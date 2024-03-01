Тур: 24. Стадион: Крас. Главный судья: Martijn Vos
0:2
Первый тайм: 34'
0'
9' Undefined phrase: football_event_Соуса Вивальдо
0:1
11' ГолХансен Сонтье
0:2
31' ГолСано Кадаи
Ход матча
11'
0:1
31'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
28
Флинт
Джош
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
28
Ван
Рой
Барт
5
Бас
Юри
20
Шоне
Лассе
23
Сано
Кадаи
19
Со
Силла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
7 Бут ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
18 Огава КокиНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Волендам
НЕК Неймеген
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.63
Среднее время на гол
78
144
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
3.63
2.29
Среднее время на гол
24
39
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
2.47
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
36
64
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.21
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.13
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.13
|Milan de Haan
|3
|0.13
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.08
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.08
|Флинт Джош
|1
|0.04
|Куол Гаранг
|1
|0.04
|Бут Зак
|1
|0.04
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.04
|Маулун Робин
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.5
|Огава Коки
|7 (1)
|0.29
|Пропер Дирк
|4
|0.17
|Дост Бас
|4 (1)
|0.17
|Хансен Сонтье
|3
|0.13
|Бас Юри
|3
|0.13
|Гонсалес Роберто
|2
|0.08
|Вердонк Калвин
|2
|0.08
|Ван Рой Барт
|2
|0.08
|Тавшан Элаис
|2
|0.08
|Чери Тьяронн
|2
|0.08
|Росс Матиас
|2
|0.08
|Сано Кадаи
|1
|0.04
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|1
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мирани Деймон
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Джонсон Дариус
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бас Юри
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Сандлер Филипп
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Хансен Сонтье
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
11
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
7
21
Волендам
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
НЕК Неймеген
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
11
32
Голы по времени матча
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
38%
5
31%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Пропущено
28
22
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
18%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
5
18%
5
23%
61-75
9
32%
6
27%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
21%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
21%
8
31%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
29%
6
23%
76-90
Пропущено
30
16
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
6
20%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
3
10%
2
13%
61-75
10
33%
7
44%
76-90
Забито
22
42
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
5
23%
2
5%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
3
14%
13
31%
31-45
5
23%
10
24%
46-60
3
14%
5
12%
61-75
5
23%
9
21%
76-90
Пропущено
58
38
19 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
11
19%
6
16%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
8
14%
5
13%
31-45
12
21%
4
11%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
19
33%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0
НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3
Результаты матчей
Волендам
НЕК Неймеген
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
3
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волендам
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
29
75
110
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
39
65
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
212
518
1310
221
815
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|45 - 22
|47
|4.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|45 - 24
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 48
|36
|6.
|2:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|47 - 38
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 44
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|18 - 47
|16
|18.
|0:2 Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|2:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|18.
|0:2 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|2:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|21 - 22
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|18.
|0:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6