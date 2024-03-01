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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Герта
2:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
17' Гол
Табакович Харис
21' Желтая карточка
Баркок Аймен
2:0
45' Гол
Табакович Харис
54' Желтая карточка
Зандер Филипп
65' Желтая карточка
Резе Фабиан
69' Желтая карточка
Меес Джошуа
74' Желтая карточка
Эррас Патрик
2:1
81' Гол
Порат Финн
90' Желтая карточка
Marten Winkler
2:2
90' Пенальти
Беккер Тимо
90'+11

Ход матча

17'
Табакович Харис
1:0
21'
Баркок Аймен
 
45'
Табакович Харис
2:0
46'
 
Niklas Niehoff
Nicolai Remberg
46'
 
Бернхардссон Александер
Матино Сюто
54'
 
Зандер Филипп
62'
Дуджак Джереми
Баркок Аймен
 
62'
Превляк Смаил
Маза Ибрагим
 
65'
Резе Фабиан
 
68'
 
Роте Том
Коменда Марко
68'
 
Шульц Марвин
Зандер Филипп
69'
 
Меес Джошуа
72'
Marten Winkler
Дардаи Палко
 
74'
 
Эррас Патрик
77'
 
Фридьонссон Хольмберт
Холтби Льюис
81'
2:1
Порат Финн
90'
Marten Winkler
 
90'
Шерхант Дерри
Резе Фабиан
 
90'
2:2
Беккер Тимо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 12
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 313 Количество передач 661
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
37
Ляйстнер
Тони
6
Карбовник
Михал
18
Баркок
Аймен
41
Клеменс
Паскаль
27
Дардаи
Палко
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
3
Коменда
Марко
8
Порат
Финн
16
Зандер
Филипп
22
Nicolai
Remberg
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
27
Меес
Джошуа
Герта
4-2-3-1
Хольштайн Киль
4-3-1-2

История личных встреч

Герта
Хольштайн Киль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
2:3
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 13 (1) 0.54
Резе Фабиан 6 (2) 0.25
Нидерлехнер Флориан 6 0.25
Превляк Смаил 4 0.17
Кенни Джонджо 3 0.13
Кемпф Марк-Оливер 3 0.13
Marten Winkler 2 0.08
Дардаи Палко 2 0.08
Шерхант Дерри 2 0.08
Бухалакис Андреас 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 8 (3) 0.33
Пихлер Бенедикт 7 0.29
Арп Янн-Фите 5 0.21
Порат Финн 4 0.17
Беккер Тимо 4 0.17
Матино Сюто 3 (1) 0.13
Холтби Льюис 2 0.08
Роте Том 2 0.08
Стернер Йонас 2 0.08
Шульц Марвин 1 0.04
Зандер Филипп 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Бернхардссон Александер 1 0.04
Nicolai Remberg 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Кенни Джонджо 4 0
Дордой Мартон 4 0
Marten Winkler 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 6 0
Зандер Филипп 5 0
Роте Том 5 0
Шульц Марвин 3 1
Порат Финн 4 0
Nicolai Remberg 4 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Хольштайн Киль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
4
Герта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Хольштайн Киль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

12
16
Герта
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Хольштайн Киль
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

26
20
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
12%
1
5%
1-15
4
15%
6
30%
16-30
8
31%
3
15%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
2
8%
3
15%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
5
26%
7
29%
29%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
2
11%
3
13%
76-90

Пропущено

23
22
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
8
35%
2
9%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
22%
6
27%
76-90

Забито

45
44
25 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
5
11%
2
5%
1-15
7
16%
10
23%
16-30
13
29%
8
18%
31-45
8
18%
13
30%
30%
46-60
8
18%
5
11%
61-75
4
9%
6
14%
76-90

Пропущено

35
32
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
3
9%
5
16%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
12
34%
4
13%
46-60
4
11%
7
22%
61-75
8
23%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1

Результаты матчей

Герта
Хольштайн Киль

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Герта
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
4
1.5
8
4
5
6
2.5
4
8
2
9
3.5
1
11
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
5
6
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
22
1
13
10
1.5
13
10
7
16
2.5
7
16
3
20
3.5
2
21
2
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
5.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
6.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
7.
Фортуна
 23 10 6 7 48 - 32 36
8.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
9.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
12.
Нюрнберг
 23 8 6 9 32 - 42 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
17.
Ганза
 23 6 4 13 22 - 38 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
4.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
5.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
6.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
7.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
11.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
12.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
13.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
14.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
15.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
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    • 46'
      Николай Ремберг уходит с поля. Никлас Нихофф выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Табакович Харис бьет в цель!
    • 21'
      Баркок Аймен получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Табакович Харис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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