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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
Первый тайм: 19'
Аль-Иттихад Джидда
0'
0:1
12' Гол
Канте Н'Голо

Ход матча

12'
0:1
Канте Н'Голо
(Аль-Хавсави Закария)
Прогнозы 128
Аль-Хиляль Эр-Рияд 88.3% (113)
X 7% (9)
Аль-Иттихад Джидда 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Буну
Яссин
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
6
Лоди
Ренан
8
Невеш
Рубен
22
Милинкович-Савич
Сергей
96
Ричард
Майкл
77
Малком
Филипе
29
Аль-Давсари
Салем
11
Аль-Шехри
Салех
1
Аль-Маюф
Абдулла
5
Луис
Фелипе
26
Хегази
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
17
Аль-Сахафи
Марван
12
Аль-Хавсави
Закария
7
Канте
Н'Голо
8
Фабиньо
Энрике
16
Аль-Гамди
Файсал
90
Ромариньо
Рикардо
99
Хамдалла
Абдерразак
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

33 матча

51.5%
27.3%
21.2%
17 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.2%
54.5%
30.3%
5 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

54.5%
39.4%
6.1%
18 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:4
ККАЧ
1:3
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ЛЧА
3:1
ЛЧА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
3:1
SL
1:2
SL
0:0
СА
0:1
ЛЧА
0:1
СА
0:0

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.05
1.13

Среднее время на гол

85
79

Всего голов

46
47

Голов в среднем за матч

1.39
1.42

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

64
63

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 19 (7) 0.86
Малком Филипе 9 0.41
Милинкович-Савич Сергей 9 0.41
Аль-Давсари Салем 9 (2) 0.41
Канно Мохамед 3 0.14
Кулибали Калиду 2 0.09
Аль-Давсари Нассер 2 0.09
Аль-Хамдан Абдулла 2 0.09
Невеш Рубен 1 0.05
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.05
Абдулхамид Сауд 1 0.05
Ричард Майкл 1 0.05
Аль-Шахрани Яссер 1 0.05
Аль-Булаихи Али 1 0.05
Аль-Шехри Салех 1 0.05
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0.05
Неймар 0 0
Аль-Фарадж Салман 0 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 15 (4) 0.68
Бензема Карим 9 (2) 0.41
Коронадо Игор 5 0.23
Ромариньо Рикардо 5 0.23
Канте Н'Голо 2 0.09
Аль-Джамаан Салех 2 0.09
Аль-Хавсави Закария 1 0.05
Жота Серран 1 0.05
Кадеш Хасан 1 0.05
Аль-Гамди Файсал 1 0.05
Бамсауд Ахмед 0 0
Камара Арун 0 0
Аль-Олайан Мадаллах 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Аль-Абуд Абдулрахман 0 0
Аль-Сахафи Марван 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 7 1
Невеш Рубен 5 0
Митрович Александар 4 0
Кулибали Калиду 3 0
Милинкович-Савич Сергей 1 1
Малком Филипе 2 0
Абдулхамид Сауд 2 0
Ричард Майкл 2 0
Буну Яссин 1 0
Аль-Фарадж Салман 1 0
Джахфали Мохаммед 1 0
Аль-Шехри Салех 1 0
Лоди Ренан 1 0
Аль-Тамбакти Хассан 1 0
Аль-Давсари Нассер 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 6 0
Кадеш Хасан 4 0
Аль-Гамди Файсал 4 0
Фабиньо Энрике 2 1
Хавсави Омар 3 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 1
Коронадо Игор 2 0
Аль-Джамаан Салех 2 0
Луис Фелипе 2 0
Фархан Султан 2 0
Аль-Муса Саад 0 1
Канте Н'Голо 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Аль-Шанкити Муханнад 1 0
Бамсауд Ахмед 1 0
Камара Арун 1 0
Альгамди Ахмед 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0
Аль-Шамрани Фарах 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Аль-Иттихад Джидда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

32
18
Аль-Хиляль Эр-Рияд
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Аль-Иттихад Джидда
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

33
23

Голы по времени матча

Забито

31
19
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
2
6%
1
5%
1-15
8
26%
4
21%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
1
3%
3
16%
46-60
4
13%
5
26%
61-75
13
42%
3
16%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
4
13%
3
13%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
6
19%
5
21%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
10
31%
5
21%
76-90

Пропущено

6
21
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
4
67%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
17%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Забито

63
43
26 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
0 Не забивали 3
6
10%
4
9%
1-15
11
17%
8
19%
16-30
9
14%
8
19%
31-45
6
10%
6
14%
46-60
8
13%
9
21%
61-75
23
37%
8
19%
76-90

Пропущено

11
25
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
4
36%
6
24%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
1
9%
5
20%
61-75
3
27%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0
Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

2:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
2
6 раз 55%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:9
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
9
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:9
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
9
1 раз 5%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
9
2
5
6
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9
2
9
4.5
2
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
4
6
5
5
2.5
4
6
3
7
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
1.5
Больше Меньше
13
8
10
11
2.5
7
14
5
16
3.5
3
18
3
18
4.5
3
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:1 22 19 2 1 64 - 11 59
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 22 17 2 3 64 - 30 53
3.
Аль-Ахли Джидда
 21 13 4 4 47 - 23 43
4.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 22 12 4 6 42 - 27 40
5.
Аль-Таавун Бурайда
 22 11 6 5 39 - 27 39
6.
Дамак
 21 8 7 6 36 - 27 31
7.
Аль-Фатех
 21 8 6 7 35 - 29 30
8.
Аль-Иттифак
 21 7 7 7 24 - 24 28
9.
Аль-Фейха
 22 7 7 8 27 - 35 28
10.
Аль-Вахда Мекка
 22 8 3 11 36 - 40 27
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 21 6 6 9 22 - 28 24
12.
Аль-Халидж
 21 6 5 10 24 - 31 23
13.
Аль-Ахдуд
 22 7 2 13 18 - 32 23
14.
Аль-Рияд
 22 6 5 11 20 - 41 23
15.
Аль-Раед Бурайда
 22 5 5 12 27 - 37 20
16.
Аль-Таи
 22 5 3 14 22 - 46 18
17.
Абха
 22 5 3 14 27 - 56 18
18.
Аль-Хазм
 22 2 9 11 25 - 55 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:1 12 10 1 1 32 - 5 31
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 11 8 2 1 30 - 15 26
3.
Аль-Ахли Джидда
 10 7 3 0 16 - 4 24
4.
Аль-Вахда Мекка
 12 6 3 3 27 - 19 21
5.
Аль-Таавун Бурайда
 11 6 2 3 21 - 14 20
6.
Дамак
 10 5 4 1 23 - 12 19
7.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 11 6 1 4 24 - 21 19
8.
Абха
 11 5 2 4 14 - 19 17
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 4 3 3 14 - 11 15
10.
Аль-Ахдуд
 12 5 0 7 11 - 16 15
11.
Аль-Таи
 10 4 1 5 15 - 22 13
12.
Аль-Иттифак
 10 3 4 3 13 - 14 13
13.
Аль-Фатех
 11 3 4 4 17 - 15 13
14.
Аль-Рияд
 11 3 4 4 8 - 13 13
15.
Аль-Халидж
 10 3 3 4 13 - 14 12
16.
Аль-Раед Бурайда
 11 4 0 7 15 - 21 12
17.
Аль-Фейха
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Аль-Хазм
 11 2 2 7 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:1 10 9 1 0 32 - 6 28
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 11 9 0 2 34 - 15 27
3.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 11 6 3 2 18 - 6 21
4.
Аль-Ахли Джидда
 11 6 1 4 31 - 19 19
5.
Аль-Таавун Бурайда
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Аль-Фейха
 11 5 3 3 18 - 18 18
7.
Аль-Фатех
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Аль-Иттифак
 11 4 3 4 11 - 10 15
9.
Дамак
 11 3 3 5 13 - 15 12
10.
Аль-Халидж
 11 3 2 6 11 - 17 11
11.
Аль-Рияд
 11 3 1 7 12 - 28 10
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 2 3 6 8 - 17 9
13.
Аль-Ахдуд
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Аль-Раед Бурайда
 11 1 5 5 12 - 16 8
15.
Аль-Хазм
 11 0 7 4 13 - 22 7
16.
Аль-Вахда Мекка
 10 2 0 8 9 - 21 6
17.
Аль-Таи
 12 1 2 9 7 - 24 5
18.
Абха
 11 0 1 10 13 - 37 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 22 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 19 (5)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 8
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 7
Аль-Халидж Родригеш Иву 8
Аль-Ахдуд Тэнасе Флорин 8
Весь список
  • Текстовая трансляция еще не началась.
    • Прогнозы 128
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 88.3% (113)
    X 7% (9)
    Аль-Иттихад Джидда 4.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Иттихад Джидда
    1.50
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    4.80
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    6.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттихад Джидда

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    88.4% (114)
    Ничья
    7% (9)
    Аль-Иттихад Джидда
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.34% (83)
    Меньше
    29.66% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (90)
    Нет
    23.73% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    46.5% (60)
    2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    12.4% (16)
    3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    11.6% (15)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7% (9)
    1:1 Ничья
    6.2% (8)
    1:2 Аль-Иттихад Джидда
    2.3% (3)
    3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    1.6% (2)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Аль-Иттихад Джидда
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