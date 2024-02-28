Тур: 22. Стадион: Стадион принца Фейсала бин Фахда.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
33 матча
51.5%
27.3%
21.2%
17 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.2%
54.5%
30.3%
5 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
54.5%
39.4%
6.1%
18 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.86
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.05
1.13
Среднее время на гол
85
79
Всего голов
46
47
Голов в среднем за матч
1.39
1.42
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
64
63
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|19 (7)
|0.9
|Малком Филипе
|9
|0.43
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0.43
|Аль-Давсари Салем
|9 (2)
|0.43
|Канно Мохамед
|3
|0.14
|Кулибали Калиду
|2
|0.1
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0.1
|Аль-Хамдан Абдулла
|2
|0.1
|Невеш Рубен
|1
|0.05
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.05
|Абдулхамид Сауд
|1
|0.05
|Ричард Майкл
|1
|0.05
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.05
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.05
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.05
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0.05
|Неймар
|0
|0
|Аль-Фарадж Салман
|0
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|15 (4)
|0.71
|Бензема Карим
|9 (2)
|0.43
|Коронадо Игор
|5
|0.24
|Ромариньо Рикардо
|5
|0.24
|Аль-Джамаан Салех
|2
|0.1
|Канте Н'Голо
|1
|0.05
|Жота Серран
|1
|0.05
|Кадеш Хасан
|1
|0.05
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0.05
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0.05
|Бамсауд Ахмед
|0
|0
|Камара Арун
|0
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Аль-Абуд Абдулрахман
|0
|0
|Аль-Сахафи Марван
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|7
|1
|Невеш Рубен
|5
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Кулибали Калиду
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|1
|Малком Филипе
|2
|0
|Абдулхамид Сауд
|2
|0
|Ричард Майкл
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Аль-Фарадж Салман
|1
|0
|Джахфали Мохаммед
|1
|0
|Аль-Шехри Салех
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Аль-Тамбакти Хассан
|1
|0
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамдалла Абдерразак
|6
|0
|Кадеш Хасан
|4
|0
|Аль-Гамди Файсал
|4
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|1
|Хавсави Омар
|3
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|1
|Коронадо Игор
|2
|0
|Аль-Джамаан Салех
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Фархан Султан
|2
|0
|Аль-Муса Саад
|0
|1
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|1
|0
|Бамсауд Ахмед
|1
|0
|Камара Арун
|1
|0
|Альгамди Ахмед
|1
|0
|Аль-Сахафи Марван
|1
|0
|Аль-Шамрани Фарах
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Аль-Иттихад Джидда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
32
18
Аль-Хиляль Эр-Рияд
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Аль-Иттихад Джидда
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
33
23
Голы по времени матча
Забито
31
19
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
2
6%
1
5%
1-15
8
26%
4
21%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
1
3%
3
16%
46-60
4
13%
5
26%
61-75
13
42%
3
16%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
4
13%
3
13%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
6
19%
5
21%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
10
31%
5
21%
76-90
Пропущено
6
21
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
4
67%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
17%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Забито
63
43
26 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
0 Не забивали 3
6
10%
4
9%
1-15
11
17%
8
19%
16-30
9
14%
8
19%
31-45
6
10%
6
14%
46-60
8
13%
9
21%
61-75
23
37%
8
19%
76-90
Пропущено
11
25
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
4
36%
6
24%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
1
9%
5
20%
61-75
3
27%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Навбахор - Аль-Иттихад Джидда 0:0
Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
2:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
2
6 раз 55%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:9
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
9
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:9
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
9
1 раз 5%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
38
29
29
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
55
46
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
138
1011
714
516
318
318
318
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|22 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|19 (5)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|15 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|13 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 8
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 7
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|8
|Аль-Ахдуд
|Тэнасе Флорин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
93.5% (43)
Ничья
4.3% (2)
Аль-Иттихад Джидда
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
39.1% (18)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
15.2% (7)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
15.2% (7)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
15.2% (7)
3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
4.3% (2)
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