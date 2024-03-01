Тур: 24. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Яблонски Свен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
42
Доан
Рицу
15
Дайер
Эрик
39
Тель
Матис
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Бавария
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
133.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
28 матчей
7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
3.6%
35.7%
60.7%
1 победа 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
0.67
Среднее время на гол
106
135
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
3.07
1.92
Среднее время на гол
29
46
Всего голов
57
35
Голов в среднем за матч
2.04
1.25
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
44
72
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|7 (6)
|0.3
|Хёлер Лукас
|6 (1)
|0.26
|Грегорич Михаэль
|4
|0.17
|Шаллаи Роланд
|3
|0.13
|Доан Рицу
|2
|0.09
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.04
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|27 (3)
|1.17
|Сане Лерой
|8
|0.35
|Мусиала Джамал
|6
|0.26
|Коман Кингсли
|3
|0.13
|Тель Матис
|3
|0.13
|Горецка Леон
|2
|0.09
|Павлович Александр
|2
|0.09
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.09
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.09
|Мюллер Томас
|1
|0.04
|Киммих Йозуа
|1
|0.04
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.04
|Упамекано Дайо
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|6
|1
|Гульде Мануэль
|3
|1
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Кюблер Лукас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Павлович Александр
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Бавария
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
5
Фрайбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Бавария
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
3
38
Фрайбург
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Бавария
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
13
43
Голы по времени матча
Забито
20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
10%
5
21%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
7
35%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
24%
1
6%
1-15
4
24%
4
22%
16-30
2
12%
6
33%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Забито
11
38
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
9%
6
16%
1-15
2
18%
3
8%
16-30
2
18%
4
11%
31-45
1
9%
7
18%
46-60
4
36%
8
21%
61-75
1
9%
10
26%
76-90
Пропущено
24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
3
13%
2
22%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
3
13%
3
33%
61-75
7
29%
29%
2
22%
76-90
Забито
31
62
16 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 37
9 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
10%
11
18%
1-15
4
13%
6
10%
16-30
9
29%
29%
8
13%
31-45
3
10%
11
18%
46-60
6
19%
11
18%
61-75
6
19%
15
24%
76-90
Пропущено
41
27
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
8
20%
1
4%
1-15
8
20%
5
19%
16-30
5
12%
8
30%
30%
31-45
5
12%
5
19%
46-60
5
12%
3
11%
61-75
10
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0
Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1
Результаты матчей
Фрайбург
Бавария
Точный счет
3:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
3
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
74
102
38
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
210
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
212
914
185
320
1211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|0:0 Заявка
|24
|17
|3
|4
|63 - 26
|54
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|46 - 30
|41
|5.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|49 - 30
|40
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 30
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 42
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|33 - 41
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|0:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 17
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|4.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (7)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 6
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Бавария
Исход игры
Фрайбург
2.1% (3)
Ничья
3.5% (5)
Бавария
94.3% (133)
Тотал 2.5
Больше
81.3% (100)
Меньше
18.7% (23)
Обе команды забьют
Да
82.93% (102)
Нет
17.07% (21)
Популярный счёт
1:2 Бавария
46.8% (66)
1:3 Бавария
16.3% (23)
0:2 Бавария
8.5% (12)
0:1 Бавария
5.7% (8)
2:3 Бавария
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:4 Бавария
1.4% (2)
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