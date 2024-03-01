Тур: 24. Стадион: Олимпиаштадион.
2:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолТабакович Харис
21' Желтая карточкаБаркок Аймен
2:0
45' ГолТабакович Харис
54' Желтая карточкаЗандер Филипп
65' Желтая карточкаРезе Фабиан
69' Желтая карточкаМеес Джошуа
74' Желтая карточкаЭррас Патрик
2:1
81' ГолПорат Финн
90' Желтая карточкаMarten Winkler
2:2
90' ПенальтиБеккер Тимо
90'+11
Ход матча
17'
1:0
21'
45'
2:0
54'
65'
69'
74'
81'
2:1
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
313 Количество передач 661
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
44
Гехтер
Линус
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
27
Меес
Джошуа
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Tim Hoffmann
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
-
27 Меес ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роте ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Герта
Хольштайн Киль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|13 (1)
|0.54
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.25
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.25
|Превляк Смаил
|4
|0.17
|Кенни Джонджо
|3
|0.13
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.13
|Marten Winkler
|2
|0.08
|Дардаи Палко
|2
|0.08
|Шерхант Дерри
|2
|0.08
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Клеменс Паскаль
|1
|0.04
|Маза Ибрагим
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|8 (3)
|0.33
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.29
|Арп Янн-Фите
|5
|0.21
|Порат Финн
|4
|0.17
|Беккер Тимо
|4
|0.17
|Матино Сюто
|3 (1)
|0.13
|Холтби Льюис
|2
|0.08
|Роте Том
|2
|0.08
|Стернер Йонас
|2
|0.08
|Шульц Марвин
|1
|0.04
|Зандер Филипп
|1
|0.04
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Бернхардссон Александер
|1
|0.04
|Nicolai Remberg
|1
|0.04
|Niklas Niehoff
|1
|0.04
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Кенни Джонджо
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Marten Winkler
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|6
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Роте Том
|5
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Порат Финн
|4
|0
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Хольштайн Киль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
4
Герта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Хольштайн Киль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
12
16
Герта
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Хольштайн Киль
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
26
20
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
12%
1
5%
1-15
4
15%
6
30%
16-30
8
31%
3
15%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
2
8%
3
15%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
5
26%
7
29%
29%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Пропущено
23
22
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
8
35%
2
9%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
22%
6
27%
76-90
Забито
45
44
25 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
5
11%
2
5%
1-15
7
16%
10
23%
16-30
13
29%
8
18%
31-45
8
18%
13
30%
30%
46-60
8
18%
5
11%
61-75
4
9%
6
14%
76-90
Пропущено
35
32
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
3
9%
5
16%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
12
34%
4
13%
46-60
4
11%
7
22%
61-75
8
23%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Результаты матчей
Герта
Хольштайн Киль
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Герта
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
74
84
56
48
29
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
56
210
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
221
1310
1310
716
716
320
221
221
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8