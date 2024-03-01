Тур: 22. Стадион: Стадион принца Фейсала бин Фахда.
0:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Буну
Яссин
96
Ричард
Майкл
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хегази АхмедЗащитник
-
15 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
33 матча
51.5%
27.3%
21.2%
17 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.2%
54.5%
30.3%
5 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
54.5%
39.4%
6.1%
18 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.86
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.05
1.13
Среднее время на гол
85
79
Всего голов
46
47
Голов в среднем за матч
1.39
1.42
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
64
63
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|19 (7)
|0.86
|Малком Филипе
|9
|0.41
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0.41
|Аль-Давсари Салем
|9 (2)
|0.41
|Канно Мохамед
|3
|0.14
|Кулибали Калиду
|2
|0.09
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0.09
|Аль-Хамдан Абдулла
|2
|0.09
|Невеш Рубен
|1
|0.05
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.05
|Абдулхамид Сауд
|1
|0.05
|Ричард Майкл
|1
|0.05
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.05
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.05
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.05
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0.05
|Неймар
|0
|0
|Аль-Фарадж Салман
|0
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|15 (4)
|0.68
|Бензема Карим
|9 (2)
|0.41
|Коронадо Игор
|5
|0.23
|Ромариньо Рикардо
|5
|0.23
|Канте Н'Голо
|2
|0.09
|Аль-Джамаан Салех
|2
|0.09
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0.05
|Жота Серран
|1
|0.05
|Кадеш Хасан
|1
|0.05
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0.05
|Бамсауд Ахмед
|0
|0
|Камара Арун
|0
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Аль-Абуд Абдулрахман
|0
|0
|Аль-Сахафи Марван
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|7
|1
|Невеш Рубен
|5
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Кулибали Калиду
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|1
|Малком Филипе
|2
|0
|Абдулхамид Сауд
|2
|0
|Ричард Майкл
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Аль-Фарадж Салман
|1
|0
|Джахфали Мохаммед
|1
|0
|Аль-Шехри Салех
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Аль-Тамбакти Хассан
|1
|0
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамдалла Абдерразак
|6
|0
|Кадеш Хасан
|4
|0
|Аль-Гамди Файсал
|4
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|1
|Хавсави Омар
|3
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|1
|Коронадо Игор
|2
|0
|Аль-Джамаан Салех
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Фархан Султан
|2
|0
|Аль-Муса Саад
|0
|1
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|1
|0
|Бамсауд Ахмед
|1
|0
|Камара Арун
|1
|0
|Альгамди Ахмед
|1
|0
|Аль-Сахафи Марван
|1
|0
|Аль-Шамрани Фарах
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Аль-Иттихад Джидда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
32
18
Аль-Хиляль Эр-Рияд
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Аль-Иттихад Джидда
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
33
23
Голы по времени матча
Забито
31
19
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
2
6%
1
5%
1-15
8
26%
4
21%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
1
3%
3
16%
46-60
4
13%
5
26%
61-75
13
42%
3
16%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
4
13%
3
13%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
6
19%
5
21%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
10
31%
5
21%
76-90
Пропущено
6
21
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
4
67%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
17%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Забито
63
43
26 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
0 Не забивали 3
6
10%
4
9%
1-15
11
17%
8
19%
16-30
9
14%
8
19%
31-45
6
10%
6
14%
46-60
8
13%
9
21%
61-75
23
37%
8
19%
76-90
Пропущено
11
25
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
4
36%
6
24%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
1
9%
5
20%
61-75
3
27%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0
Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
2:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
2
6 раз 55%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:9
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
9
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:9
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
9
1 раз 5%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
38
29
29
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
55
46
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
138
1011
714
516
318
318
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|22
|19
|2
|1
|64 - 11
|59
|2.
|22
|17
|2
|3
|64 - 30
|53
|3.
|21
|13
|4
|4
|47 - 23
|43
|4.
|1:0
|22
|12
|4
|6
|42 - 27
|40
|5.
|22
|11
|6
|5
|39 - 27
|39
|6.
|21
|8
|7
|6
|36 - 27
|31
|7.
|21
|8
|6
|7
|35 - 29
|30
|8.
|21
|7
|7
|7
|24 - 24
|28
|9.
|22
|7
|7
|8
|27 - 35
|28
|10.
|22
|8
|3
|11
|36 - 40
|27
|11.
|21
|6
|6
|9
|22 - 28
|24
|12.
|21
|6
|5
|10
|24 - 31
|23
|13.
|22
|7
|2
|13
|18 - 32
|23
|14.
|22
|6
|5
|11
|20 - 41
|23
|15.
|22
|5
|5
|12
|27 - 37
|20
|16.
|22
|5
|3
|14
|22 - 46
|18
|17.
|22
|5
|3
|14
|27 - 56
|18
|18.
|22
|2
|9
|11
|25 - 55
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|10
|1
|1
|32 - 5
|31
|2.
|11
|8
|2
|1
|30 - 15
|26
|3.
|10
|7
|3
|0
|16 - 4
|24
|4.
|12
|6
|3
|3
|27 - 19
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|23 - 12
|19
|7.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|24 - 21
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|14 - 19
|17
|9.
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|12
|5
|0
|7
|11 - 16
|15
|11.
|10
|4
|1
|5
|15 - 22
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|14.
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|16.
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|17.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|9
|1
|0
|32 - 6
|28
|2.
|11
|9
|0
|2
|34 - 15
|27
|3.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 6
|21
|4.
|11
|6
|1
|4
|31 - 19
|19
|5.
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|12 - 28
|10
|12.
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|15.
|11
|0
|7
|4
|13 - 22
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|9 - 21
|6
|17.
|12
|1
|2
|9
|7 - 24
|5
|18.
|11
|0
|1
|10
|13 - 37
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|22 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|19 (5)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|15 (2)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 8
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 7
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|8
|Аль-Ахдуд
|Тэнасе Флорин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
88.4% (114)
Ничья
7% (9)
Аль-Иттихад Джидда
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (83)
Меньше
29.66% (35)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
46.5% (60)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
12.4% (16)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
11.6% (15)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7% (9)
1:1 Ничья
6.2% (8)
1:2 Аль-Иттихад Джидда
2.3% (3)
3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.6% (2)
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