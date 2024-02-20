Тур: 12. Стадион: ААМИ Парк.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаNishan Velupillay
17' Желтая карточкаMichael Ruhs
21' Желтая карточкаИмаи Томоки
0:1
60' ГолDaniel Penha
1:1
90' ГолДа Сильва Дамьен
90' Желтая карточкаФорнароли Бруно
2:1
90' ГолДа Сильва Дамьен
90'+10
Ход матча
17'
21'
60'
0:1
90'
90'
90'
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
22
Kane
Vidmar
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Kasey Bos
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
34 James York
-
-
37 Luke Vickery
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1
2.43
Среднее время на гол
90
37
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.36
1.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
66
46
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.72
|Машаш Зинедин
|5
|0.28
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.11
|Nishan Velupillay
|2
|0.11
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.11
|Чапман Коннор
|1
|0.06
|Фолами Бен
|1
|0.06
|Тиг Райан
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|1
|0.06
|Eli Adams
|1
|0.06
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|5 (2)
|0.29
|Noah Botic
|3 (1)
|0.18
|Уэлс Лаклан
|2
|0.12
|Benjamin Garuccio
|2
|0.12
|Рисдон Джош
|1
|0.06
|Тергейт Ангус
|1
|0.06
|Michael Ruhs
|1
|0.06
|Matthew Grimaldi
|1
|0.06
|Наджарин Рами
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Nishan Velupillay
|2
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Имаи Томоки
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вестерн Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Вестерн Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
14
6
Мельбурн Виктори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
13%
2
22%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Пропущено
7
23
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
29%
5
22%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
3
43%
2
9%
46-60
1
14%
1
4%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
7
58%
2
18%
76-90
Забито
30
17
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
10%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
8
27%
1
6%
31-45
4
13%
6
35%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
34
6 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
16%
5
15%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
0
0%
10
29%
29%
31-45
4
21%
4
12%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
7
37%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
7 раз 39%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
46
36
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
98
810
611
414
116
216
117
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4