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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Martijn Vos
Волендам
0:2
Первый тайм: 34'
НЕК Неймеген
0'
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Соуса Вивальдо
0:1
11' Гол
Хансен Сонтье
0:2
31' Гол
Сано Кадаи

Ход матча

9'
Соуса Вивальдо
 
11'
0:1
Хансен Сонтье
31'
0:2
Сано Кадаи
(Хансен Сонтье)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
НЕК Неймеген
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
3
Плат
Брайан
5
Кокс
Джордж
36
Milan
de
Haan
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
11
Улд-Ших
Биляль
9
Соуса
Вивальдо
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
6
Худемакерс
Меес
20
Шоне
Лассе
10
Хансен
Сонтье
27
Боргес
Санчес
Ивандро
23
Сано
Кадаи
19
Со
Силла
Волендам
5-3-2
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
НЕК Неймеген

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:3
Э
3:0
Э
1:4
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
5:1
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
7:0
ПД
0:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.63

Среднее время на гол

78
144

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

3.63
2.29

Среднее время на гол

24
39

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.47
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

36
64

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.21
Зеефейк Ликвинсио 3 0.13
Бенамар Бенаисса 3 0.13
Milan de Haan 3 0.13
Улд-Ших Биляль 2 0.08
Твигт Калвин 2 (1) 0.08
Флинт Джош 1 0.04
Куол Гаранг 1 0.04
Бут Зак 1 0.04
Ван Мигем Дарил 1 0.04
Маулун Робин 0 0
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.5
Огава Коки 7 (1) 0.29
Пропер Дирк 4 0.17
Дост Бас 4 (1) 0.17
Хансен Сонтье 3 0.13
Бас Юри 3 0.13
Гонсалес Роберто 2 0.08
Вердонк Калвин 2 0.08
Ван Рой Барт 2 0.08
Тавшан Элаис 2 0.08
Чери Тьяронн 2 0.08
Росс Матиас 2 0.08
Сано Кадаи 1 0.04
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Бенамар Бенаисса 2 1
Улд-Ших Биляль 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Флинт Джош 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мирани Деймон 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Джонсон Дариус 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Пропер Дирк 3 0
Бас Юри 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Сандлер Филипп 2 0
Росс Матиас 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Хансен Сонтье 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Волендам
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
11
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

7
21
Волендам
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
НЕК Неймеген
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

11
32

Голы по времени матча

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
38%
5
31%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

28
22
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
18%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
5
18%
5
23%
61-75
9
32%
6
27%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
21%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
21%
8
31%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
29%
6
23%
76-90

Пропущено

30
16
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
6
20%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
3
10%
2
13%
61-75
10
33%
7
44%
76-90

Забито

22
42
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
5
23%
2
5%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
3
14%
13
31%
31-45
5
23%
10
24%
46-60
3
14%
5
12%
61-75
5
23%
9
21%
76-90

Пропущено

58
38
19 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
11
19%
6
16%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
8
14%
5
13%
31-45
12
21%
4
11%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
19
33%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2
Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0
НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3

Результаты матчей

Волендам
НЕК Неймеген

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
3
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волендам
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
7
5
1
10
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
6
5
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
21
2
5
18
1.5
13
10
2
21
2.5
8
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 23 17 4 2 61 - 17 55
3.
Твенте
 Заявка 23 14 5 4 45 - 22 47
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 23 12 6 5 45 - 24 42
5.
Аякс
 Заявка 23 10 6 7 54 - 48 36
6.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 24 9 9 6 47 - 38 36
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 23 9 7 7 37 - 32 34
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Херенвен
 Заявка 23 8 4 11 38 - 44 28
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 Заявка 23 4 4 15 18 - 47 16
18.
Волендам
 0:2 Заявка 24 3 4 17 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
5.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
6.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
18.
Волендам
 0:2 Заявка 12 2 1 9 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 11 9 1 1 32 - 9 28
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 12 3 6 3 21 - 22 15
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
14.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
18.
Волендам
 0:2 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
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