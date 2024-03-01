Тур: 23. Стадион: Stadion Slaski. Главный судья: Рачковски Павел
0'
0:0
32' Не забитый пенальтиЩепан Даниэль
1:0
34' ГолДадок Роберт
48' Желтая карточкаГолубек Якуб
2:0
56' ПенальтиЩепан Даниэль
3:0
67' ГолPatryk Sikora
83' Желтая карточкаДадок Роберт
90'+3
Ход матча
32'
0:0
34'
1:0
48'
56'
2:0
67'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
70
Козак
Милош
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Рух Хожув
Пяст
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
0.89
1.25
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
16
24
Голов в среднем за матч
0.76
1.14
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
118
78
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.39
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.17
|Michal Feliks
|3
|0.13
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.09
|Подставски Томаш
|1
|0.04
|Przemyslaw Szur
|1
|0.04
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Михальский Кацпер
|1
|0.04
|Летневски Юлиуш
|1
|0.04
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.04
|Patryk Sikora
|1
|0.04
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|6 (6)
|0.27
|Serhij Krykun
|3
|0.14
|Феликс Хорхе
|2
|0.09
|Michael Ameyaw
|2
|0.09
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.09
|Томашевич Гжегож
|1
|0.05
|Мосур Ариэль
|1
|0.05
|Гук Томаш
|1
|0.05
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.05
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Szymon Szymanski
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Козак Милош
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Przemyslaw Szur
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|0
|Пырка Аркадиуш
|5
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
8
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
10
9
Рух Хожув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Пяст
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
5
36%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
24%
3
33%
76-90
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
23%
6
30%
61-75
8
31%
3
15%
76-90
Пропущено
36
23
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
2
6%
2
9%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
9
25%
5
22%
31-45
7
19%
6
26%
46-60
3
8%
4
17%
61-75
8
22%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
5%
65%
30%
1 победа 13 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1
Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2
Пяст
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1
Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Результаты матчей
Рух Хожув
Пяст
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:0
7 раз 32%
1:1
5 раз 23%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
64
57
37
210
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
38
111
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
139
815
418
320
319
122
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Рух Хожув
|Щепан Даниэль
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7