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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Бавария
Прогнозы 59
Фрайбург 0% (0)
X 3.4% (2)
Бавария 96.6% (57)
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Фрайбург
Бавария

История личных встреч

Фрайбург
Бавария

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
133.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

28 матчей

7.1%
17.9%
75%
2 победы 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

3.6%
35.7%
60.7%
1 победа 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:1
К
1:2
Б
5:0
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.85
0.67

Среднее время на гол

106
135

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

3.07
1.92

Среднее время на гол

29
46

Всего голов

57
35

Голов в среднем за матч

2.04
1.25

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

44
72

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 7 (6) 0.3
Хёлер Лукас 6 (1) 0.26
Грегорич Михаэль 4 0.17
Шаллаи Роланд 3 0.13
Доан Рицу 2 0.09
Рохль Мерлин 1 0.04
Вайсхаупт Ноа 1 0.04
Гульде Мануэль 1 0.04
Хёфлер Николас 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Филипп Максимилиан 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 27 (3) 1.17
Сане Лерой 8 0.35
Мусиала Джамал 6 0.26
Коман Кингсли 3 0.13
Тель Матис 3 0.13
Горецка Леон 2 0.09
Павлович Александр 2 0.09
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.09
Геррейру Рафаэл 2 0.09
Де Лигт Маттейс 2 0.09
Мюллер Томас 1 0.04
Киммих Йозуа 1 0.04
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Мин-Чжэ Ким 1 0.04
Упамекано Дайо 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 6 1
Гульде Мануэль 3 1
Рохль Мерлин 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Кюблер Лукас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Сане Лерой 4 0
Павлович Александр 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Бавария
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
5
Фрайбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Бавария
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

3
38
Фрайбург
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Бавария
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

13
43

Голы по времени матча

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
10%
5
21%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
7
35%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
24%
1
6%
1-15
4
24%
4
22%
16-30
2
12%
6
33%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Забито

11
38
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
9%
6
16%
1-15
2
18%
3
8%
16-30
2
18%
4
11%
31-45
1
9%
7
18%
46-60
4
36%
8
21%
61-75
1
9%
10
26%
76-90

Пропущено

24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
3
13%
2
22%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
3
13%
3
33%
61-75
7
29%
29%
2
22%
76-90

Забито

31
62
16 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 37
9 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
10%
11
18%
1-15
4
13%
6
10%
16-30
9
29%
29%
8
13%
31-45
3
10%
11
18%
46-60
6
19%
11
18%
61-75
6
19%
15
24%
76-90

Пропущено

41
27
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
8
20%
1
4%
1-15
8
20%
5
19%
16-30
5
12%
8
30%
30%
31-45
5
12%
5
19%
46-60
5
12%
3
11%
61-75
10
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0
Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1

Результаты матчей

Фрайбург
Бавария

Точный счет

3:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
3
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
4
1.5
10
2
3
8
2.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
10
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
21
2
9
14
1.5
18
5
3
20
2.5
12
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 23 17 2 4 63 - 26 53
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 23 11 8 4 46 - 30 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 23 12 4 7 49 - 30 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 23 8 10 5 36 - 30 34
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 23 8 5 10 30 - 42 29
10.
Хайденхайм
 Заявка 23 7 7 9 33 - 40 28
11.
Аугсбург
 Заявка 23 6 8 9 33 - 41 26
12.
Унион Берлин
 Заявка 23 7 4 12 23 - 37 25
13.
Боруссия М
 Заявка 23 6 7 10 41 - 45 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
15.
Бохум
 Заявка 23 5 10 8 28 - 46 25
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 Заявка 23 2 7 14 24 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
4.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 59
    Фрайбург 0% (0)
    X 3.4% (2)
    Бавария 96.6% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Бавария
    6.10
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    6.30
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    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург - Бавария

    Исход игры
    Фрайбург
    0% (0)
    Ничья
    3.4% (2)
    Бавария
    96.6% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.76% (48)
    Меньше
    17.24% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (49)
    Нет
    15.52% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    52.5% (31)
    1:3 Бавария
    15.3% (9)
    0:2 Бавария
    11.9% (7)
    2:3 Бавария
    6.8% (4)
    1:4 Бавария
    3.4% (2)
    0:1 Бавария
    3.4% (2)
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