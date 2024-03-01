Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Команда Мидтьюлланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

40' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

37' Ларссон Джордан не смог попасть в створ ударом издали

34' Серенсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Серенсен Оливер из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Симсир Араль пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

30' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Классон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Копенгаген

22' Симсир Араль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Копенгаген

17' Серенсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Серенсен Оливер из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

8' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Симсир Араль пробил со штрафного прямо в стенку

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Копенгаген

5' Оооо... вот это был удар! Симсир Араль должен был забить с этой позиции.

5' Симсир Араль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Габриэль Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Гуэ-Сон Чо пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Копенгаген начинает с центра поля