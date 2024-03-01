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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Рух Хожув
3:0
Конец матча
Пяст
0'
0:0
32' Не забитый пенальти
Щепан Даниэль
1:0
34' Гол
Дадок Роберт
48' Желтая карточка
Голубек Якуб
2:0
56' Пенальти
Щепан Даниэль
3:0
67' Гол
Patryk Sikora
83' Желтая карточка
Дадок Роберт
90'+3
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
5
Tomasz
Wojtowicz
7
Летневски
Юлиуш
8
Patryk
Sikora
70
Козак
Милош
88
Влканова
Адам
95
Щепан
Даниэль
33
Шиманьски
Кароль
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
44
Serhij
Krykun
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
9
Пясецки
Фабиан
Рух Хожув
3-4-2-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Рух Хожув
Пяст

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:3
Э
0:0
ТМК
0:1
ЭГБ
0:3
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
0:3
Э
3:0
Э
2:0
ER
1:1
Э
2:0
ТМС
1:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
OE
0:0
OE
0:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

0.76
1.14

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

118
78

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 9 (5) 0.39
Tomasz Swedrowski 4 0.17
Michal Feliks 3 0.13
Бартолевски Матеуш 2 0.09
Подставски Томаш 1 0.04
Przemyslaw Szur 1 0.04
Дадок Роберт 1 0.04
Михальский Кацпер 1 0.04
Летневски Юлиуш 1 0.04
Tomasz Wojtowicz 1 0.04
Patryk Sikora 1 0.04
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0
Влканова Адам 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 6 (6) 0.27
Serhij Krykun 3 0.14
Феликс Хорхе 2 0.09
Michael Ameyaw 2 0.09
Кадзиор Дамиан 2 0.09
Томашевич Гжегож 1 0.05
Мосур Ариэль 1 0.05
Гук Томаш 1 0.05
Храпек Михал 1 (1) 0.05
Пырка Аркадиуш 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Подставски Томаш 4 0
Szymon Szymanski 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Przemyslaw Szur 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Барановски Павел 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 8 0
Пырка Аркадиуш 5 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Гук Томаш 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Голубек Якуб 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
8
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

10
9
Рух Хожув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Пяст
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
5
36%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
24%
3
33%
76-90

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
23%
6
30%
61-75
8
31%
3
15%
76-90

Пропущено

36
23
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
2
6%
2
9%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
9
25%
5
22%
31-45
7
19%
6
26%
46-60
3
8%
4
17%
61-75
8
22%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
5%
65%
30%
1 победа 13 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1
Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2
Пяст
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1
Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0

Результаты матчей

Рух Хожув
Пяст

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:0
7 раз 32%
1:1
5 раз 23%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
4
5
7
1.5
3
7
2
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
1
11
1
10
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
13
9
8
15
1.5
4
18
3
20
2.5
3
19
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 22 10 7 5 34 - 27 37
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 22 9 5 8 29 - 26 32
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Видзев Лодзь
 22 8 4 10 28 - 31 28
10.
Заглембе Любин
 22 7 6 9 25 - 36 27
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 21 5 7 9 28 - 39 22
16.
Корона Кельце
 21 4 10 7 25 - 28 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 22 2 4 16 16 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
6.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
7.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
8.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
9.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
10.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
11.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
16.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
17.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
18.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
6.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Рух Хожув Щепан Даниэль 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Г О О О О Л - Дадок Роберт бьет в цель!
    • 32'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Щепан Даниэль пробил пенальти, но не смог забить!
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