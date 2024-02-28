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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Лацио
 
Позже
Милан
Прогнозы 59
Лацио 6.8% (4)
X 47.5% (28)
Милан 45.8% (27)
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Лацио
Милан

История личных встреч

Лацио
Милан

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 15 побед

40 матчей

25%
30%
45%
10 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.5%
42.5%
40%
7 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
1:2
К
4:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.53
0.78

Среднее время на гол

58
115

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.7
1.24

Среднее время на гол

53
72

Всего голов

65
39

Голов в среднем за матч

1.63
0.98

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36

Среднее время на гол

55
92

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.23
Альберто Луис 4 0.15
Андерсон Фелипе 3 0.12
Весино Матиас 3 0.12
Дзакканьи Маттиа 3 0.12
Кастельянос Валентин 2 0.08
Гендузи Маттео 2 0.08
Исаксен Густав 2 0.08
Камада Даити 1 0.04
Педро Родригес 1 0.04
Патрик 1 0.04
Катальди Данило 1 0.04
Пеллегрини Лука 1 0.04
Лаццари Мануэль 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 12 (4) 0.46
Пулишич Кристиан 7 0.27
Лофтус-Чик Рубен 5 0.19
Йович Лука 5 0.19
Леау Рафаэл 4 0.15
Эрнандес Тео 4 (1) 0.15
Окафор Ноа 4 0.15
Томори Фикайо 3 0.12
Рейндерс Тиджани 2 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Габбия Маттео 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 6 0
Альберто Луис 6 0
Катальди Данило 6 0
Маурицио Сарри 4 1
Весино Матиас 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Хила Марио 3 1
Романьоли Алессио 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Марушич Адам 3 0
Исаксен Густав 3 0
Андерсон Фелипе 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Казале Николо 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 8 0
Калабрия Давиде 4 1
Рейндерс Тиджани 5 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Флоренци Алессандро 4 0
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Леау Рафаэл 4 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Адли Ясин 2 0
Габбия Маттео 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Лацио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
11
Лацио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Милан
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

13
22
Лацио
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Милан
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

15
33

Голы по времени матча

Забито

12
28
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
3
25%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
3
25%
8
29%
76-90

Пропущено

10
24
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
10%
1
4%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
4
40%
6
25%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
2
20%
7
29%
29%
61-75
1
10%
6
25%
76-90

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
2
11%
4
18%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
3
17%
7
32%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Пропущено

20
8
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Забито

30
50
13 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 19
6 Не забивали 2
5
17%
7
14%
1-15
5
17%
6
12%
16-30
3
10%
14
28%
31-45
6
20%
7
14%
46-60
6
20%
4
8%
61-75
5
17%
12
24%
76-90

Пропущено

30
32
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
2
7%
1
3%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
20%
8
25%
31-45
6
20%
2
6%
46-60
7
23%
10
31%
61-75
5
17%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0
Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0
Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Лацио
Милан

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лацио
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
6
7
2
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
11
2
1
13
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
24
2
9
17
1.5
17
9
3
23
2.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 25 21 3 1 63 - 12 66
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 26 16 5 5 50 - 32 53
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 25 14 4 7 48 - 24 46
6.
Рома
 Заявка 26 13 5 8 48 - 32 44
7.
Фиорентина
 Заявка 26 12 5 9 39 - 30 41
8.
Лацио
 Заявка 26 12 4 10 32 - 28 40
9.
Наполи
 Заявка 25 10 7 8 34 - 29 37
10.
Торино
 Заявка 26 9 9 8 25 - 25 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Наполи
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Аталанта
 Заявка 12 4 3 5 18 - 16 15
8.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 22 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 11 (6)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 59
    Лацио 6.8% (4)
    X 47.5% (28)
    Милан 45.8% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Милан
    3.40
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    2.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Милан

    Исход игры
    Лацио
    6.8% (4)
    Ничья
    47.5% (28)
    Милан
    45.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (26)
    Меньше
    54.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    91.23% (52)
    Нет
    8.77% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.1% (26)
    1:2 Милан
    33.9% (20)
    0:1 Милан
    6.8% (4)
    2:1 Лацио
    5.1% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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