Тур: 19. Стадион: Ростов Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Карпин Валерий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ростов
Крылья Советов
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
16%
56%
28%
4 победы 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.2
1.12
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
75
80
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.33
|Голенков Егор
|5
|0.28
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.17
|Мохеби Мохаммад
|2
|0.11
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|Глебов Данил
|1
|0.06
|Миронов Алексей
|1
|0.06
|Вахания Илья
|1
|0.06
|Тугарев Роман
|1
|0.06
|Щетинин Кирилл
|1
|0.06
|Лангович Андрей
|1
|0.06
|Чернов Евгений
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.44
|Салтыков Никита
|4
|0.22
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.17
|Шитов Владислав
|3
|0.17
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.17
|Писарский Владимир
|3
|0.17
|Рассказов Николай
|2
|0.11
|Рахманович Амар
|2
|0.11
|Горшков Юрий
|2
|0.11
|Бабкин Сергей
|2
|0.11
|Бейл Гленн
|1
|0.06
|Зотов Георгий
|1
|0.06
|Карпицкий Егор
|1
|0.06
|Хубулов Владимир
|1
|0.06
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Прохин Данила
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Лангович Андрей
|0
|1
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|8
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ежов Роман
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
6
Ростов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
3
26
Ростов
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
17% (3)
11% (2)
Крылья Советов
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
9
32
Голы по времени матча
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
19%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
5
50%
76-90
Пропущено
10
16
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
4
25%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Забито
8
26
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
5
19%
1-15
3
38%
3
12%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
38%
8
31%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
5
26%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
24
36
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
13%
8
22%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
6
25%
4
11%
31-45
5
21%
1
3%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
6
25%
13
36%
76-90
Пропущено
29
27
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
7
24%
5
19%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1
Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0
Результаты матчей
Ростов
Крылья Советов
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ростов
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
711
117
315
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|28 - 14
|38
|2.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 22
|32
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 24
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 24
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов
Исход игры
Ростов
73.1% (49)
Ничья
19.4% (13)
Крылья Советов
7.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (29)
Меньше
47.27% (26)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
2:1 Ростов
35.8% (24)
1:0 Ростов
19.4% (13)
1:1 Ничья
10.4% (7)
2:0 Ростов
7.5% (5)
2:2 Ничья
4.5% (3)
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