  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Вестерло
0:1
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
27' Желтая карточка
Баджи Юссуф
35' Желтая карточка
Хейманс Дан
0:1
65' Гол
Гуагон Парфэйт
82' Желтая карточка
Мадсен Николас
86' Желтая карточка
Марк Дамьен
89' Желтая карточка
Петрис Жереми
90'+7
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
89
Шадли
Насер
9
Фриган
Матия
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
25
Марк
Дамьен
98
Петрис
Жереми
18
Хейманс
Дан
17
Бернье
Антуан
26
Илаймахаритра
Марко
7
Мбенза
Исаак
10
Баджи
Юссуф
80
Youssuf
Sylla
Вестерло
4-2-3-1
Спортинг Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.43
Йоу Гриффин 6 0.21
Стассин Лукас 6 0.21
Фриган Матия 4 0.14
Даци Эрдон 3 0.11
Верман Ромео 2 0.07
Томас ван ден Кейбус 1 0.04
Байрам Эмин 1 0.04
Tuur Rommens 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Бос Джордан 1 0.04
Йорданов Эдиссон 1 0.04
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 5 0.18
Даббаг Одай 4 0.14
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.14
Зоргане Адем 2 0.07
Драгснес Ветле 2 0.07
Бернье Антуан 2 0.07
Youssuf Sylla 2 0.07
Мбенза Исаак 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Андреу Стелиос 1 0.04
Дари Ашраф 1 0.04
Nikola Stulic 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 6 0
Arthur Piedfort 4 1
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Мадсен Николас 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Верман Ромео 2 0
Бос Джордан 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Хейманс Дан 6 0
Марк Дамьен 4 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Камара Этьен 1 1
Зоргане Адем 2 0
Петрис Жереми 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Спортинг Шарлеруа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
5
Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Спортинг Шарлеруа
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

16
16
Вестерло
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

25
21

Голы по времени матча

Забито

21
6
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
4
19%
1
17%
1-15
5
24%
1
17%
16-30
5
24%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
19%
2
33%
61-75
3
14%
1
17%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
16%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
4
16%
8
40%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
8
32%
5
25%
76-90

Забито

20
21
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
10
50%
10
48%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
4
17%
7
32%
76-90

Забито

41
27
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
5
12%
4
15%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
6
15%
3
11%
31-45
1
2%
2
7%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
13
32%
11
41%
76-90

Пропущено

49
42
19 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
6
12%
3
7%
1-15
3
6%
8
19%
16-30
10
20%
9
21%
31-45
7
14%
6
14%
46-60
11
22%
4
10%
61-75
12
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2

Результаты матчей

Вестерло
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
4
10
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
8
6
1.5
1
13
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
18
10
14
14
1.5
5
23
4
24
2.5
3
25
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 27 20 5 2 59 - 29 65
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Брюгге
 27 12 9 6 55 - 26 45
4.
Антверпен
 27 12 9 6 50 - 26 45
5.
Серкль Брюгге
 27 13 4 10 38 - 31 43
6.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
7.
Гент
 27 11 10 6 45 - 33 43
8.
Мехелен
 27 11 6 10 33 - 30 39
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 28 7 8 13 40 - 50 29
11.
Стандард
 27 6 10 11 25 - 38 28
12.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
13.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 27 6 3 18 23 - 53 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
2.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
13.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
5.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
6.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Хейманс Дан получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Баджи Юссуф получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерло 0:1 Спортинг Шарлеруа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный