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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
13' Желтая карточка
Nishan Velupillay
17' Желтая карточка
Michael Ruhs
21' Желтая карточка
Имаи Томоки
0:1
60' Гол
Daniel Penha
1:1
90' Гол
Да Сильва Дамьен
90' Желтая карточка
Форнароли Бруно
2:1
90' Гол
Да Сильва Дамьен
90'+10
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
2
Герия
Джейсон
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
17
Nishan
Velupillay
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
1
Хьюард-Белль
Том
29
Charbel
Shamoon
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
43
Khoder
Kaddour
11
Daniel
Penha
10
Луштица
Стивен
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
9
Michael
Ruhs
38
Noah
Botic
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

1:2
1:0
К
2:1
1:4
0:1
1:1
3:1
0:1
1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1
2.43

Среднее время на гол

90
37

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.36
1.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

66
46

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 0.72
Машаш Зинедин 5 0.28
Арзани Дэниел 2 (1) 0.11
Nishan Velupillay 2 0.11
Да Сильва Дамьен 2 0.11
Чапман Коннор 1 0.06
Фолами Бен 1 0.06
Тиг Райан 1 0.06
Родерик Миранда 1 0.06
Eli Adams 1 0.06
Бриммер Джейк 0 0
Траоре Адама III 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 5 (2) 0.29
Noah Botic 3 (1) 0.18
Уэлс Лаклан 2 0.12
Benjamin Garuccio 2 0.12
Рисдон Джош 1 0.06
Тергейт Ангус 1 0.06
Michael Ruhs 1 0.06
Matthew Grimaldi 1 0.06
Наджарин Рами 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 5 1
Траоре Адама III 3 1
Машаш Зинедин 4 0
Форнароли Бруно 3 0
Да Сильва Дамьен 3 0
Rai IV 3 0
Чапман Коннор 2 0
Герия Джейсон 2 0
Монге Фабиан 2 0
Nishan Velupillay 2 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 8 0
Луштица Стивен 3 0
Имаи Томоки 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Michael Ruhs 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Benjamin Garuccio 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Kane Vidmar 1 0
Charbel Shamoon 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вестерн Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Вестерн Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

14
6
Мельбурн Виктори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
13%
2
22%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

7
23
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
29%
5
22%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
3
43%
2
9%
46-60
1
14%
1
4%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
7
58%
2
18%
76-90

Забито

30
17
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
10%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
8
27%
1
6%
31-45
4
13%
6
35%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
34
6 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
16%
5
15%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
0
0%
10
29%
29%
31-45
4
21%
4
12%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
7
37%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
7 раз 39%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
6
1.5
3
6
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
9
8
8
10
1.5
6
11
4
14
2.5
1
16
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 18 10 6 2 30 - 19 36
2.
Централ Кост Маринерс
 18 9 4 5 33 - 22 31
3.
Мельбурн Виктори
 18 7 10 1 30 - 19 31
4.
Макартур
 18 7 7 4 33 - 31 28
5.
ФК Сидней
 17 8 2 7 32 - 29 26
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 17 7 4 6 28 - 22 25
7.
Мельбурн Сити
 17 6 4 7 28 - 30 22
8.
Брисбен Роар
 18 6 3 9 30 - 40 21
9.
Аделаида Юнайтед
 17 5 4 8 31 - 33 19
10.
Перт Глори
 17 5 4 8 35 - 38 19
11.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
12.
Вестерн Юнайтед
 17 3 2 12 16 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
2.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
ФК Сидней
 8 5 0 3 16 - 11 15
4.
Мельбурн Виктори
 8 4 3 1 15 - 8 15
5.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
7.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
8.
Макартур
 10 3 5 2 18 - 19 14
9.
Перт Глори
 8 4 1 3 20 - 17 13
10.
Мельбурн Сити
 9 3 4 2 18 - 10 13
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 5 4 1 17 - 12 19
2.
Мельбурн Виктори
 10 3 7 0 15 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 3 2 3 10 - 11 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 7 1 1 5 8 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 9 1 1 7 8 - 24 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 12 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 10 (4)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
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    • 46'
      Nishan Velupillay уходит с поля. Арзани Дэниел выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Michael Ruhs получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Nishan Velupillay получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед онлайн

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