Тур: 27. Стадион: Стадио Олимпико.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
История личных встреч
Лацио
Милан
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 15 побед
40 матчей
25%
30%
45%
10 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.5%
42.5%
40%
7 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.53
0.78
Среднее время на гол
58
115
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.7
1.24
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
65
39
Голов в среднем за матч
1.63
0.98
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
Среднее время на гол
55
92
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.23
|Альберто Луис
|4
|0.15
|Андерсон Фелипе
|3
|0.12
|Весино Матиас
|3
|0.12
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.12
|Кастельянос Валентин
|2
|0.08
|Гендузи Маттео
|2
|0.08
|Исаксен Густав
|2
|0.08
|Камада Даити
|1
|0.04
|Педро Родригес
|1
|0.04
|Патрик
|1
|0.04
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Пеллегрини Лука
|1
|0.04
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|12 (4)
|0.46
|Пулишич Кристиан
|7
|0.27
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.19
|Йович Лука
|5
|0.19
|Леау Рафаэл
|4
|0.15
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.15
|Окафор Ноа
|4
|0.15
|Томори Фикайо
|3
|0.12
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.08
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Габбия Маттео
|1
|0.04
|Траоре Шака
|1
|0.04
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.04
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|6
|0
|Альберто Луис
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Весино Матиас
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Хила Марио
|3
|1
|Романьоли Алессио
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Марушич Адам
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|8
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Рейндерс Тиджани
|5
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Флоренци Алессандро
|4
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0
|Леау Рафаэл
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Адли Ясин
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
11
Лацио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Милан
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
13
22
Лацио
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Милан
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
15
33
Голы по времени матча
Забито
12
28
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
3
25%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
3
25%
8
29%
76-90
Пропущено
10
24
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
10%
1
4%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
4
40%
6
25%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
2
20%
7
29%
29%
61-75
1
10%
6
25%
76-90
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
2
11%
4
18%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
3
17%
7
32%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
2
11%
4
18%
76-90
Пропущено
20
8
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
4
20%
2
25%
76-90
Забито
30
50
13 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 19
6 Не забивали 2
5
17%
7
14%
1-15
5
17%
6
12%
16-30
3
10%
14
28%
31-45
6
20%
7
14%
46-60
6
20%
4
8%
61-75
5
17%
12
24%
76-90
Пропущено
30
32
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
2
7%
1
3%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
20%
8
25%
31-45
6
20%
2
6%
46-60
7
23%
10
31%
61-75
5
17%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0
Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0
Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Лацио
Милан
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лацио
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
39
67
210
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
68
112
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
242
917
179
323
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|63 - 12
|66
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|50 - 32
|53
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|48 - 24
|46
|6.
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 32
|44
|7.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|39 - 30
|41
|8.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|32 - 28
|40
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|10.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 25
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 16
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|22 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|11 (6)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Милан
Исход игры
Лацио
6.8% (4)
Ничья
47.5% (28)
Милан
45.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (26)
Меньше
54.39% (31)
Обе команды забьют
Да
91.23% (52)
Нет
8.77% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (26)
1:2 Милан
33.9% (20)
0:1 Милан
6.8% (4)
2:1 Лацио
5.1% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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