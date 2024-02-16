Тур: 17. Стадион: ААМИ Парк.
2:0
Второй тайм: 88'
0'
1:0
16' ПенальтиDaniel Penha
36' Желтая карточкаCharbel Shamoon
42' Желтая карточкаРисдон Джош
2:0
55' ГолNoah Botic
Ход матча
16'
1:0
36'
42'
55'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
22 Kane Vidmar
-
-
-
-
37 Luke Vickery
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
110
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|4 (2)
|0.25
|Noah Botic
|3 (1)
|0.19
|Уэлс Лаклан
|2
|0.13
|Benjamin Garuccio
|2
|0.13
|Рисдон Джош
|1
|0.06
|Тергейт Ангус
|1
|0.06
|Matthew Grimaldi
|1
|0.06
|Michael Ruhs
|1
|0.06
|Наджарин Рами
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|13 (3)
|0.72
|Бухагьяр Трент
|5
|0.28
|Clayton Taylor
|4
|0.22
|Грозос Костандинос
|1
|0.06
|Маурагис Лукас
|1
|0.06
|Phillip Cancar
|1
|0.06
|Archie Goodwin
|1
|0.06
|Mark Natta
|1
|0.06
|Justin Vidic
|1
|0.06
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Имаи Томоки
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
13
Вестерн Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ньюкасл Джетс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
5
10
Вестерн Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ньюкасл Джетс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
17%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
2
33%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
33%
3
18%
76-90
Пропущено
11
24
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
4
36%
6
25%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Пропущено
21
10
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
24%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Забито
14
28
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
3
21%
6
21%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
4
29%
5
18%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
5
36%
6
21%
76-90
Пропущено
32
34
19 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
5
16%
5
15%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
10
31%
6
18%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
3
9%
7
21%
61-75
6
19%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
91
35
55
17
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
152
510
98
114
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|6
|2
|28 - 18
|33
|2.
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|3.
|17
|7
|7
|3
|32 - 29
|28
|4.
|16
|6
|9
|1
|28 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|28 - 21
|25
|6.
|16
|7
|2
|7
|30 - 28
|23
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 30
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|28 - 37
|21
|9.
|16
|5
|4
|7
|30 - 31
|19
|10.
|0:2
|18
|4
|6
|8
|28 - 36
|18
|11.
|16
|4
|4
|8
|32 - 36
|16
|12.
|2:0
|16
|3
|2
|11
|15 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|10
|4
|3
|3
|23 - 21
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|17 - 17
|14
|7.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|11.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|2:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|9
|3
|6
|0
|15 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|7.
|8
|3
|0
|5
|10 - 20
|9
|8.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|15 - 21
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|2:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4