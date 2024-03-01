Тур: 24. Стадион: Фелтинс-Арена.
3:1
Конец матча
0'
1:0
44' ГолYusuf Kabadayi
45' Желтая карточкаСоппи Брэндон
51' Желтая карточкаYusuf Kabadayi
2:0
73' ГолYusuf Kabadayi
79' Желтая карточкаЧурлинов Дарко
2:1
89' ГолСаад Элиас
3:1
90' ГолКараман Кенан
90'+9
Ход матча
44'
1:0
45'
51'
63'
73'
2:0
79'
89'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
9 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
329 Количество передач 441
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
23
Треу
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ласм БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Санкт-Паули
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|7 (1)
|0.29
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.17
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.13
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.13
|Ласм Бриан
|3
|0.13
|Оуведжан Томас
|2
|0.08
|Каминьски Марцин
|2
|0.08
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Форсан Эудраого
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Keke Topp
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|12 (3)
|0.5
|Саад Элиас
|7
|0.29
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.25
|Афолайян Оладапо
|6
|0.25
|Ирвайн Джексон
|3
|0.13
|Меткалф Коннор
|3
|0.13
|Смит Эрик
|1
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Салиакас Манолис
|1
|0.04
|Треу Филипп
|1
|0.04
|Рицка Ларс
|1
|0.04
|Бухальфа Карло
|1
|0.04
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Чурлинов Дарко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|5
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
4
4
Шальке 04
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Санкт-Паули
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
27
0
Упущенные победы
5
23
Шальке 04
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
33
8
Упущенные победы
9
27
Голы по времени матча
Забито
19
19
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
5%
3
16%
1-15
2
11%
6
32%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
7
37%
2
11%
61-75
4
21%
1
5%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
7
54%
76-90
Забито
15
23
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
5
33%
2
9%
61-75
3
20%
7
30%
76-90
Пропущено
29
10
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
2
7%
0
0%
1-15
7
24%
3
30%
16-30
4
14%
2
20%
31-45
7
24%
4
40%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
21%
1
10%
76-90
Забито
34
42
10 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
1
3%
7
17%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
5
15%
8
19%
46-60
12
35%
4
10%
61-75
7
21%
8
19%
76-90
Пропущено
45
23
21 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 16
4
9%
2
9%
1-15
11
24%
3
13%
16-30
6
13%
2
9%
31-45
11
24%
5
22%
46-60
5
11%
3
13%
61-75
8
18%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0
Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Результаты матчей
Шальке 04
Санкт-Паули
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
5:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
56
75
47
48
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
48
74
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
185
914
149
617
617
221
320
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8