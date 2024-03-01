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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Шальке 04
3:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
44' Гол
Yusuf Kabadayi
45' Желтая карточка
Соппи Брэндон
51' Желтая карточка
Yusuf Kabadayi
2:0
73' Гол
Yusuf Kabadayi
79' Желтая карточка
Чурлинов Дарко
2:1
89' Гол
Саад Элиас
3:1
90' Гол
Караман Кенан
90'+9

Ход матча

12'
 
Джигала Адам
Смит Эрик
44'
Yusuf Kabadayi
(Оуведжан Томас)
1:0
45'
Соппи Брэндон
 
46'
 
Эггештайн Йоханнес
Кемляйн Алеша
51'
Yusuf Kabadayi
 
62'
 
Саад Элиас
Меткалф Коннор
63'
Keke Topp
Ласм Бриан
 
70'
Бруннер Седрик
Соппи Брэндон
 
73'
Yusuf Kabadayi
2:0
78'
Чурлинов Дарко
Yusuf Kabadayi
 
79'
Чурлинов Дарко
 
85'
 
Альберс Андреас
Валь Хауке
89'
2:1
Саад Элиас
(Эггештайн Йоханнес)
90'
Караман Кенан
(Keke Topp)
3:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 9 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 329 Количество передач 441
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Мюллер
Мариус
21
Соппи
Брэндон
26
Калаш
Томаш
5
Мёркин
Дерри
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
17
Yusuf
Kabadayi
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
11
Ласм
Бриан
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
36
Кемляйн
Алеша
7
Ирвайн
Джексон
23
Треу
Филипп
24
Меткалф
Коннор
10
Хартель
Марсель
17
Афолайян
Оладапо
Шальке 04
4-3-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Шальке 04
Санкт-Паули

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:1
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
2:1
Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 7 (1) 0.29
Yusuf Kabadayi 4 0.17
Теродде Симон 3 (1) 0.13
Полтер Себастьян 3 (1) 0.13
Ласм Бриан 3 0.13
Оуведжан Томас 2 0.08
Каминьски Марцин 2 0.08
Мёркин Дерри 1 0.04
Зегуйн Пауль 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Мор Тобиас 1 0.04
Темпельман Лино 1 0.04
Форсан Эудраого 1 0.04
Латца Данни 1 0.04
Дрекслер Доминик 1 0.04
Калаш Томаш 1 0.04
Чурлинов Дарко 1 0.04
Keke Topp 1 0.04
Шалленберг Рон 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 12 (3) 0.5
Саад Элиас 7 0.29
Эггештайн Йоханнес 6 0.25
Афолайян Оладапо 6 0.25
Ирвайн Джексон 3 0.13
Меткалф Коннор 3 0.13
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Салиакас Манолис 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Рицка Ларс 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 4 0
Yusuf Kabadayi 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Чурлинов Дарко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 5 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 4 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

4
4
Шальке 04
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Санкт-Паули
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

27
0

Упущенные победы

5
23
Шальке 04
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

33
8

Упущенные победы

9
27

Голы по времени матча

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
5%
3
16%
1-15
2
11%
6
32%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
7
37%
2
11%
61-75
4
21%
1
5%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
7
54%
76-90

Забито

15
23
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
5
33%
2
9%
61-75
3
20%
7
30%
76-90

Пропущено

29
10
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
2
7%
0
0%
1-15
7
24%
3
30%
16-30
4
14%
2
20%
31-45
7
24%
4
40%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
21%
1
10%
76-90

Забито

34
42
10 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
1
3%
7
17%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
5
15%
8
19%
46-60
12
35%
4
10%
61-75
7
21%
8
19%
76-90

Пропущено

45
23
21 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 16
4
9%
2
9%
1-15
11
24%
3
13%
16-30
6
13%
2
9%
31-45
11
24%
5
22%
46-60
5
11%
3
13%
61-75
8
18%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0
Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3

Результаты матчей

Шальке 04
Санкт-Паули

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
5:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
7
5
4
7
2.5
4
8
2
9
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
7
4
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
18
5
9
14
1.5
14
9
6
17
2.5
6
17
2
21
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
5.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
6.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
7.
Фортуна
 23 10 6 7 48 - 32 36
8.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
9.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
12.
Нюрнберг
 23 8 6 9 32 - 42 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
17.
Ганза
 23 6 4 13 22 - 38 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
4.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
5.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
6.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
7.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
11.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
12.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
13.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
14.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
15.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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