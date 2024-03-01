Тур: 23. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Щербович Марцин
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаАтанасов Яни
0:1
80' ГолПржикрыл Томаш
86' Желтая карточкаЯрошински Павел
90'+5
Ход матча
32'
80'
0:1
86'
33
Битри
Энео
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Karol Knap
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Краковия
Варта Познань
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.73
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
123
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|6
|0.26
|Patryk Makuch
|4
|0.17
|Karol Knap
|4 (2)
|0.17
|Гицэ Вирджил
|4
|0.17
|Ракочи Михал
|3
|0.13
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.13
|Ярошински Павел
|3
|0.13
|Глик Камил
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.3
|Журавски Мачей
|4
|0.17
|Савич Стефан V
|2
|0.09
|Луиш Мигел
|2
|0.09
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.09
|Купчак Матеуш
|2
|0.09
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.09
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.04
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Сковгор Андреас
|4
|0
|Атанасов Яни
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Межграни Мохамед
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Варта Познань
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
11
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
7
Краковия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Варта Познань
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
10%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
7
33%
5
36%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
5
42%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
29
24
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
3
10%
6
25%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
7
24%
4
17%
76-90
Пропущено
30
26
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
3
10%
3
12%
1-15
3
10%
7
27%
16-30
8
27%
3
12%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
10
33%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0
Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1
Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1
Результаты матчей
Краковия
Варта Познань
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Краковия
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
56
66
38
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
29
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
149
815
815
221
122
221
122
122
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7