Тур: 20. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 11836 Главный судья: Sandi Putros
2:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолСоренсен Мадс Бек
1:0
52' Не забитый пенальтиГуэ-Сон Чо
62' Желтая карточкаФальк Расмус
2:0
90' ГолОсорио Дарио
90'+7
Ход матча
34'
52'
1:0
57'
62'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
244 Количество передач 197
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Франкулино
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Копенгаген
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.7%
32.1%
7.2%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
17.9%
3.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
56 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
24 победы 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
30.4%
39.3%
30.3%
17 побед 22 ничьи 17 побед
Второй тайм
39.3%
23.2%
37.5%
22 победы 13 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.93
1.24
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.26
Среднее время на гол
48
71
Всего голов
106
70
Голов в среднем за матч
1.89
1.25
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
44
Больше 79%
Меньше 21%
12
34
Больше 61%
Меньше 39%
22
24
Больше 43%
Меньше 57%
32
13
Больше 23%
Меньше 77%
43
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|9 (4)
|0.45
|Франкулино
|6
|0.3
|Осорио Дарио
|5
|0.25
|Серенсен Оливер
|4
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.2
|Далсгор Хенрик
|2
|0.1
|Симсир Араль
|2
|0.1
|Шарлес
|2
|0.1
|Габриэль Адам
|1
|0.05
|Han-Beom Lee
|1
|0.05
|Ингасон Сверрир
|1
|0.05
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.05
|Паулиньо VI
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.35
|Эльюнусси Мохамед
|5
|0.25
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.25
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.2
|Классон Виктор
|4
|0.2
|Оскарссон Орри
|3
|0.15
|Фальк Расмус
|2
|0.1
|Лерагер Лукас
|2
|0.1
|Ларссон Джордан
|2
|0.1
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Маттссон Магнус
|1
|0.05
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.05
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Серенсен Оливер
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
3
4
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Копенгаген
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
18
16
Мидтьюлланн
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Копенгаген
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
5%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
5
26%
5
23%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
4
21%
6
27%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Забито
20
18
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
5
28%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
30%
3
17%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
5
25%
4
22%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
39
40
12 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
1
3%
7
18%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
11
28%
8
20%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
9
23%
10
25%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
2
9%
8
36%
61-75
7
30%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1
Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Копенгаген
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1
Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Копенгаген
Точный счет
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 50%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
64
19
28
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
73
73
37
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
173
146
137
416
614
317
317
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6