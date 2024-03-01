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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Мидтьюлланн
1:0
Второй тайм: 65'
Копенгаген
0'
1:0
34' Гол
Соренсен Мадс Бек
1:0
52' Не забитый пенальти
Гуэ-Сон Чо
63' Желтая карточка
Фальк Расмус

Ход матча

29'
 
Ларссон Джордан
Классон Виктор
34'
Соренсен Мадс Бек
(Серенсен Оливер)
1:0
46'
 
Дикс Кевин
Мелинг Биргер
46'
 
Бардгджи Руни
Хёйлунн Оскар
52'
Гуэ-Сон Чо
1:0
58'
Шарлес
Рёмер Андре
 
63'
 
Фальк Расмус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 244 Количество передач 197
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Копенгаген
3.00
3.80
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7.40
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Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
13
Габриэль
Адам
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
24
Серенсен
Оливер
2
Рёмер
Андре
37
Гигович
Армин
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
9
Брюнхильдсен
Ола
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
24
Мелинг
Биргер
8
Маттссон
Магнус
33
Фальк
Расмус
39
Хёйлунн
Оскар
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Мидтьюлланн
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Копенгаген

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.7%
32.1%
7.2%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
17.9%
3.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

56 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
24 победы 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

30.4%
39.3%
30.3%
17 побед 22 ничьи 17 побед

Второй тайм

39.3%
23.2%
37.5%
22 победы 13 ничьих 21 победа

История матчей

К
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
4:2
СД
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
4:0
СД
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.93
1.24

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.26

Среднее время на гол

48
71

Всего голов

106
70

Голов в среднем за матч

1.89
1.25

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
44
Больше 79%
Меньше 21%
12
34
Больше 61%
Меньше 39%
22
24
Больше 43%
Меньше 57%
32
13
Больше 23%
Меньше 77%
43
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 9 (4) 0.45
Франкулино 6 0.3
Серенсен Оливер 4 0.2
Брюнхильдсен Ола 4 0.2
Осорио Дарио 4 0.2
Далсгор Хенрик 2 0.1
Симсир Араль 2 0.1
Шарлес 2 0.1
Габриэль Адам 1 0.05
Han-Beom Lee 1 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Соренсен Мадс Бек 1 0.05
Паулиньо VI 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.35
Эльюнусси Мохамед 5 0.25
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.25
Ачури Мохамед Элиас 4 0.2
Классон Виктор 4 0.2
Оскарссон Орри 3 0.15
Фальк Расмус 2 0.1
Лерагер Лукас 2 0.1
Ларссон Джордан 2 0.1
Дикс Кевин 1 0.05
Фрохолдт Виктор 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Маттссон Магнус 1 0.05
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.05
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Серенсен Оливер 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гогорза Микель 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

3
4
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Копенгаген
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

18
16
Мидтьюлланн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Копенгаген
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
5
29%
29%
5
23%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
6
27%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

20
18
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
5
28%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
30%
3
17%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

37
40
11 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
1
3%
7
18%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
4
11%
3
8%
31-45
11
30%
30%
8
20%
46-60
7
19%
7
18%
61-75
8
22%
10
25%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
2
9%
8
40%
61-75
7
30%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1
Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Копенгаген
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1
Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Копенгаген

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
3
1.5
6
4
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5
2
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
7
2
3
7
2.5
4
5
2
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
17
2
13
6
1.5
13
6
4
15
2.5
6
13
3
16
3.5
3
16
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:0 20 13 3 4 38 - 23 42
2.
Брондбю
 19 12 4 3 37 - 17 40
3.
Копенгаген
 0:1 20 12 3 5 39 - 22 39
4.
Норшелланн
 19 8 6 5 29 - 18 30
5.
АГФ Орхус
 19 7 8 4 23 - 20 29
6.
Силькеборг
 19 8 3 8 26 - 24 27
7.
Раннерс
 19 5 7 7 22 - 32 22
8.
Оденсе
 19 5 5 9 23 - 29 20
9.
Люнгбю
 19 5 5 9 23 - 31 20
10.
Виборг
 19 5 5 9 20 - 33 20
11.
Вайле
 19 4 6 9 18 - 21 18
12.
Видовре
 19 1 5 13 12 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:0 10 7 2 1 18 - 7 23
2.
Брондбю
 9 6 1 2 18 - 8 19
3.
Копенгаген
 0:1 10 6 1 3 18 - 9 19
4.
Норшелланн
 9 5 3 1 16 - 7 18
5.
Силькеборг
 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Виборг
 9 4 3 2 13 - 12 15
7.
АГФ Орхус
 9 4 2 3 12 - 13 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 10 0 2 8 7 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Копенгаген
 0:1 10 6 2 2 21 - 13 20
3.
Мидтьюлланн
 1:0 10 6 1 3 20 - 16 19
4.
Оденсе
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
АГФ Орхус
 10 3 6 1 11 - 7 15
6.
Норшелланн
 10 3 3 4 13 - 11 12
7.
Силькеборг
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Раннерс
 9 2 3 4 12 - 17 9
9.
Люнгбю
 10 2 1 7 8 - 19 7
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
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    Мидтьюлланн
    Ничья
    Копенгаген
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