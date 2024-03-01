Тур: 28. Стадион: Хет Куипие.
0:1
Второй тайм: 82'
Ход матча
27'
35'
65'
0:1
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
89
Шадли
Насер
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дари АшрафЗащитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.43
|Йоу Гриффин
|6
|0.21
|Стассин Лукас
|6
|0.21
|Фриган Матия
|4
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.11
|Верман Ромео
|2
|0.07
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.04
|Байрам Эмин
|1
|0.04
|Tuur Rommens
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Бос Джордан
|1
|0.04
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.04
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|5
|0.18
|Даббаг Одай
|4
|0.14
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.14
|Зоргане Адем
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|2
|0.07
|Бернье Антуан
|2
|0.07
|Youssuf Sylla
|2
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Андреу Стелиос
|1
|0.04
|Дари Ашраф
|1
|0.04
|Nikola Stulic
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|6
|0
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Мадсен Николас
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Верман Ромео
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Хейманс Дан
|6
|0
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Камара Этьен
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Спортинг Шарлеруа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
5
Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
16
16
Вестерло
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
25
21
Голы по времени матча
Забито
21
5
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 1
17 Не забивали 23
4
19%
1
20%
1-15
5
24%
1
20%
16-30
5
24%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
19%
1
20%
61-75
3
14%
1
20%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
17%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
4
17%
8
40%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
8
33%
5
25%
76-90
Забито
20
21
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
10
50%
10
48%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
4
17%
7
32%
76-90
Забито
41
26
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
5
12%
4
15%
1-15
8
20%
2
8%
16-30
6
15%
3
12%
31-45
1
2%
2
8%
46-60
8
20%
4
15%
61-75
13
32%
11
42%
76-90
Пропущено
48
42
19 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
6
13%
3
7%
1-15
3
6%
8
19%
16-30
10
21%
9
21%
31-45
7
15%
6
14%
46-60
10
21%
4
10%
61-75
12
25%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Результаты матчей
Вестерло
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
67
410
310
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
49
86
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1710
1413
522
423
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|5
|2
|59 - 29
|65
|2.
|27
|16
|9
|2
|54 - 29
|57
|3.
|27
|12
|9
|6
|55 - 26
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|50 - 26
|45
|5.
|27
|13
|4
|10
|38 - 31
|43
|6.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|7.
|27
|11
|10
|6
|45 - 33
|43
|8.
|27
|11
|6
|10
|33 - 30
|39
|9.
|27
|9
|10
|8
|33 - 41
|37
|10.
|0:1
|28
|7
|8
|13
|40 - 50
|29
|11.
|27
|6
|10
|11
|25 - 38
|28
|12.
|1:0
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|13.
|27
|6
|8
|13
|32 - 42
|26
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|27
|6
|3
|18
|23 - 53
|21
|16.
|27
|4
|6
|17
|18 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|19 - 11
|22
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|13.
|0:1
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 17
|17
|9.
|0:1
|14
|2
|7
|5
|20 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|1:0
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9