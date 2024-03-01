Тур: 28. Стадион: Хет Куипие.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаБаджи Юссуф
35' Желтая карточкаХейманс Дан
0:1
65' ГолГуагон Парфэйт
82' Желтая карточкаМадсен Николас
86' Желтая карточкаМарк Дамьен
89' Желтая карточкаПетрис Жереми
90'+7
Ход матча
27'
35'
65'
0:1
82'
86'
89'
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
89
Шадли
Насер
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дари АшрафЗащитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.43
|Йоу Гриффин
|6
|0.21
|Стассин Лукас
|6
|0.21
|Фриган Матия
|4
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.11
|Верман Ромео
|2
|0.07
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.04
|Байрам Эмин
|1
|0.04
|Tuur Rommens
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Бос Джордан
|1
|0.04
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.04
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|5
|0.18
|Даббаг Одай
|4
|0.14
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.14
|Зоргане Адем
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|2
|0.07
|Бернье Антуан
|2
|0.07
|Youssuf Sylla
|2
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Андреу Стелиос
|1
|0.04
|Дари Ашраф
|1
|0.04
|Nikola Stulic
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|6
|0
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Мадсен Николас
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Верман Ромео
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Хейманс Дан
|6
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Камара Этьен
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Петрис Жереми
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Спортинг Шарлеруа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
5
Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Спортинг Шарлеруа
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
16
16
Вестерло
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
25
21
Голы по времени матча
Забито
21
6
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
4
19%
1
17%
1-15
5
24%
1
17%
16-30
5
24%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
19%
2
33%
61-75
3
14%
1
17%
76-90
Пропущено
25
20
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
16%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
4
16%
8
40%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
8
32%
5
25%
76-90
Забито
20
21
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
10
50%
10
48%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
4
17%
7
32%
76-90
Забито
41
27
19 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
5
12%
4
15%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
6
15%
3
11%
31-45
1
2%
2
7%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
13
32%
11
41%
76-90
Пропущено
49
42
19 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
6
12%
3
7%
1-15
3
6%
8
19%
16-30
10
20%
9
21%
31-45
7
14%
6
14%
46-60
11
22%
4
10%
61-75
12
24%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Результаты матчей
Вестерло
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
68
410
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
86
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1810
1414
523
424
325
127
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9