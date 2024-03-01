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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Краковия
0:1
Конец матча
Варта Познань
0'
32' Желтая карточка
Атанасов Яни
0:1
80' Гол
Пржикрыл Томаш
86' Желтая карточка
Ярошински Павел
90'+5
13
Sebastian
Madejski
22
Хосконен
Артту
33
Битри
Энео
3
Сковгор
Андреас
25
Какабадзе
Отар
11
Майгор
Миккел
6
Атанасов
Яни
4
Ярошински
Павел
88
Соколовски
Патрик
9
Кялльман
Беньямин
10
Ракочи
Михал
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
4
Ставропулос
Димитрис
20
Межграни
Мохамед
16
Луиш
Мигел
6
Журавски
Мачей
47
Пржикрыл
Томаш
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
Краковия
3-4-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Краковия
Варта Познань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
ТМК
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.82
0.73

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
123

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 6 0.26
Patryk Makuch 4 0.17
Karol Knap 4 (2) 0.17
Гицэ Вирджил 4 0.17
Ракочи Михал 3 0.13
Атанасов Яни 3 (1) 0.13
Ярошински Павел 3 0.13
Глик Камил 1 0.04
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.3
Журавски Мачей 4 0.17
Савич Стефан V 2 0.09
Луиш Мигел 2 0.09
Пржикрыл Томаш 2 0.09
Купчак Матеуш 2 0.09
Эппель Мартон 2 (1) 0.09
Визингер Дарио 1 0.04
Ставропулос Димитрис 1 0.04
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 6 0
Какабадзе Отар 3 1
Ярошински Павел 4 0
Сковгор Андреас 4 0
Атанасов Яни 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 6 0
Журавски Мачей 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Пржикрыл Томаш 1 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Межграни Мохамед 1 0
Konrad Matuszewski 1 0

Результаты матчей

Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Варта Познань
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
11
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
7
Краковия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Варта Познань
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

19
18

Голы по времени матча

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
10%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
7
33%
5
36%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
5
42%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

29
24
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
3
10%
6
25%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
7
24%
4
17%
76-90

Пропущено

30
26
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
3
10%
3
12%
1-15
3
10%
7
27%
16-30
8
27%
3
12%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
10
33%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0
Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1
Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1

Результаты матчей

Краковия
Варта Познань

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краковия
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
6
6
6
1.5
3
8
2
10
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
14
9
8
15
1.5
8
15
2
21
2.5
1
22
2
21
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 22 10 7 5 34 - 27 37
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 22 9 5 8 29 - 26 32
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Видзев Лодзь
 22 8 4 10 28 - 31 28
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
14.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 21 4 10 7 25 - 28 22
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 22 2 4 16 16 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
6.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
7.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
8.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
6.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Атанасов Яни получил желтую карточку от судьи
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