

8
26
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
5
19%
1-15
3
38%
3
12%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
38%
8
31%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
5
26%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

24
36
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
13%
8
22%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
6
25%
4
11%
31-45
5
21%
1
3%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
6
25%
13
36%
76-90

Пропущено

29
27
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
7
24%
5
19%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1
Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0

Результаты матчей

Ростов
Крылья Советов

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ростов
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
8
1
3
6
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
11
7
3
15
2.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 18 11 5 2 28 - 14 38
2.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
Рубин
 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 7 7 4 31 - 24 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
11.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 8 1 0 16 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
7.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 67
    Ростов 73.1% (49)
    X 19.4% (13)
    Крылья Советов 7.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Крылья Советов
    2.95
    3.70
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов

    Исход игры
    Ростов
    73.1% (49)
    Ничья
    19.4% (13)
    Крылья Советов
    7.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (29)
    Меньше
    47.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    35.8% (24)
    1:0 Ростов
    19.4% (13)
    1:1 Ничья
    10.4% (7)
    2:0 Ростов
    7.5% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
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    Ростов
    Крылья Советов
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